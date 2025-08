Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Allenarsi da casa è diventato un vero e proprio stile di vita: basta un tappetino, lo smartphone e un po’ di tempo per sentirsi meglio. Ma se è vero che il fitness online ci semplifica la vita, è vero anche che ci espone ad alcuni rischi digitali di cui spesso non ci accorgiamo. Dati sanitari, dettagli di pagamento, foto dei progressi fisici: tutto ciò che viene caricato su piattaforme digitali potrebbe finire nelle mani sbagliate, esponendoci a violazioni della privacy, truffe o furti d’identità. Niente paura: non devi smettere di fare yoga su YouTube, di seguire i workout su Instagram o di utilizzare la tua app preferita, ma solo imparare a farlo in modo più consapevole e sicuro.

Dietro a un video fitness, ci sono più dati di quanti immagini

Ogni volta che apri un’app per allenarti, guardi un video su TikTok o segui un personal trainer su Instagram, lasci delle tracce digitali. A volte senza nemmeno rendertene conto.

Molte app gratuite raccolgono dati sul tuo corpo, sulla tua posizione, sulle tue abitudini e persino sul tuo stato d’animo. Ti chiedono età, peso, obiettivi, e poi tracciano quanto ti muovi, quante calorie bruci, quando ti alleni e con che frequenza. Queste informazioni possono essere utilizzate semplicemente per “personalizzare” i tuoi esercizi, ma anche per creare profili dettagliati da vendere ad aziende pubblicitarie o assicurazioni.

Non serve essere paranoiche, ma un po’ di attenzione è d’obbligo, perché a volte un’app gratuita può costarti molto di più in termini di privacy.

Come riconoscere i segnali di pericolo

Magari non usi app dedicate al fitness, ma segui creator e personal trainer sui social. Anche in questo caso, senza volerlo, potresti fornire dati preziosi sul tuo stile di vita. I social tracciano tutto: quanto tempo resti su un contenuto, su cosa clicchi, che tipo di video ti piacciono e persino il tuo stato d’animo in base ai commenti o ai like. E se pubblichi una foto del tuo workout in salotto, magari con il GPS attivo o con il viso visibile, stai condividendo informazioni personali che possono finire nelle mani sbagliate.

Infine, i falsi profili di trainer sui social network sono in crescita. Hacker e truffatori imitano personal trainer famosi per ottenere fiducia e convincere le persone a condividere dati o effettuare pagamenti. È importante imparare a riconoscere questi profili, controllare le certificazioni e diffidare da offerte troppo allettanti.

Come allenarti online in sicurezza: 4 semplici consigli

Allenarsi da casa, in giardino o al parco seguendo un trainer online non deve diventare una fonte di rischio, per questo è importante seguire alcune buone pratiche per proteggere noi stesse e i nostri dati mentre lavoriamo al nostro benessere.

Scegli solo trainer e app affidabili : verifica che il personal trainer abbia certificazioni riconosciute e un profilo verificato. Scarica app solo da store ufficiali (Google Play o App Store) dopo aver letto le recensioni e, se possibile, l’informativa sulla privacy (un’attività sicuramente noiosa, ma ricca di informazioni preziose per la nostra sicurezza). Controlla i permessi e limita i dati : concedi solo le autorizzazioni indispensabili, disattiva il GPS se non ti serve e non collegare il profilo fitness ai social se non strettamente necessario. Proteggi i tuoi account : il consiglio che vale per qualsiasi servizio online è di usare password complesse e attivare sempre l’autenticazione a due fattori. Quest’ultima ti invierà una notifica ogni volta che qualcuno tenterà di accedere al tuo account senza il tuo consenso. Attenzione a ciò che pubblichi sui social : se non hai particolari necessità, mantieni i profili privati e, se condividi percorsi o risultati, evita di mostrare luoghi sensibili come casa o ufficio, in modo che nessuna informazione preziosa sulla tua quotidianità finisca nelle mani sbagliate.

Allenarsi online può essere un momento bellissimo, tutto per te. Ma è importante sapere che il mondo digitale, se navigato con leggerezza, può rivelare più di quanto vorresti. Non devi rinunciare a nulla, solo imparare a proteggerti un po’ di più.