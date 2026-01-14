Achille Passoni, chi è il marito di Valeria Fedeli

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Alcune storie d’amore non hanno bisogno di clamore per essere profonde. Si costruiscono nel tempo, tra valori condivisi, rispetto reciproco e una quotidianità fatta di gesti semplici. Quella tra Valeria Fedeli e Achille Passoni è stata una di queste. E con la scomparsa dell’ex Ministra dell’Istruzione, emerge con discrezione la figura dell’uomo che le è stato accanto per tutta la vita. Un compagno, alleato, una presenza silenziosa ma sempre costante.

Chi è Achille Passoni, il marito di Valeria Fedeli

Achille Passoni non è mai stato un uomo da copertina. E la sua lunga storia d’amore con Valeria Fedeli – scomparsa nel 2026 all’età di 76 anni – è stata vissuta sempre lontano dai riflettori, tanto che le foto pubbliche di coppia scarseggiano. Politico e sindacalista, Passoni ha sempre scelto il passo lungo dell’impegno piuttosto che l’esposizione mediatica.

Eppure, il suo percorso racconta molto del suo mondo, condiviso con la Fedeli. Classe 1951, cresciuto nel sindacato, entra negli anni Ottanta nella segreteria nazionale della Funzione Pubblica, per poi approdare, tra il 2002 e il 2008, alla Segreteria nazionale confederale della CGIL.

Anni di lavoro intenso, di trattative, di ascolto. Un cammino fatto di diritti e lavoro, che nel 2008 lo porterà a sedere in Senato, eletto in Toscana nelle liste del Partito Democratico.

In Parlamento entra a far parte dell’11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) e del delicato Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), ruoli che raccontano il profilo di un uomo abituato alla responsabilità e al rigore.

Poi, nel 2013, Passoni si candida alle primarie del Partito Democratico per la scelta dei parlamentari in Toscana, la stessa regione che lo aveva eletto cinque anni prima. Non ottiene i voti necessari per essere ricandidato. Poco dopo, però, sarà Valeria Fedeli a entrare in scena.

Sindacalista di lungo corso come lui, viene candidata capolista del PD al Senato in Toscana, eletta e chiamata a ricoprire ruoli sempre più centrali: Vicepresidente vicario del Senato e, successivamente, Ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni.

La storia d’amore tra Achille Passoni e Valeria Fedeli

La politica è stata sicuramente il collante delle vite pubbliche di Valeria Fedeli e Achille Passoni mentre la dimensione privata è sempre rimasta protetta, quasi preziosa.

I coniugi vivevano a Roma, lontani dall’ostentazione, custodendo una normalità che per loro era una conquista. In una delle rare occasioni in cui Fedeli aveva aperto uno spiraglio sulla loro intimità, aveva parlato di un matrimonio basato sull’equilibrio e sulla complicità: i lavori di casa divisi con naturalezza, la spesa affidata ad Achille, la cucina come spazio condiviso.

“Chi cucina non lava i piatti”, ha detto l’ex Ministra in un’intervista a La Repubblica, una delle poche in cui è aperta sulla sua sfera più intima. “Amo molto mio marito, c’è grande rispetto oltre che passione e amore”, aveva anche raccontato. Parole semplici, ma dense, che oggi risuonano con una forza particolare.

Insieme condividevano pure la gioia dei nipotini: un legame affettuoso e pieno di dialogo, specchio di una famiglia fondata sulla fiducia e sull’ascolto.

Fedeli è stata una donna di carattere, determinata, spesso divisiva ma sempre coerente. Passoni è stato il suo contrappunto perfetto: meno esposto, più riflessivo, presente.

Un uomo capace di stare un passo indietro senza mai essere assente. In un mondo politico spesso dominato dall’ego, il loro rapporto ha rappresentato una rara forma di equilibrio: due identità forti, nessuna in ombra.