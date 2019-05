Cinque tipi di amiche che dovreste avere per essere felici

editato in: da

Chi trova un amico trova un tesoro. Niente di più vero che l’antico detto, attribuito addirittura a re Salomone mille anni prima di Cristo. Un amico è tra i doni più grandi della nostra vita, combatte insieme a noi, ci ascolta, sa quando abbiamo bisogno, non giudica e ci starà accanto quando le cose non andranno bene.

Ma se da ragazzi fare nuove amicizie (più o meno durature) è praticamente all’ordine del giorno, quando si entra nella seconda metà della vita il discorso cambia. Soprattutto per il gentil sesso quello dell’amicizia è un tema piuttosto sensibile quanto importante, perché contare su un certo numero di relazioni dopo i quarant’anni può essere garanzia di felicità.

Che siano relazioni nate di recente, con le quali si trova una certa affinità perché si condividono passioni o percorsi di vita paralleli, oppure amicizie che si coltivano da una vita infondendoci sicurezza e ancorandoci alle nostre radici, il piacere di stare insieme diventa un tassello fondamentale nelle vita di ogni donna.

Film e letteratura ci raccontano della tipologia di amiche di cui non si può fare a meno dopo i 40 anni. Come testimonia una ricerca del dipartimento di Psicologia sperimentale dell’Università di Oxford “l’amicizia è utile per creare uno scambio, un confronto, e per abbassare i livelli di ansia dovuti alle nuove responsabilità familiari e lavorative”. Vediamo insieme quali sono le cinque tipologie di amiche che bisognerebbe avere:

1. L’amica rassicurante

Partiamo allora con il primo modello amicale di fondamentale importanza per ogni donna, il profilo della “rassicurante“: si tratta dell’amica sulla quale si può contare in ogni momento, quella che ti dice di non preoccuparti, che tutto andrà bene. Ti sostiene sempre e comunque, è materna e generosa.

2. L’amica sincera

All’estremo opposto, ma altrettanto necessaria, è l’amica sincera. È colei che vi dice ciò non vorreste sentirvi dire, che non si fa problemi a porvi davanti a verità scomode. Ma lo fa per darvi uno scossone, perché vuole la vostra felicità.

3. L’amica storica

La sorella di vita che vi conosce da sempre: sa i vostri pregi e difetti, insieme vi piace ripercorrere i momenti condivisi e siete talmente in sintonia che con lei non vi crea imbarazzo nemmeno stare in silenzio. Non vi dannate se non vi vedete da tempo, perché l’una per l’altra siete comunque e sempre il punto di riferimento fermo e imprescindibile.

4. La cattiva ragazza

È semplicemente la più divertente di tutte, da seguire quando avete bisogno di staccare la spina. È quella che vi mantiene giovani e che probabilmente non frequenterete spesso, ma che ogni tanto fa benissimo incontrare. Con lei il divertimento è assicurato.

5. L’amica modello

Di lei si può essere anche invidiose, perché questa categoria di amica è quella che rasenta la perfezione, stilosa e multi tasking, madre modello e donna in carriera, sempre in forma, forma una coppia invidiabile con suo compagno e ha dei figli da manuale. La sua vita scorre tranquilla senza nessun segno di affaticamento nonostante i mille impegni. Gestisce tutto al meglio: lavoro, bambini, palestra. Cosa rappresenta? Uno stimolo naturalmente, una fonte di ispirazione per migliorarvi.