Le migliori app per disegnare su tablet o smartphone

Sono moltissime le applicazioni nate negli ultimi anni per disegnare su smartphone e tablet: proprio grazie a queste la pittura digitale ha fatto enormi progressi, rendendo molto facile disegnare usando un pennino o, addirittura, il dito sullo schermo. Il disegno sta diventando davvero alla portata di tutti, grazie alle applicazioni scaricabili che permettono di migliorarne la tecnica. Se il disegno è la tua grande passione, ma desideri migliorare ancora di più, stai leggendo la mini-guida giusta: infatti, siamo pronti a consigliarti le migliori app per disegnare, perfette sia per iOS che Android. Non importa che tu sia il più grande artista di questi tempi, queste app ti aiuteranno sicuramente a migliorare le tue competenze e a coltivare costantemente il tuo hobby. Tutto ciò di cui hai bisogno è un tablet o uno smartphone, ma siamo sicuri tu abbia almeno uno di questi dispositivi, tanta pazienza e voglia di imparare.

Ovviamente, è necessario avere anche una buona connessione, trattandosi di applicazione per disegnare che necessitano di Internet per poter funzionare. Buona parte delle applicazioni, inoltre, è scaricabile gratuitamente anche se per accedere ad alcuni strumenti potrebbe essere richiesta la sottoscrizione ad un abbonamento mensile o annuale. In questo articolo scoprirai l’esistenza di moltissime app, ognuna con i propri strumenti predefiniti, ma anche opzioni extra da poter acquistare per lavorare ad un livello di qualità maggiore. Non solo app per progettare e disegnare business plan, ma anche per creare progetti legati all’ambito fashion: sapevi che, al giorno d’oggi, è possibile anche abbozzare sul tuo tablet o smartphone il vestito dei tuoi sogni? Basta scaricare l’applicazione giusta! Detto questo, siamo prontissimi per iniziare: vedrai, disegnare divertendoti non sarà mai stato così facile!

Infinite Painter

Infinite Painter è l’app ideale per disegnare: butta via carta, pennelli e colori e munisciti di un buon tablet! Ecco qui l’applicazione che ti permetterà di esprimere al massimo tutto il tuo talento e la tua creatività, senza limite alcuno. Se sei ancorato/a al vecchio e buon Paint di Windows, sappi che è il momento di voltare pagina, guardare al futuro e coltivare il tuo hobby preferito in una nuova ottica.

Questa è una fra le migliori app per disegnare, include moltissimi pennelli, così come diversi strumenti per lavorare al meglio delle possibilità. Inoltre, conta con moltissime funzionalità tipiche dei più noti programmi di fotoritocco: ad esempio, il supporto ai livelli e alle maschere, così come a presenza di svariate guide prospettiche.

È stata realizzata dal team di Infinite Studio Mobile e oggi è considerata l’app per eccellenza più apprezzata dagli amanti del disegno e della pittura. Mette a disposizione fino ad 80 pennelli e l’enorme possibilità di crearne di nuovi. Infinite Painter consente anche di importare le immagini direttamente dal proprio smartphone o tablet in qualche istante, oppure di caricare un file in formato PSD. La cosa più importante, però, è che è disponibile gratuitamente per entrambi i sistemi ma, come molto spesso accade, alcuni strumenti sono disponibili solo a pagamento. Potrebbe comunque essere un buon investimento da fare. Che ne dici?

Adobe Illustrator Draw

Fra le più note app per disegnare troviamo Adobe Illustrator Draw: scaricabile gratuitamente e permette di creare disegni di carattere vettoriale, anche a mano libera. Infatti, si tratta della soluzione perfetta per la grafica vettoriale e non è un caso che si tratti di uno dei software preferiti dai professionisti. È perfetta per la creazione di loghi, fumetti, vignette e diagrammi, ma anche flyers e volantini di vario genere. Se non sei neofita di questo ambito, questa app potrebbe davvero fare al caso tuo, in quanto richiede le conoscenze e le tecniche base del disegno e della pittura. L’app è comunque molto valida anche per i meno esperti, in quanto sul sito ufficiale sono presenti diversi tutorial per apprendere le funzioni base di questo software. Adobe Illustrator Draw offre una vasta gamma di strumenti e di pennelli vettoriali, i quali permettono di utilizzare la barra degli strumenti a proprio piacimento. È arrivato il momento di dare libero sfogo alla tua creatività!

Paper

Possiedi un sistema iOS? Allora Paper è l’ app per disegnare che fa assolutamente per te! È completamente gratuita e pensata appositamente per chi è pratico nel disegnare con l’iPad. Paper non è solo un’app, ma il modo migliore per esprimere le tue idee: che si tratti della bozza di un progetto, della ristrutturazione del tuo salotto o di un business plan. Grazie a Paper potrai liberare ogni tua idea bizzarra e creativa utilizzando Pencil, la penna intelligente Bluetooth realizzata a mano. La tecnologia di questo strumento ti permetterà di disegnare con leggerezza, sfumare, con il dito e persino cancellare. Comincia a dare sfogo alla tua creatività scaricando l’app: al primo avvio potrai guardare un breve tutorial che ti insegnerà come utilizzare la app al meglio e valorizzare al massimo delle possibilità ogni tuo contenuto.

Dopo aver appreso le nozioni base, accedi alla tua rea di lavoro nella schermata principale, clicca su uno dei quaderni a disposizione ed inizia a disegnare sfruttando il potenziale degli strumenti presenti: la gomma, molto utile per cancellare ogni errore; l’evidenziatore, perfetto per mettere in risalto un’area per te importante; il pennarello, per disegnare linee fini e delicate; ma anche la matita, perfetta per creare brevi tratti. Per utilizzare alcuni strumenti più avanzati, ti sarà però richiesto di sottoscrivere un abbonamento di 6,49 euro ogni mese. Così facendo, potrai utilizzare ulteriori tools, quali l righello, il rullo, la forbice. Insomma, per un costo così irrisorio, ti consigliamo di abbonarti alla versione Pro dell’applicazione.

Bamboo Paper

Conosci già Bamboo Paper? È tra le app per disegnare per iPad e smartphone più apprezzate di sempre. In pratica, stiamo parlando di una sorta di quaderno per appunti e note a portata di tablet: sfruttando l’ampiezza dello schermo, potrai sicuramente farne un uso più approfondito. È stata realizzata da Wacom, una società molto famosa che ha investito sulla semplicità e l’intuizione attraverso le quali è possibile sfruttare il prodotto. Questa app per disegnare permette non solo di prendere appunti, ma anche di colorare ed evidenziare le cose di maggior interesse grazie ad una serie di strumenti fondamentali come, pennelli e pennarelli virtuali.

Scarica l’app gratuitamente, registrati ad Inkspace e gestisci come desideri la sincronizzazione dei tuoi contenuti preferiti. Al primo avvio, entrerai completamente nel vivo di questo software e potrai iniziare a sfruttare la potenzialità di tutti gli strumenti che hai a disposizione: scegli i tuoi pennelli e pennarelli preferiti e decidi colore, tratto e molto altro per poter creare qualcosa di davvero speciale. Poi, lo sapevi che è addirittura possibile selezionare il tipo di carta su cui lavorare? A righe verticali e orizzontali, ma anche a quadretti!

Autodesk SkecthBook

Autodesk SketchBook: il nome sembra indicare qualcosa di incomprensibile, ma in realtà si tratta di una app per disegnare che rientra sicuramente tra le più amate. È perfetta per chi adora disegnare a mano libera, è scaricabile gratuitamente, e ti aiuterà a coltivare meglio il tuo hobby. Non è un’applicazione particolarmente avanzata, ma forse la preferita di chi è alle prime armi e approccia il mondo della pittura digitale con molta cautela. Infatti l’interfaccia non è per nulla complicata, anzi, fin troppo intuitiva e senza troppe pretese. Anche questa applicazione offre una vasta gamma di pennelli, matite e pennarelli e permette di disegnare linee e tratti in maniera molto precisa.

Ad ogni modo, sono presenti anche tools un po’ più ricercati e di livello superiore come, ad esempio, la bacchetta magica, strumenti per il riempimento delle foto, ma anche layers dei livelli. Come molto spesso accade, alcuni degli strumenti sono fruibili solamente mediante la sottoscrizione di un abbonamento, anche se la versione base è completamente gratuita. Sicuramente, la versione a pagamento offre funzionalità personalizzabili, effetti di vario genere e permette di lavorare con maggiore precisione sulle immagini.

Adobe Sketch

Adobe Sketch è l’app perfetta per disegnare vestiti ed utilizzata, perlopiù, dagli amatori e aspiranti stilisti. Il proposito di questa app è proprio quello di dare massimo sfogo al proprio estro e creare abiti e completi pazzeschi. È molto simile ad Adobe Draw, ma vanta molti altri strumenti, quali penne, pennarelli, matite ed acquarelli per creare immagini delicate e ben definite. Crea qualcosa di unico e raro in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, sfruttando tutti i tools che questa app mette a tua disposizione. Puoi disegnare in formato digitale utilizzando l’enorme quantità di pennelli che questa app vanta e creare illustrazioni personalissime a più livelli. Adobe Sketch ti permette di disegnare a mano libera e di utilizzare anche strumenti extra, quali forme regolari da inclinare e ingrandire a proprio piacimento. Le griglie, poi, costituiscono un aiuto davvero importante, in quanto permettono di tracciare linee perfette con un basso margine di errore. Questa app è disponibile in versione gratuita e potrebbe davvero migliorare la tua tecnica di disegno, soprattutto se sei un aspirante stilista.