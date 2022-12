Città da visitare in inverno: le più magiche

Con l’arrivo dell’inverno, fra mercatini e nevicate, è arrivato il momento di concedersi una vacanza rilassante e favolosa. Il treno è il mezzo perfetto per spostarsi, grazie anche a numerose offerte e a tante mete raggiungibili con la Winter Experience di Trenitalia.

L’unica cosa che dovrai fare? Decidere dove andare! Poi fai la valigia, sali sul treno e parti alla scoperta dei luoghi più belli – fra borghi, località sciistiche e città – protagonisti dell’inverno in Italia ed Europa.

Le mete invernali in Europa, fra neve e lucine

L’inverno è la stagione giusta per viaggiare in treno e scoprire nuove mete in Europa. Fra le città da visitare c’è senza dubbio Parigi, raggiungibile facilmente grazie all’Alta Velocità. Una città da esplorare, ammirare e amare, con le sue lucine, gli addobbi e i mercatini in cui assaporare dolci e vin brulè.

Con l’Eurocity è possibile arrivare anche in Germania, a Francoforte, oppure perdersi fra le numerose destinazioni svizzere, come Zurigo, Lucerna, Ginevra o Basilea. Per l’occasione Trenitalia ha inaugurato anche l’offerta PromoSvizzera, che consente di viaggiare verso i mercatini di Natale in Svizzera con uno sconto del 20% sulle tariffe Smart degli EC.

Le mete invernali in Italia, tradizione e buona cucina

Un viaggio in treno è il modo migliore per godersi l’atmosfera invernale e scoprire paesaggi meravigliosi, da ammirare dal finestrino.

Per gli amanti della montagna c’è solo l’imbarazzo della scelta, fra grandi città e suggestivi borghi. Con due Frecciarossa da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli per Oulx e Bardonecchia (Torino) è possibile raggiungere le meravigliose cime piemontesi, fra passeggiate e deliziosi prodotti tipici.

I FrecciaLink per la neve, invece, condurranno i viaggiatori nel cuore delle Dolomiti, fra Cortina, la Val Gardena, la Val di Fassa, la Val di Fiemme e Madonna di Campiglio per una vacanza all’insegna del divertimento, nelle località sciistiche più belle d’Italia. Voglia di scoprire il Trentino? Le possibilità in questo caso sono infinite grazie a Frecciarossa e Frecciargento da Roma, Milano e Bolzano.

Trenitalia quest’anno ha deciso di regalare ai suoi viaggiatori la magia più autentica di eventi dedicati alle festività, presepi e molto altro. Inoltre grazie ai collegamenti del Polo Passeggeri sarà possibile raggiungere i mercatini di Natale fra cui Marché Vert Noël 2022 di Aosta, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Levico, Cortina d’Ampezzo, senza dimenticare i mercatini di Natale della Puglia, a Locorotondo, sino a Lecce e Gallipoli. A Salerno invece ci sarà l’imperdibile Luci d’Artista 2022/2023.