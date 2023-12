Dormire è una cosa seria. E per farlo bene gli italiani rinuncerebbero al partner

Fonte: iStock Photo Dormire è importante, a cosa rinuncerebbero gli italiani per farlo

Il sonno è importante: sembra una frase fatta, ma in realtà si tratta di un aspetto fondamentale della vita delle persone e, a quanto pare, non solo perché fa bene alla salute ma anche perché è una vera e propria priorità.

A dirlo sono i dati emersi da uno studio condotto dall’azienda Emma – The Sleep Company, che tratteggia qual è il legame che gli italiani hanno con il dormire e a cosa sarebbero disposti a rinunciare pur di ottenere un po’ di sonno in più.

Dormire: a cosa rinuncerebbero gli italiani per farlo

Una buona sessione di sonno fa bene al corpo e alla mente: dopo ci si sente rigenerati, pieni di energia e pronti ad affrontare la giornata. Ma qual è il rapporto che gli italiani hanno con il dormire? L’azienda Emma – The Sleep Company ha condotto uno studio da cui sono emersi dati interessanti.

Innanzitutto, la quantità di riposo è fondamentale per quasi tutti, basti pensare che il 94% dorme dalle 6 alle 8 ore, di questi il 42% circa 8. Alle persone è stato chiesto a cosa sarebbero disposti a rinunciare per un mese, per dormire due ore in più al mattino. E la risposta di un quarto degli intervistati è che potrebbero fare a meno del partner, non vedendolo più per 30 giorni.

In questo caso è, però, importante notare come le risposte possano variare in base alla generazione di appartenenza. Sono i cosiddetti Boomer quelli che, in percentuale maggiore, rinuncerebbero al proprio partner: a loro va lo scettro con il 30 per cento. A seguire Generazione Z (27,8%), Generazione X (20.8%) e Millennials (20.7%).

Ma non solo il partner, gli italiani potrebbero fare a meno anche di altre due cose pur di dormire un po’ di più: gli alcolici e i social.

Qualità del sonno, il punto

Ma dormire tanto, significa anche dormire bene? Le risposte, che sono state date dagli italiani in merito a questo punto, evidenziano che le cose non stanno così.

Lo studio di Emma – The Sleep Company ha mostrato che il rapporto tra ore di sonno e qualità non va di pari passo. Nonostante le persone riescano a dormire dalle 6 alle 8 ore per notte, i dati mostrano che il 66 per cento pensa di non aver dormito abbastanza durante gran parte delle notti.

Ma quando gli italiani si sentono stanchi? Lo studio ha evidenziato che il 36 per cento si sente meno riposato nei periodi di maggiore stress, seguito dal 32 per cento che ha dichiarato di sentirsi così nei giorni lavorativi. Infine, il 27 per centro non si sente riposato durante tutti i sette giorni.

La percentuale di chi si sente riposato e pronto ad affrontare la giornata è del 16 per cento. Il 45 per cento, invece, è rilassato ma vorrebbe continuare a dormire. Tra gli altri dati va sottolineato che il 24% non si sente riposato, ma percepisce di possedere abbastanza energie per affrontare i vari impegni giornalieri, mentre il 15% rimane affaticato.

Il sonno una priorità anche per le star

Di recente ha parlato del suo segreto di benessere l’attrice Dakota Johnson che ha spiegato che il sonno è la sua priorità. Lo ha fatto in un articolo sul Wall Street Journal in cui si legge: “Non ho un orario di sveglia regolare. Dipende da quello che succede nella mia vita. Se non lavoro, se ho un giorno libero il lunedì, allora dormo il più a lungo possibile. Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita”, ha spiegato.

Per poi aggiungere anche la quantità di riposo che si concede: “Se dormo meno di 10 ore a notte non funziono. Posso facilmente arrivare a 14 ore”.

Un segreto di bellezza e di benessere, a cui si aggiungono altre pratiche come la meditazione e i bagni caldi.