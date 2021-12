Emancipazione femminile, pari opportunità per uomini e donne, rispetto dei propri diritti e libertà di scelta, sono solo alcuni dei valori più importanti su cui si fonda il movimento femminista: troppo spesso infatti, anche nella società moderna, le donne vengono sminuite e devono lottare per affermare sé stesse; troppo spesso, essere femministe viene ridicolizzato ed insultato: con DiLei scopri quali sono le più belle frasi femministe e le citazioni più rappresentative per sostenere i diritti delle donne.

Le più belle citazioni femministe

Il femminismo è un movimento politico e culturale che rivendica pari diritti tra uomini e donne. Sebbene negli ultimi decenni siano stati ottenuti numerosi progressi, purtroppo il lavoro da fare è ancora molto: tuttora infatti, anche nelle società più evolute, esistono discriminazioni legate al sesso, e in molti ambiti le donne sono ancora costrette a subire soprusi e negazioni dei loro diritti. Ecco alcune delle più significative frasi sulla lotta per i diritti delle donne:

Non sono riuscita, a nessuna età, ad accontentarmi di rimanere accanto al fuoco e semplicemente guardare quello che accadeva intorno. La vita va vissuta. La curiosità deve alimentare la vita. Nessuno deve, per qualsiasi motivo, girare le spalle all’esistenza. (Eleanor Roosevelt)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di “mostrare” nulla, se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi Montalcini)

L’atto più coraggioso è continuare a pensare in modo autonomo. A voce alta. (Coco Chanel)

Una città dove gli uomini, parlando di una vergine che non lo è più, usano l’espressione “l’ha data via” merita di essere rasa al suolo. (Karl Krauss)

Più parlo di femminismo, più mi rendo conto che la lotta per i diritti delle donne è diventata troppo spesso sinonimo di odio verso l’uomo. Se c’è una cosa che so per certo, è che questo deve finire. (Emma Watson)

Il femminismo è dare alle donne libertà di scelta, non è una bacchetta con cui colpire le altre donne. (Emma Watson)

Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne. (Maya Angelou)

Femminismo non è una parola oscena. Penso soltanto che le donne appartengano alla popolazione umana con gli stessi diritti di chiunque altro. (Cindy Lauper)

Finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace. (Lidia Ravera)

Sono femminista perché credo nelle donne. È una parola di peso, femminismo, ma non credo che dovremmo fuggire davanti a questa. Sono orgogliosa di essere femminista. (Sheryl Sandberg)

La rivoluzione più grande è, in un paese, quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

La libertà delle persone è pari alla loro intelligenza nel volerla e al loro coraggio nel prenderla. (Emma Goldman)

Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura finché non lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità. (Indira Gandhi)

È tempo che le donne contrastino la vergognosa incompetenza in cui l’ignoranza, l’orgoglio e l’ingiustizia maschili le ha per così lungo tempo tenute prigioniere. (Théroigne de Méricourt)

Quanto è sbagliato per una donna aspettarsi che l’uomo costruisca il mondo che desidera, piuttosto che crearlo da sola? (Anaïs Nin)

Il femminismo è la nozione radicale che le donne sono persone. (Cheris Kramarae)

Le catene delle donne sono state forgiate dagli uomini, non dall’anatomia. (Estelle Ramei)

Frasi sul femminismo e sull’orgoglio di essere una donna

Il femminismo è un movimento molto complesso, ed esistono numerosi approcci e modi di viverlo diversi. Un punto fondamentale è certamente la lotta per l’emancipazione femminile e l’amore per sé stesse, da vivere sempre con orgoglio e grinta. Ecco alcune frasi scritte da femministe famose e personaggi celebri che hanno fatto la storia:

Non si nasce donna: si diventa (Simone de Beauvoir)

Le donne che non hanno paura degli uomini, li spaventano. (Simone de Beauvoir)

La donna ha un solo modo per sorpassare nei meriti l’uomo: essere ogni giorno sempre più donna. (Angel Ganivet)

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa. (Frida Kahlo)

Non ti compromettere. Sei tutto quello che hai. Non c’è alcun ieri o domani. È tutto oggi. (Janis Joplin)

Siate sempre la prima versione di voi stesse, invece che la seconda versione di qualcun altro. (Judy Garland)

Il fatto è che mentre tutti diffidano delle donne, io me la intendo benissimo con loro! Io non guardo se hanno mentito, se hanno tradito, se hanno peccato – o se nacquero perverse – perché io sento che hanno pianto – hanno sofferto per sentire o per tradire o per amare… io mi metto con loro e per loro e le frugo, frugo non per mania di sofferenza, ma perché il mio compianto femminile è più grande e più dettagliato, è più dolce e più completo che non il compianto che mi accordano gli uomini. (Eleonora Duse)

La cosa più triste che una donna possa fare è abbattere la sua autostima per colpa di un uomo. (Emma Watson)

Che cosa sarebbe l’umanità senza la donna? – Sarebbe scarsa, signore… terribilmente scarsa. (Mark Twain)

La vita non è facile per nessuno. Ma che importa? Dobbiamo avere perseveranza e fiducia in noi stesse. Dobbiamo credere di essere dotate per qualcosa e questo qualcosa dobbiamo scovarlo. (Marie Curie)

Non sono un uccello; e non c’è rete che possa intrappolarmi: sono una creatura umana libera, con una libera volontà. (Charlotte Brontë)

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. (Oscar Wilde)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell’irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai. (Virginia Woolf)

La vera emancipazione non inizia né nei seggi elettorali né nei tribunali: inizia nell’anima della donna. (Emma Goldman)

Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto neppure il fiore. (Vicror Hugo)

Le donne sono una vite su cui gira tutto. (Lev Tolstoj)

Vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini, ma su loro stesse. (Mary Wollstonecraft)

Frasi femministe divertenti ed irreverenti

Essere donna nella società di oggi è un compito molto difficile, che richiede ogni giorno impegno e coraggio per dimostrare il proprio valore. In certi casi, non guastano anche un pizzico di ironia ed irriverenza per mettere in chiaro le cose; ecco quindi alcune citazioni femministe diverti ed audaci: