Amazon Haul è finalmente arrivato in Italia con migliaia di prodotti a 20 euro, offerte a partire da 1 euro, spedizioni e resi gratuiti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Amazon Haul: come funzione e cos'è

Un vero e proprio paradiso per gli appassionati di shopping, dove fare affari e acquistare prodotti a partire da 1 euro. Si tratta di Amazon Haul, il nuovo store che, dopo il successo ottenuto in Germania, Stati Uniti e Regno Unito, arriva anche in Italia. Qui potrai trovare migliaia di prodotti a 20 euro o meno, articoli sotto i 10 euro e addirittura a partire da solamente 1 euro. Prezzi incredibili e tante categorie, fra cui lifestyle, casa, moda e bellezza.

Come funziona Amazon Haul

Ma come funziona Amazon Haul? Partiamo dalle basi: per accedere ti basterà cercare “Haul” nella barra di ricerca oppure selezionare la sezione nel menù principale. A quel punto potrai accedere allo store e goderti lo shopping sfruttando la barra di ricerca, individuando i prodotti nelle varie categorie e approfittando delle offerte. Il bello è che i prezzi sono super convenienti, ma le garanzie, i vantaggi e l’esperienza d’acquisto sono le stesse di Amazon.

Amazon

Troverai dunque recensioni e valutazioni con stelle per i vari prodotti. Mentre tutti gli articoli che si trovano su Amazon Haul sono stati sottoposi ai controlli effettuati da Amazon al fine di garantire articoli che siano sicuri e conformi alle policy aziendali e alle normative. I resi sono semplici e sempre gratuiti. Puoi restituire un prodotto che non vuoi entro 15 giorni dalla consegna, acquistando senza pensieri e con la certezza che avrà quello che desideri entro due settimane o meno.

Scopri qui tutte le offerte e i prodotti di Amazon Haul

Cosa comprare su Amazon Haul

Consegna gratuita, risparmi e prezzi incredibili: Amazon Haul promette un’esperienza di shopping divertente e semplicissima. Tutti i prodotti hanno un costo inferiore a 20 euro, tantissimi costano solo 10 euro, mentre quelli contrassegnati con la scritta “prezzi da urlo” potrai averli a solo 1 euro! Ma non è finita qui, perché Amazon Haul garantisce uno sconto del 5% sugli ordini superiori a 30 euro e del 10% su ordini oltre i 50 euro.

La consegna è gratuita per gli ordini che sono superiori o pari a 15 euro, mentre per gli importi inferiori il prezzo standard è di 3,50 euro. Abbiamo navigato un po’ fra le categorie di Amazon Haul e c’è davvero di tutto. Vuoi preparare i tuoi dolci preferiti per inaugurare la stagione fredda? Sullo store troverai tutto ciò che ti serve.

Le tazze cute per bere il caffè, i kit per le torte di Halloween e molto altro

Dagli stampi di qualsiasi forma (e a prezzi super) ai kit per la decorazione delle torte, scegliendo fra forme, colori e funzioni differenti. Tutto a meno di 10 euro.

Rullo per biscotti Rullo per preparazione dolci e biscotti

Sogni una nuova tazza per la tua collezione o vorresti regalarla? Niente paura, su Amazon Haul puoi trovarne tantissime, pagandole davvero poco!

Tazza da caffè decorata Tazza da caffè con gatto in vari colori

I completini sportivi e le scarpe di tendenza a 10 euro

Nella categoria sport potrai trovare tantissimi prodotti utili per il tuo allenamento. I completi – disponibili in tantissimi colori – costano solo 10 euro.

Tuta da yoga due pezzi Tuta da sport in vari colori

Non mancano anche le versioni low cost delle scarpe più trendy, sfoggiate dalle celeb. Come le ballerine – con o senza borchie – super di tendenza in autunno!

Scarpe ballerine Ballerine con mini tacco, comode e pratiche

Tutto per la bellezza a meno di 5 euro

Non mancano i prodotti dedicati al mondo beauty. Su Amazon Haul potrai trovare, ad esempio, un set di pennelli per il trucco a soli 3 euro.

Set di pennelli per il trucco Kit di pennelli essenziali per il trucco

Mentre le beauty blender costano appena 3 euro e sono davvero favolose!

Beauty blender Beauty blender varie forme