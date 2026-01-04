Il ritorno delle lettere e degli amici di penna è la tendenza più bella del 2026

Le tendenze del 2026 mettono al centro di tutto le relazioni e le amicizie, quelle da coltivare attraverso lettere scritte a mano

Foto di Sabina Petrazzuolo

Sabina Petrazzuolo

Pubblicato:

Il grande ritorno delle lettere scritte a mano per gli amici di penna

Anticonformismo, auto-conservazione ed evasione guidano le tendenze 2026 secondo i Pinterest Predicts, il report annuale della piattaforma omonima che, scandagliando web, social media e preferenze di Gen Z e Millenials, ha delineato il quadro generale dei trend che conquisteranno la scena, e che la stanno già occupando, nei 12 mesi a venire. Il più bello tra i tutti? Quello che rievoca un passato nostalgico ma mai dimenticato che mette al centro le relazioni e le emozioni: il ritorno delle lettere, scritte a mano, e degli amici di penna. Scopriamolo insieme.

Tendenze lifestyle 2026: il ritorno delle lettere e degli amici di penna

Sono 21, in totale, le tendenze individuate ed esplorata dai Pinterest Predicts che si raggruppano in tre macro aree lifestyle, passando ovviamente anche per la moda, per la bellezza e per la casa, e sono:

  1. Il comfort emotivo e il senso di appartenenza;
  2. La cura, che sostituisce il copia e incolla e le apparenze;
  3. L’ottimismo concreto.

Ed è proprio in questo contesto, una scelta che rientra a pieno diritto tra i buoni propositi del 2026, che troviamo anche la tendenza amici di penna. Un trend che ci chiede di rispolverare la nostra cancelleria, e la carta più bella che abbiamo, per scrivere lettere, per appiccicare francobolli e per raccontarsi, in un modo nuovo e inedito per le nuove generazioni e nostalgico per le più âge.

L’obiettivo è quello che ci spinge verso una direzione piuttosto chiara negli ultimi anni: disconnettersi dalla tecnologia, e utilizzarla in maniera più sostenibile, evadere dal sovraccarico di stimoli quotidiani e recuperare autenticità, individualità e identità personale, magari proprio ripartendo dalle relazioni.

Ecco allora che le mani tornano a sporcarsi di inchiostro, che le conversazioni con gli amici lontani, nuovi e vecchi, non sono più immediate come quelle a cui siamo abituati grazie alle app di messaggistica instantanea, ma sono più lunghe, pensate, attente. Più vere. Spazio anche alla creatività, quella che stimola e fa bene a mente e cuore, con carte da lettere e buste che si trasformano in vere e proprie forme d’arte, proprio in stile scrapbooking.

Amici di penna: tutto ciò che serve per scrivere lettere e per stupire chi ci legge

Tutto cambia velocemente: abitudini, preferenze, stili di vita, abitazioni e persino lavoro. Quello che non cambia mai, e che neanche il tempo e la distanza possono scalfire, è l’amicizia. A volte ci si allontana fisicamente, sicuramente ci si vede meno, altre volte ci si conosce grazie al web e proprio attraverso quello si creano nuovi e inaspettati rapporti. E mantenerli oggi, grazie a smartphone, social e applicazioni di messaggistica instantanea è facile, ma farlo attraverso lettere scritte a mano può diventare davvero speciale.

Ecco perché la tendenza qmici di penna intercettata dalle Pinterest Predicts ci piace così tanto, perché riporta al centro delle nostre vite, e del nostro tempo, le relazioni da coltivare con calma, presenza e autenticità. Ma di quali prodotti abbiamo bisogno per tornare a scrivere lettere e per stupire le persone che amiamo via posta ordinaria? Sicuramente di francobolli, che possono essere acquistati in tabaccheria o online, di timbri, carta e buste, e anche di qualche regalino. Vediamoli insieme.

Carta e buste da lettera

La carta è la nostra base di partenza. Può essere semplice, bianca e standard, da arricchire poi con adesivi o timbri carini, oppure particolare, con stampe e pattern, o ancora antichizzata, con tutto il fascino vintage che la contraddistingue. Si può acquistare in negozio dedicati all’arte e all’hobbistica, nelle copisterie o online, dove troviamo tutta una serie di set pronti, con carta e buste da lettera, pronti solo da essere “sporcati” con parole e inchiostro.

    Timbri carini

    Se è un’esperienza ancora più personalizzata che volete regalare ai vostri amici di penna, allora, potete scegliere dei timbri carini da applicare sulla carta, così da poter dare ancora più valore e bellezza alle parole scritte sulle vostre lettere. Le tendenze confermano già un’impennata di ricerche di timbri di vari formati e colori.

    Regali da spedire per posta ordinaria

    Non solo parole, ma anche piccoli regali da spedire per posta ordinaria ai nostri amici di penna insieme alle lettere. Basta il pensiero, davvero piccolissimo, da imbustare insieme alla missiva per ricordare che le amicizie, quelle vere, sanno resistere anche a chilometri di distanza.

