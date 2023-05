Frasi sull’attesa: per imparare a viverla nel migliore dei modi

Fonte: 123rf

Ci sono situazioni che indubbiamente sono difficili da gestire, se non si hanno gli strumenti giusti. Le frasi sull’attesa possono insegnare a viverla al meglio, così da essere felici quando arriva il momento in cui si raggiunge l’obiettivo tanto desiderato.

Quando si tratta di emozioni, infatti, tutto dipende da come le si vivono. DiLei ha pensato di raccogliere gli aforismi e le citazioni migliori, così da aiutare chiunque ne abbia bisogno a vedere una situazione di incertezza dalla giusta prospettiva. Se si riesce a viverla al meglio, raggiungere un proprio fine darà una sensazione magnifica e il pregresso avrà fatto parte del gioco.

Frasi sull’attesa in amore

Gli amori possono essere davvero sofferti. Lo sono perché non sono corrisposti o perché degli ostacoli li rendono difficili, se non impossibili. Le frasi sull’attesa allora diventano uno strumento importante per sopportare e superare delle fasi in cui non si sa bene in che direzione andrà il sentimento o, semplicemente, se lo si potrà vivere appieno o meno.

In spagnolo aspettare si dice “esperar”, perché in fondo aspettare è anche sperare.

Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c’è un campo. Ti aspetterò laggiù (Khaled Hosseini).

Se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa (Jules Renard).

Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare (Eraclito).

Non stancarti mai di aspettare perché il giorno più bello della tua vita può arrivare domani (Romano Battaglia).

A colui che attende giunge ciò che attendeva, ma a colui che spera capita ciò che non sperava (Alessandro D’Avenia).

Se non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la vita (Oscar Wilde).

Ma in attendere è gioia più compita (Eugenio Montale).

Se tu mi ami come io ti amo, perché perdere tre quarti della vita ad aspettarci? (Simone de Beauvoir).

Il peggio, nel peggio, è l’attesa del peggio (Daniel Pennac).

L’amore sa aspettare, aspettare a lungo, aspettare fino all’estremo. Non diventa mai impaziente, non mette fretta a nessuno e non impone nulla. Conta sui tempi lunghi (Dietrich Bonhoeffer).

Beati coloro che coltivano la voluttà dell’attesa (Jean Josipovici).

L’attesa, quella buona, ha il buon senso di saper aspettare, custodire, curare e non giudicare (Fabrizio Caramagna).

L’attesa non toglie speranza (Antonio Beltramelli).

Ora mi sento come se stessi aspettando qualcosa che so che non arriverà mai, perché adoro illudermi, sperare, ti senti più vivo mentre lo fai (Charles Bukowski).

A volte i minuti non sono minuti, sono reincarnazioni di vite. Nell’attesa, sono già rinato mille volte. Ho percorso tutta la catena alimentare. Sono stato zanzara, armadillo, elefante (Fabio Volo).

Mi chiedo se sai quante volte sono rimasto fuori dai tuoi sogni, aspettando che mi lasciassi entrare (Fabrizio Caramagna).

Fare, non aspettare (Giuseppe Allamano).

“Per un po’” è una frase la cui lunghezza non può essere misurata. Almeno dalla persona che aspetta (Haruki Murakami).

Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all’infinito (Antonio Bello).

Per molto tempo, ho tenuto un posto speciale nel mio cuore. Ho tenuto questo posto speciale solo per lei, come un segno “riservato” su un tavolo d’angolo tranquillo in un ristorante. Nonostante il fatto che fossi sicuro che non l’avrei mai più rivista (Haruki Murakami).

La vita in fondo cos’è? Solo l’attesa di qualcosa d’altro, no? E la morte l’unica cosa che possiamo essere sicuri che viene (Bram Stoker).

Lo sa come si fa a riconoscere se qualcuno ti ama? Ti ama veramente, dico? Non ci ho mai pensato. Io si. E ha trovato una risposta? Credo che sia una cosa che ha a che vedere con l’aspettare. Se è in grado di aspettarti, ti ama (Alessandro Baricco).

Fate allora che ciascuna stagione racchiuda tutte le altre, e il presente abbracci il passato con il ricordo ed il futuro con l’attesa (Khalil Gibran).

È facile capire come nel mondo esista sempre qualcuno che attende qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri s’incontrano e i loro sguardi s’incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza (Paulo Coelho).

Chi dice che gli è dura cosa l’aspettare, dice el vero (Niccolò Machiavelli).

Dietro l’attesa, c’è tutto: il permesso gratuito di evocare un bel viso o di dialogare con un’ombra (Dominique Blondeau).

Vi è nel cuore di ogni uomo una belva, che attende solo il momento propizio per scatenarsi e infuriare contro gli altri (Arthur Schopenhauer).

Vicino a me un libro mi ha detto che l’amore è qualcosa che non si incatena, viene e poi sfuma e torna nel grande nulla da cui era nato. Ma la mia mano non legge i libri e certe notti continua ad aspettare (Fabrizio Caramagna).

Si dice che l’attesa sia lunga, noiosa. Ma è anche, in realtà, breve, poichè inghiotte quantità di tempo senza che vengano vissute le ore che passano e senza utilizzarle (Thomas Mann).

Se sai quant’è bello ciò che aspetti, è bella anche la sua attesa (Rancore).

Mi dà fastidio stare con gente che dice di attendere la vita nuova con la stessa noia con cui si attende il tram (Ignazio Silone).

Più vecchie e noiose sono le riviste nella sala d’attesa e più devi aspettare (Arthur Bloch).

Non c’è terrore in uno sparo, ma solo nell’attesa di esso (Alfred Hitchcock).

Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose, non viviamo mai nel presente, ma in attesa del futuro (Blaise Pascal).

La morte di un amore è come la morte d’una persona amata. Lascia lo stesso strazio, lo stesso vuoto, lo stesso rifiuto di rassegnarti a quel vuoto. Perfino se l’hai attesa, causata, voluta per autodifesa o buonsenso o bisogno di libertà, quando arriva ti senti invalido. Mutilato (Oriana Fallaci).

Ci sono quelli tra noi che sono sempre in procinto di vivere. Noi aspettiamo che le cose cambino, che ci sia più tempo, di essere meno stanchi, di avere una promozione, di sistemarci – di…, di…, di… Sembra sempre come se ci sia sempre un evento principale che deve accadere nella nostra vita prima di iniziare a vivere (George Sheeha).

L’assoluto è il peggior nemico della buona politica, come la scienza dell’aspettare è la sua più fedele alleata (Massimo D’Azeglio).

L’attesa è il futuro che si presenta a mani vuote (Michelangelo).

Possono succedere tante cose nella vita, eppure si perde tempo ad aspettare (Orhan Pamuk).

Tutto torna a chi sa aspettare, ad eccezione di un libro dato in prestito (Kin Hubbard).

La nostra disponibilità ad aspettare rivela il valore che diamo all’oggetto che stiamo aspettando (Charles Stanley).

È una cosa che odio, stare tutto il giorno a casa ad aspettare che il telefono squilli. A stare da sola cosí, ho la sensazione che il corpo poco a poco vada a male. Imputridisce sempre di piú e si scioglie fino a diventare un liquido verdastro, poi questo liquido viene inghiottito dalla terra, e alla fine non rimangono che i vestiti. Ecco che effetto mi fa stare una giornata intera bloccata ad aspettare (Haruki Murakami).

Prima di agire, ascolta. Prima di reagire, pensa. Prima di spendere, guadagna. Prima di criticare, aspetta. Prima di pregare, perdona. Prima di mollare, prova (Ernest Hemingway).

Non è necessario che tu esca di casa. Rimani al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare neppure, aspetta soltanto. Non aspettare neppure, resta in perfetto silenzio e solitudine. Il mondo ti si offrirà per essere smascherato, non ne può fare a meno, estasiato si torcerà davanti a te (Franz Kafka).

Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto (Napoleon Hill).

Niente è più disperato e assurdo di questa solitudine, di questa attesa nel gelo, che nessuna persona, gesto o dono dall’alto verranno a colmare (Pietro Citati).

Non aspettare grandi opportunità. Cogli le occasioni comuni e rendile grandi. Le persone deboli aspettano le opportunità; le persone forti se le creano (Orison Swett Marden).

La gente aspettava per tutta la vita. Aspettava per vivere, aspettava per morire. Aspettava in fila per comperare la carta igienica. Aspettava in fila per prendere i quattrini. E se non aveva quattrini aspettava in file più lunghe. Aspettavi per dormire e poi aspettavi per svegliarti. Aspettavi per sposarti e poi aspettavi per divorziare. Aspettavi che piovesse, poi aspettavi che smettesse. Aspettavi per mangiare, poi aspettavi per mangiare di nuovo. Aspettavi nello studio di uno strizzacervelli con una masnada di psicopatici e ti chiedevi se lo fossi anche tu (Charles Bukowski).

Non sederti ad aspettare. Esci, senti la vita. Tocca il sole e immergiti nel mare (Gialal al-Din Rumi).

Ogni sera andavo a dormire senza spegnere il cellulare. La mattina seguente vedevo che non c’erano state chiamate e mi rattristavo. L’umore si faceva nero, e cominciava un’altra giornata di attesa. Attesa di qualcosa che non arrivava mai. Nelle giornate di attesa, fuori dalla finestra è sempre buio (Banana Yoshimoto).

Non aspettare che il ferro sia caldo per colpirlo, ma rendilo caldo colpendo (William Butler Yeats).

Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore (Giorgio Faletti).

Ognuno può compiere opera di magia, ognuno può raggiungere i propri fini, se sa pensare, se sa aspettare, se sa digiunare (Hermann Hesse).

L’acqua diventa più cupa quando deve aspettare (James Richardson).

Il tempo dell’attesa è il più difficile di tutti (Sarah Doudney).

Ansia. Questo penoso sentimento d’attesa (Pierre Janet).

Il destino non è una questione di fortuna, è una questione di scelte. Non è una cosa da aspettarsi, è una cosa da raggiungere (William Jennings Bryan).

Un mezzo sicuro per irritare la gente e metterle in testa pensieri cattivi è quello di farla aspettare a lungo. Ciò rende immorali (Friedrich Nietzsche).

Colui che aspetta sempre, soffre più di colui che non ha mai aspettato nessuno? (Pablo Neruda).

Non aspettare il momento giusto per fare le cose, l’unico momento giusto è adesso.

Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo (Anna Frank).

Essere pronto è molto, saper attendere è meglio, ma sfruttare il momento è tutto (Arthur Schnitzler).

Non aspettare le circostanze ideali, e nemmeno le migliori opportunità. Non arriveranno mai (Janet Erskine Stuart).

Non è importante quanto aspetti, ma chi aspetti (Tony Curtis).

È strano che gli anni ci insegnino la pazienza. Meno tempo ci resta, maggiore è la nostra capacità di attesa (Elizabeth Taylor).

Ciò che conta è avere sempre qualcosa da attendere (Didier van Cauwelaert).

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.

Saper mantenere viva l’attesa. Bisogna darle continuamente nuovi stimoli; il molto lasci sperare il più, e la più grande impresa ne faccia auspicar di maggiori. Non si deve gettar la carta più grossa alla prima mano: è abilità grande il sapersi dosare nelle forze e nel sapere, e l’andar sempre accrescendosi e migliorando (Baltasar Gracián).

Il mondo è pieno di cose magiche che aspettano pazientemente che il nostro ingegno diventi più acuto (Bertrand Russell).

È strano che noi esseri umani ci allontaniamo tanto dalla natura anche nel fare l’amore, che l’attesa dell’orgasmo, l’ansia di arrivarci, rendono teleologico l’amore, ne fanno una cosa di ansie, attese, pressioni (Erica Jong).

Beato chi non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso (Alexander Pope).

Con le donne che non ci amano, come con i “dispersi”, sapere che non si ha più nulla da sperare non impedisce di continuare ad attendere (Marcel Proust).

Rimandare rende le cose facili difficili e le cose difficili ancora più difficili (Mason Cooley).

Amare qualcuno che non ti ama, è come aspettare una barca in un aeroporto (Zayn Malik).

L’attesa è una delle grandi arti (Margery Allingham).

L’attesa è una freccia che vola e che resta conficcata nel bersaglio. La realizzazione dell’attesa è una freccia che oltrepassa il bersaglio (Søren Kierkegaard).

Ho notato che le persone che sono in ritardo sono spesso molto più allegre delle persone che devono aspettarle (Edward Verrall Lucas).

Aspettare è ancora un’occupazione. È non aspettare niente che è terribile (Cesare Pavese).

Ci sono cose che possono capitare a quelli che aspettano, ma solo quelle lasciate da chi si dà da fare (Abraham Lincoln).

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti (Fabrizio Caramagna)

Il vero lavoro è saper attendere (Jean Rostand).

Tutti gli uomini sono delusi nelle loro speranze, ingannati nella loro attesa (Johann Wolfgang von Goethe).

Identica l’attesa e forte il desiderio in quel tempo che precede l’incontro con gli occhi dell’amore o con la lettura di un buon libro (Luca Chiarolini).

La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente. Questa è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento (Lev Tolstoj).

L’odio è una lunga attesa (René Maran).

Cercare di capire è come passare nell’acqua fangosa. Abbi la pazienza di aspettare! Stai calmo e lascia che il fango si depositi (Lao Tzu).

L’invidia è come prendere un veleno e aspettare che l’altra persona muoia (Malachy McCourt).

Non rinunciare mai a qualcosa che vuoi veramente. È difficile aspettare, ma è più difficile rimpiangere.

Non vi pentirete mai di aver aspettato, potreste pentirvi cento volte di aver fatto troppo presto (Paolo Mantegazza).

Se aspettiamo di sentirci pronti, aspetteremo per tutta la vita (Lemony Snicket).

Oltre all’attesa di quello che accadrà dopo la morte, mi inquietano altri due interrogativi antecedenti e senza risposte: quando e come morirò? (Fausto Gianfranceschi).

Non viviamo mai; siamo sempre in attesa di vivere (Voltaire).

Fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana consisterà in queste due parole: attendere e sperare! (Alexandre Dumas padre).

Frasi sull’attesa del piacere

Le frasi sull’attesa sono strettamente legate a quella sensazione di benessere che ci evocano. Passione, complicità, chimica. Il desiderio lo si può chiamare come si vuole, l’importante è viverlo appieno. Perché attenderlo è una fase stessa del suo raggiungimento e rende il suo compimento ancora più straordinario, indimenticabile.

L’attesa del piacere è essa stessa un piacere (Gotthold Ephraim Lessing).

Io trovo che l’attesa sia ancora più erotica dell’atto stesso (American Horror Story).

Capita che sfiori la vita di qualcuno, ti innamori e decidi che la cosa più importante è toccarlo, viverlo, convivere le malinconie e le inquietudini, arrivare a riconoscersi nello sguardo dell’altro, sentire che non ne puoi più fare a meno… e cosa importa se per avere tutto questo devi aspettare cinquantatré anni sette mesi e undici giorni notti comprese? (Gabriel García Marquez).

Erano forse il momento migliore quei cinque minuti d’attesa in letto, quando la ragazza, di là, preparava convenientemente il suo corpo. L’immaginazione, con la certezza di un prossimo incontrastato esaudimento, sviluppava le più eccitanti e lussuriose ipotesi che naturalmente sarebbero state poi deluse per almeno l’ottanta per cento (Dino Buzzati).

Perché aspettiamo per qualsiasi cosa? Perché non afferiamo immediatamente il piacere? Quante volte la felicità viene distrutta dalla preparazione, stupida preparazione! (Jane Austen).

L’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi (François de La Rochefoucauld).

L’attesa è una catena che unisce tutti i nostri piaceri (Charles-Louis de Montesquieu).

Seneca, frasi sull’attesa

Le frasi di Seneca, comprese quelle sull’attesa, sono sempre fonte d’ispirazione. Permettono di avere una visione della vita completa e spinge a riflessioni importanti e profonde. Ecco cosa ne pensa un filosofo, drammaturgo e politico del suo calibro e come può aiutare oggi come ieri ad affrontare l’esistenza con maggiore consapevolezza.

Gli uomini non vivono, ma sono sempre in attesa di vivere: rimandano tutto al futuro.

Il maggior ostacolo del vivere è l’attesa, che dipende dal domani ma spreca l’oggi.

Si volge ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente.

Poesie sull’attesa

I poeti riescono a rendere ogni parola pura musica, indipendentemente dal fatto che il testo diventi poi una canzone o meno. A chi, se non a loro, si può affidare l’arduo compito di mettere nero su bianco pensieri e desideri che sono appartengono a ogni uomo sulla terra? A tal proposito, forse può essere d’ispirazione leggere alcune delle frasi sul tempo più significative.

Versi di Fabrizio Caramagna

Fai di me un prato. Con tanta luce.

E poi aggiungici un cielo, come vuoi tu.

È lì che io ti aspetterò.

Versi di Giorgio Gaber

L’attesa è una suspense elementare,

è un antico idioma che non sai decifrare,

è un’irrequietezza misteriosa e anonima,

è una curiosità dell’anima.

Versi di Walt Whitman

Se non mi trovi subito non scoraggiarti,

Se non mi trovi in un posto cerca in un altro,

Da qualche parte starò fermo ad aspettare te.

Versi di un autore anonimo

Dipende tutto da una virgola.

Basta aspettare.

Basta, aspettare.