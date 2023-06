Dormire meno ci rende egoisti: lo conferma la scienza

Fonte: iStock Dormire male rende egoisti

Sono tantissime le evidenze scientifiche che confermano quanto la qualità del nostro sonno incida sul corpo e sulla mente, in maniera positiva e negativa. Dormire bene, infatti, apporta al nostro organismo e all’umore tutta una serie di benefici dei quali non dovremmo privarci.

Possiamo paragonare un sonno di qualità a un potentissimo farmaco naturale che apporta un benessere generale a corpo e mente. Tuttavia, come le nostre stesse esperienze ci insegnano, non sempre riusciamo a lasciarci andare a un giusto sonno ristoratore. Un po’ perché i tempi frenetici e stressanti ce lo impediscono e un po’ perché, spesso, sono le preoccupazioni e i pensieri a tenerci svegli fino all’alba.

È bene ricordare, però, che gli effetti delle notti insonni hanno delle conseguenze tutt’altro che piacevoli sul nostro organismo. La mancanza di sonno, infatti, causa una stanchezza che può diventare cronica, diminuisce le nostre capacità di attenzione e di concentrazione. Inoltre, incide in maniera negativa anche sul nostro umore, rendendoci facilmente irritabili e nervosi. Ma non è tutto perché secondo una recente ricerca scientifica, dormire meno ci rende anche più egoisti. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti.

Nervosismo, irritabilità ed egoismo

I benefici di un sonno di qualità, che secondo gli esperti può essere quantificato in 7 ore, sono tanti e numerosi. Altrettante, però, sono le conseguenze e nessuna di queste, badate bene, porta a nulla di buono. Oltre ad alterare l’umore, e a renderci facilmente irritabili e nervosi, la mancanza di sonno influisce in maniera negativa sulle capacità decisionali, sull’organizzazione, sull’attenzione e sulla concentrazione.

Inoltre affatica anche la nostra capacità di gestire le emozioni e gli eventi del quotidiano. Non è tutto, però, perché secondo una nuova ricerca scientifica, la carenza di un sonno di qualità ci rende delle persone “peggiori”. Secondo gli esperti, infatti, empatia e gentilezza diminuirebbero favorendo il verificarsi di comportamenti egoistici.

Egoismo e sonno: cosa dice la scienza

La mancanza di sonno influisce anche sul nostro altruismo, a confermarlo è stato un recente studio condotto dagli esperti dell’Università della California e pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Come abbiamo anticipato, le conseguenze di un riposo mancato e frammentario sono tante e diverse, e ormai conosciute ai più. A queste si va aggiungere un altro tassello, quello che gli esperti americani hanno trovato attraverso il loro lavoro. Gli scienziati coinvolti nella ricerca, infatti, hanno confermato che la carenza di sonno andrebbe a colpire, in maniera negativa, le aree del cervello legate proprio all’altruismo, all’empatia e alla gentilezza.

Gli esperti, che si sono avvalsi della tecnica di imaging a risonanza magnetica, hanno analizzato il comportamento di un gruppo di individui in due giornate differenti, e cioè dopo un riposo ristoratore e una notte insonne. È emerso che, nel primo caso, le persone coinvolte si sono dedicate con più piacere, e generosità, alla beneficenza. Nel secondo caso, invece, è stato rilevato esattamente l’opposto.

Secondo quanto emerso dallo studio, quindi, basta anche una sola ora di sonno in meno per sperimentare tutte le conseguenze negative di un riposo non di qualità, quali nervosismo, stanchezza ed egoismo. Che sia questo studio l’input che aspettavamo per cambiare le nostre abitudini?