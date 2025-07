Elena Linari, chi è la capitana della Nazionale di calcio

IPA Elena Linari

Il calcio femminile ha una nuova grande protagonista: si tratta di Elena Linari, attuale capitana della Nazionale italiana femminile e vera figura di riferimento nel calcio in rosa. Leader dall’indole silenziosa ma dal carisma naturale e dal talento innato, Elena è capace di guidare la squadra con esperienza mettendoci sempre tanto cuore. Conosciamo meglio questa nuova stella del calcio femminile italiano.

Elena Linari, l’atleta dei record pronta a riscrivere le regole del calcio in rosa

Elena Linari nasce a Fiesole il 15 aprile 1994: cresciuta con la grande passione per il calcio, inizia a muovere i primi passi in questo settore tra le fila della società Atletica Castello, giocando fin da bambina con i suoi coetanei maschi. All’età di 14 anni viene selezionata nell’ACF Firenze dove, di lì a due anni, debutta in Serie A: sarà lì che Elena inizia ad affinare il suo stile di gioco fatto di tempismo, letture difensive e precisione nel disimpegno.

La carriera di Elena Linari prosegue anche attraverso la sua partecipazione in alcuni club come quello del Brescia, dove vince due Scudetti, rispettivamente negli anni 2013‑14 e 2015‑16, due Coppe Italia e due Supercoppe.

Dopo il Brescia per Elena arriva un altro grande club, ovvero la Fiorentina, dove la calciatrice arricchisce il suo palmarès aggiungendo le vittorie in Campionato, Coppa e Supercoppa, prima di intraprendere un’esperienza all’estero finendo nelle fila del prestigioso Atletico Madrid. Qui vincerà anche la Liga nell’anno 2018‑19 per poi passare al Bordeaux.

Nel 2021 Elena torna in Italia per vestire una delle maglie più ambite: quella della Roma. Con la maglia giallorossa la Linari conquista ben due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe, diventando un vero e proprio pilastro della difesa oltre che un simbolo di talento nel calcio in rosa. L’esordio in Nazionale risale invece al 2013 sotto la guida di Cabrini.

Ad oggi Elena ha superato le sue 115 presenze: è proprio in occasione della centesima gara disputata contro l’Irlanda che la calciatrice raccoglie la fascia di capitano, un riconoscimento del suo valore umano e tecnico sul campo e fuori.

Proprio in questo 2025 Elena Linari affronta un’altra importante sfida: guidare la nazionale di calcio agli Europei femminili in Svizzera puntando ovviamente a salire sul podio.

Elena Linari, il coming out e la difesa dei diritti LGBTQ+

Elena Linari non è solo un’eccezionale calciatrice e un capitano sempre presente e concreto, è anche una ragazza che si è distinta per il coraggio e l’impegno sociale: è proprio in occasione degli Europei che Elena ha indossato la fascia arcobaleno per sostenere i diritti LGBTQ+ e la loro visibilità nel mondo dello sport, diventando di fatto la prima capitana azzurra a compiere un gesto così importante.

La Linari dà così riscontro e seguito al suo coming out avvenuto nel 2019. Ad oggi dunque l’atleta è un vero simbolo di inclusività e apertura, portando questi fondamentali valori anche nel mondo del calcio attraverso una vera e propria rivoluzione ed è pronta a scrivere pagine storiche nel calcio femminile italiano.

Laureatasi in Scienze Motorie proprio durante il ritiro, Elena Linari ha anche ricevuto il premio Sport e diritti umani da Amnesty International. La sua forte personalità e il suo senso di giustizia ed equità l’hanno resa un punto di riferimento per le giovani atlete che la vedono come modello. Non a caso il suo motto è “Diventa più forte di me”, dedicato proprio a chi come lei ambisce ad eccellere nella propria vita e nella propria professione senza paura di essere se stessi fino in fondo.