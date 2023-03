Rossella Gamba: “Valeria Golino e Preziosi? Persone che creano arte”

Fonte: Ufficio stampa - Netflix Rossella Gamba

Rossella Gamba è Angela ne La vita bugiarda degli adulti, la serie in 6 episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, che ha debuttato su Netflix nel gennaio 2023.

Rossella Gamba ha iniziato a studiare recitazione a 13 anni, poi è approdata alla scuola CinemaFiction di Antonio Acampora e Armando Ciotola, e proprio loro l’hanno proposto al casting della serie Netflix.

Angela è coetanea di Giovanna ed è la sua migliore amica, si conoscono dall’infanzia. Angela è bella, femmina, elegante. Ammira moltissimo l’amica, tanto che fin da piccole se c’era una cosa che interessava Giovanna doveva averla subito anche lei. Perché, in realtà, quello che Angela prova veramente per l’amica è una forte attrazione…

Rossella Gamba ci racconta del suo personaggio, di come questa esperienza sul set con Giordana Marengo, Alessandro Preziosi e Valeria Golino l’ha cambiata.

Ne La vita bugiarda degli adulti interpreti Angela, ci racconti del tuo personaggio?

Angela è una ragazza della Napoli borghese ed è la migliore amica, quasi una sorella, di Giovanna che è la protagonista. Angela mi ha subito colpito appena ho letto il libro La vita bugiarda degli adulti. È un personaggio molto interessante perché da un lato ha una notevole dose di furbizia ma dall’altro è ingenua, data la sua giovane età. Mi piace molto questa sua lotta interiore: lei che sta crescendo ma ancora è rimasta attaccata all’infanzia e all’amicizia di Giovanna. Proprio quello che ho cercato di portare sullo schermo, è questo legame morboso con la sua amica. Mi fa anche un po’ sorridere che Angela ha sempre la battuta pronta riuscendo a mettere tutti al loro posto, però allo stesso tempo è una ragazzina che ha sofferto molto. Fa finta di essere spavalda, ma in realtà dietro questo comportamento si celano molte paure. La trovo molto complessa.

Come ti sei preparata per interpretare Angela?

A un certo punto, a metà delle riprese, mi sono accorta che facevo questa cosa. Avevo un mio piccolo rito per entrare nel personaggio: mi vestivo dai piedi alla testa, nel senso che iniziavo ma mettermi le calze, poi le scarpe e via via risalendo. Non so perché, ma dovevo vestirmi dal basso verso l’alto. Poi naturalmente c’era la vera preparazione: studiavo il copione, sul set eravamo seguiti da un acting coach ma quello che mi ha aiutato molto è stato interfacciarmi con gli altri attori. Ho imparato molto da tutti loro.

Quindi come ti sei trovata a lavorare con grandi attori come Valeria Golino e Alessandro Preziosi?

È stato soprattutto un grande onore e sono molto grata di aver avuto questa opportunità. È stato magnifico perché vedevo persone che creavano arte. Mi hanno molto emozionata.

È vero che sei diventata molto amica di Giordana Marengo, l’attrice che interpreta Giovanna?

Assolutamente sì. Trascorriamo molto tempo insieme. Ci troviamo per colazione, pranzo. Siamo molto amiche. Credo che il fatto di aver condiviso insieme un’esperienza così bella, sia l’elemento che ci tiene così legate. Siamo cresciute insieme.

Prima di questo ruolo conoscevi i romanzi di Elena Ferrante?

Purtroppo no. Non avevo letto Elena Ferrante però adesso sto recuperando.

Hai sempre voluto fare l’attrice?

Credo che inconsciamente ho sempre avuto una predisposizione. Fin da quando ero piccola [adesso ha 19 anni ndr.] il mio gioco preferito era replicare delle scene di film o di una serie. Mi scrivevo le battute e le ricreavo davanti allo specchio. Costringevo le mie amiche e mia cugina a rifare queste scene che potevano essere drammatiche, comiche. Però non avevo mai pensato effettivamente di fare l’attrice. All’età di 13 anni però ho iniziato a frequentare un corso di recitazione e da lì ho capito che era questa la strada che avrei voluto intraprendere.

La tua famiglia ti sostiene?

I miei genitori sono molto contenti di quello che sto facendo. Comunque, io sto anche studiando Giurisprudenza all’università. All’inizio erano titubanti, soprattutto mio padre, perché siamo tutti consapevoli di quanto sia difficile la carriera dell’attrice. Quando però mi hanno preso per questo ruolo, hanno capito che forse la recitazione poteva essere di più di un hobby o di una passione. Per me è stata fonte di felicità e anche questo fatto ha aperto loro gli occhi. In fondo tutti i genitori vogliono vedere i propri figli e figlie felici.

Qual è la tua attrice preferita?

Per me è l’attrice con la A maiuscola ed è Meryl Streep. Gioco proprio sul facilissimo [ride ndr].

E il tuo film preferito?

Cloud Atlas con Tom Hanks.

Il tuo sogno nel cassetto professionalmente parlando?

Sarebbe quello di poter lavorare con Christopher Nolan, solo a pensarci mi emoziono. È proprio un sogno.

Come è cambiata la tua vita dopo l’esperienza de La vita bugiarda degli adulti?

Sono cresciuta molto. Sono molto più consapevole dei miei sentimenti, mi ha aiutato molto interfacciarmi con persone così piene di vita e soprattutto piene di arte. Questa esperienza mi ha fatto capire che è vero che adoro la recitazione e vorrei proseguire su questa strada con tutto il cuore.

La cosa più importante che hai imparato su questo set?

L’arte ha mille facce.

Hai qualche nuovo progetto in cantiere?

Ci stiamo lavorando. Sono pronta a fare sacrifici e sono pronta a qualsiasi cosa accadrà.

Fai qualche rituale scaramantico quando vai alle audizioni?

No, devo dire la verità. Respiro e mi affido alla mia passione.