Queste sono le carezze del tuo lui che ti confermano che ti ama

Ci sono dei gesti, in una coppia, che contano più di mille parole. Sono gli sguardi carichi di passione, i baci rubati e le carezze inaspettate. Quelle carezze che dimostrano complicità, intesa: in una sola parola, amore.

L’amore, del resto, non passa sempre e solo attraverso dolci parole e sussurri: gli uomini a volte possono essere reticenti nell’esprimere a voce i propri sentimenti, anche dopo tanti anni di relazione, eppure hanno il loro modo per dimostrare quanto tengono a noi.

Ci sono dei gesti inaspettati che ci lasciano senza fiato. Come quando ci troviamo in mezzo alla gente e lui appoggia dolcemente la sua mano sulla nostra schiena, e quando a una festa ci accarezza la spalla e ci abbraccia. Quando dolcemente le nostre mani si sfiorano, e trovano la strada sicura per intrecciarsi e stringersi forte.

Sono queste carezze, queste piccole attenzioni, naturali e spontanee, che riescono a trasmetterci il sentimento sincero che nutre quell’amore che ci lega al nostro uomo. Come la tenerezza delle carezze sul viso, preludio di dolci baci, accompagnati dai sorrisi più belli.

E se dopo tanti anni, accoccolati sul divano, il nostro lui adora accarezzarci i capelli, lasciamolo fare: questo vuol dire che desidera riservarci gesti affettuosi, nonostante la stanchezza e le difficoltà di ogni giorno. Vuol dire semplicemente, che si preoccupa della nostra felicità. Queste carezze sono segno di tenerezza e di premura, che valgono più di un “ti amo” detto frettolosamente prima di andare al lavoro, più di un bacio sfuggente dato per abitudine.

In amori così c’è spazio anche per baci e gesti colmi di tenerezza prima di concludere la giornata, per carezze dolci e sensuali da scambiarsi a letto, per abbracci teneri ma anche colmi di passione, per dormire accoccolati e rimanere così tutta la notte. Magari il nostro uomo rimarrà sveglio per un po’ e insisterà perché vi addormentiate, per assicurarsi che il vostro sonno sia tranquillo e rilassato.

Ce lo meritiamo tutte un amore così: complice, pieno di attenzioni, intenso e passionale, che abbia a cuore il nostro benessere e metta al primo posto la serenità.