New Martina tiktoker da 7 milioni di follower: “La scommessa (che ho vinto)”

Fonte: Ufficio Stampa MATCH PICTURE New Martina

Giovane, grintosa e con le idee chiare: New Martina è il fenomeno di TikTok che, in pochissimo tempo, ha conquistato i cuori di moltissimi followers e fan. 25 anni, di Napoli, e alla guida del rinnovamento e della rinascita dall’azienda di famiglia. Martina lavora tutti i giorni nel negozio a pochi passi dalla stazione Centrale della città dalle 9.30 alle 20-20.30, a seconda della quantità clienti. E certo questi non mancano, visto che davanti al suo negozio c’è sempre coda e a farle visita non sono solo bambini e famiglie, ma tante personalità e curiosi che ormai considerano Martina una tappa fissa della visita alla città. Dopo il successo sui social, New Martina, pubblica ora un libro, uscito in libreria l’8 dicembre: NewMartina. La mia storia, un fenomeno per caso.

New Martina: dal fenomeno su TikTok al libro

La storia racchiusa nel libro di Martina è semplice ed intrigante, racchiude tantissimo della sua vita e dei suoi affetti. Scritto in forma epistolare conduce passo a passo il lettore proprio nella storia di una giovane ragazza napoletana che si trova, all’improvviso, famosa in tutto il mondo grazie a TikTok. Il suo negozio è tappa fissa per chi arriva a Napoli. A conquistare tutti e tutte è la sua semplicità, il successo imprevisto e sorprendente, i suoi sogni, pronti per essere realizzati.

Chi è New Martina?

“Ho 25 anni e sono di Napoli, da 8mesi su TikTok è nato questo trend che sarebbe alla fine il mio lavoro. Praticamente cambio cover e pellicole ai telefonini, nel frattempo mi riprendo mentre faccio la vendita. Questa cosa alle persone è piaciuta molto, tant’è che in soli 8 mesi sono arrivata a un pubblico molto ampio, in pochissimo sono arrivata a 7 milioni di follower”.

Come ti è venuta l’idea e come è iniziato il tuo successo?

“Già usavo TikTok pubblicando due video all’anno, una volta ogni tanto. Ma mi sono accorta che quando li pubblicavo andavano sempre virali e mi portavano attività anche sulle altre piattaforme. A settembre iniziai a usarlo tutti i giorni, quotidianamente, riprendevo ogni vendita che facevo a ogni cliente. Da settembre a gennaio arrivai a 100 mila follower. L’account mi venne bloccato, ma ne aprì subito un altro, quello di oggi NewMartina2. Recuperai tutti i follower in poco tempo”.

Cosa, secondo te, è piaciuto e ha conquistato chi ti segue?

“Sicuramente i prodotti fanno la differenza. Sono qualcosa in più, e non lo dico perché sono quelli che vendo io. Ma sono di alta qualità e non sono cose che trovi ovunque. Oggi sono ideati e prodotti da noi, sono by Martina. Sono di qualità diversa. Poi penso che alle persone sia piaciuto il mio modo di essere, perché io mi mostro come sono, senza filtri, nei video che faccio. Non me lo so spiegare di preciso cosa piaccia alle persone, però penso che vengano da me perché ho fatto vedere tutte le sfaccettature del lavoro: quando non riesco a mettere una pellicola, i vari tipi di clienti che puoi incontrare, la gestualità, la manualità che ho nel fare il mio lavoro che non hanno tutti”.

Il tutto nasce da un’attività di famiglia già esistente, giusto?

“Esiste da 30anni ma noi nascevamo come grossisti, facevamo poco dettaglio. Il core business non è mai stato così tanto, facevamo telefonia, ma anche elettrodomestici, videogiochi. Poi da un giorno all’altro abbiamo cambiato tutto. Abbiamo iniziato a fare solo accessori, una scommessa (che ho vinto)“.

Chi viene a farti visita?

“Arrivano persone di tutte le età. La maggior parte sono ragazzini, bambini, però vendiamo a tutte le età. Piaccio un po’ a tutti”.

Come è nata l’idea del libro e a chi ti rivolgi?

“Al libro ci pensavo già da tempo, ma è sempre rimasto un pensiero laterale, volevo raccontarmi, far sapere alle persone chi sono. Caso vuole che ad un certo punto sono stata contattata da Gabriele Parpiglia, al quale io al primo impatto, al telefono, gli dissi ‘guarda io ora non posso parlare, sto lavorando’, e misi giù. Poi me lo trovai in negozio, così di punto in bianco. Mi parlò del libro e mi disse ‘hai fatto bene a non rispondermi, altrimenti non sarei qua’. Mi propose questa cosa del libro e io accettai. Mi trovo molto bene con lui e ha fatto un lavoro egregio. Ha scritto il libro come lo avrei scritto io, con il mio modo di fare, di parlare, mi sono emozionata molto leggendolo”.

“Abbiamo cercato di raccontare la mia storia, ma non solo quella di adesso, anche la mia storia di prima. Una ragazza qualsiasi che si affaccia sul mondo del lavoro, cosa è stata prima di questo, i miei momenti, i miei viaggi, la mia famiglia… Cose anche personali. Penso che raccontarsi non sia facile e non sia una cosa da tutti. La mia vita amorosa, che è stata prima, che è oggi. I miei affetti, ho pubblicato foto della mia famiglia. Io non sono una che sui social tende ad esporsi, non parlo mai di me nei video. Ho deciso di fare tutto nel libro. Per me è stato molto emozionante leggerlo e riviverlo e vorrei che attraverso questo si rivedano anche tanti giovani. Posso essere d’aiuto, possono trovare risposte alle loro domande”.

“Perché so che è difficile: la prima che ci è passata sono io e non sai quello che vuoi, sei indecisa sulle cose che ti piacciono. Ad oggi ho capito che non è tanto importante quello che ti piace, ma sono i risultati che porti che ti fanno piacere tutto. Il fatto di vedere che sei capace, poi ti rendi conto che puoi fare tutto. E allora lo fai. Come me: sono partita con le pellicole poi piano piano ho introdotto i gioielli, ora il libro e piano piano sto facendo tutte le cose che vorrei fare. So che posso farlo, credo in me. Per avere questa sicurezza devi passare attraverso tante cose, lo spiego nel libro e ci tengo a farlo leggere e lo spingo molto ma non per altri scopi, solo perché voglio che le persone conoscano la mia vita”.

Cosa ha in serbo il futuro per New Martina?

“Voglio affermarmi sempre di più come imprenditrice. I social mi aiutano molto, tantissimo. È l’80% di tutto, ma voglio affermarmi come imprenditrice, aprire negozi in tutta Italia o, chissà, in tutto il mondo. Spero e me lo auguro. Questi sono i miei sogni. So di potercela fare, mi sento in gamba per farlo”.