Ha 92 anni ma ne dimostra 30 di meno. La bisnonna di TikTok svela il suo segreto

Fonte: iStock Grandma Joan, 92 anni e dimostrarne 50: ecco come

Navigare sul web vuol dire avere la chance di fare il giro del mondo, scoprendo storie che hanno dell’incredibile. È quanto accaduto a tantissimi utenti che si sono ritrovati a scoprire una dolce nonna su TikTok, che nasconde uno straordinario segreto di bellezza.

Ha ben 92 anni ma sarebbe impossibile indovinare la sua età unicamente osservandola in viso. Giovane tanto nell’aspetto quanto nell’animo, curata come un’adolescente e sempre sorridente. Incuriositi, numerosi utenti le hanno chiesto consigli su come poter raggiungere la sua età in quello stato di grazia, giovando dei benefici del suo segreto fin da subito. Ecco spiegato come fa a mantenersi giovane.

Il segreto della nonna di TikTok

Nessun filtro, il volto della nonnina di TikTok, ormai 92enne, è totalmente reale. Molto attenta alla cura del corpo e del viso, così come del make-up, scelto con attenzione per non rovinarle la cute. Il suo esempio pone in evidenza come sia possibile affrontare la terza età in maniera decisamente differente rispetto agli standard cui siamo abituati.

Il suo nome sui social è nonna Joan e, considerando la sua età, non è semplicemente una nonna. La sua famiglia è cresciuta, e molto, come dimostra il fatto che abbia ben 10 pronipoti. Da quando ha iniziato a condividere i suoi consigli preziosi online è diventata un vero e proprio simbolo. Una star e, al tempo stesso, una fonte di speranza. Per quanto i geni possano aiutare, infatti avere quell’aspetto a 92 anni è frutto di grande attenzione e una certa dose di lavoro.

Il primo passo per essersi mantenuta così è riuscire a fare pace con se stessa. L’invecchiamento è parte della vita e, ha spiegato, lei non si è mai preoccupata di ritrovarsi in questa fase. Ciò le ha donato una certa serenità, che le ha offerto un grande sostegno nella felicità quotidiana che prova e trasmette sul suo canale social.

C’è differenza, però, tra il vivere senza l’ossessione della vecchiaia e condurre uno stile di vita del tutto sregolato. È infatti possibile individuare una via di mezzo, il che porta a non crucciarsi da una parte e avere uno stile di vita sano dall’altra.

“Preoccupatevi soltanto delle cose importanti”. Ecco uno dei suoi messaggi al pubblico. Ciò fa bene sia alla pelle ma soprattutto alla mente. Tenerla sgombra da cattivi pensieri il più a lungo possibile è il nostro vero elisir di lunga vita.

Il segreto di nonna Joan

Stile di vita sano, dieta equilibrata, preoccupazioni unicamente riservate a ciò che più conta nella vita. Tre consigli molto importanti, che richiedono variano però a seconda delle condizioni in cui una persona vive. Ciò che invece tutti i suoi follower possono fare è usare la sua stessa crema idratante, che la signora Joan Richmond-Woodhouse sostiene di utilizzare ogni giorno da 30 anni.

Ne fa un uso abbondante tra viso e corpo, restando sempre fedele al brand Nivea. In tantissimi hanno già iniziato a emularla, ma le risposte, per quanto qualcosa sia visibile nell’immediato, arriveranno soltanto sul lungo raggio.

Sia chiaro che di certo la genetica gioca un ruolo chiave anche in tal senso. Una crema idratante può aiutare più o meno una persona a seconda del tipo di pelle e della predisposizione cutanea che può vantare. In una beauty routine la costanza è di certo fondamentale ma, al tempo stesso, vanno considerati altri aspetti, come l’esposizione ai raggi solari, che deve avvenire in maniera sempre protetta.

Lo stress ha un enorme impatto, come dimostrato i capelli grigi che compaiono con largo anticipo, così come è importante la giusta scelta del prodotto. Questo dev’essere infatti indicato per la propria conformazione epidermica. Acquistare il primo visto al supermercato non è mai la scelta più saggia. Meglio farsi guidare e, anche guardando ai consigli di nonna Joan, il suo brand andrà bene per tantissimi, forse per tutti, ma non è detto che quella specifica crema sia universale sotto quest’aspetto.