Frasi sulla follia: citazioni e aforismi sul bello di fare pazzie

Citazioni e aforismi sulla follia, in amore e in amicizia

Quel pizzico di sana follia è ciò che ci vuole per vivere la vita con meno stress e preoccupazioni, affrontando le situazioni più di pancia che di testa, senza pensare troppo alle conseguenze. Questo non significa che bisogna agire da irresponsabili, anzi, ma solo che a volte essere meno razionali può aiutare a fare delle piccole pazzie in amore e amicizia, che portano spesso a vivere forti e piacevoli emozioni.

In questo articolo DiLei ha scelto una selezione di frasi sulla follia e la pazzia, aforismi e citazioni famose da dedicare o dedicarsi.

Frasi sulla follia in amore

Chi non ha mai fatto una follia per amore? Una pazzia di quelle forti, sane, fatte col cuore. Un gesto coraggioso, per dimostrare l’affetto che si prova per la persona amata. Il bello dei sentimenti è proprio che non si possono controllare, in particolare quando parliamo dell’amore.

Le persone che si amano commettono i gesti più folli, l’amore è imprevedibilità e pazzia, è questo il bello. Non è giusto definire folle un comportamento solo perché lo troviamo diverso dal solito, inconsueto, soprattutto se è fatto con tutte le buone intenzioni e per dimostrare un amore importante.

La reale follia è una condizione psichiatrica seria, che riguarda chi è incapace di vivere nella società, di adattarsi. Ma la sana pazzia per amore non ha niente a che vedere con questa accezione negativa, anzi. E allora leggi di seguito le frasi sulla follia selezionate da DiLei, da condividere con chi ami, la persona che ti fa battere il cuore:

I pazzi osano dove gli angeli temono d’andare. (Alexander Pope)

Amore, amabile follia. (Nicolas Chamfort)

L’amore è l’ala che ci aiuta a volare verso l’infinito. (Romano Battaglia)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (William Shakespeare)

Pazzia d’amore! Un pleonasmo. L’amore è già di per sé una pazzia. (Heinrich Heine)

L’amore è la saggezza dello sciocco e la follia del saggio. (Samuel Johnson)

Che faccenda maledettamente pazza è l’amore. (Emanuel Schikaneder)

C’è sempre una certa follia nell’amore, ma c’è sempre anche un po’ di ragione nella stessa follia. (Friedrich Nietzsche)

La donna è il riflesso del suo uomo. Se la ami fino quasi ad impazzire, lei impazzirà per te! (Brad Pitt, Lettera ad Angelina Jolie)

Un gentiluomo si può innamorare come un pazzo, ma non come uno sciocco. (François De La Rochefoucauld)

Sii sempre con me, assumi qualsiasi forma, fammi impazzire! Solo non lasciarmi in questo abisso dove non riesco a trovarti! (Emily Brontë)

Come farò a capire quel che sai di me? Se non hai mai capito che sono pazzo di te. (Max Gazzè)

È stato giustamente osservato che la follia dell’amore è di credersi eterno. (Joseph Joubert)

Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedro Calderon De La Barca)

Chi mette il piè su l’amorosa pania, cerchi ritrarlo, e non v’inveschi l’ale; ché non è in somma amor, se non insania, a giudizio de’ savi universale: e se ben come Orlando ognun non smania, suo furor mostra a qualch’altro segnale. E quale è di pazzia segno più espresso che, per altri voler, perder sé stesso? Vari gli effetti son, ma la pazzia è tutt’una però, che li fa uscire. (Ludovico Ariosto)

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. (Oscar Wilde)

E cos’altro può essere l’amore se non una segreta pazzia, una opprimente amarezza e una benefica dolcezza. (William Shakespeare)

Le persone fanno sempre cose pazze, quando sono innamorate. (Hercules, Megara)

Bisognerebbe amare, amare follemente, senza vedere ciò che si ama. Perché vedere è comprendere, e comprendere è disprezzare. (Guy De Maupassant)

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. (William Shakespeare)

Ho cercato l’amore e sono impazzito. Ho trovato la follia e me ne sono innamorato. (Fabrizio Caramagna)

L’amore è cieco e gli amanti non vedono le dolci follie che commettono. (William Shakespeare)

L’amore non obbedisce alle nostre aspettative, è mistero puro e semplice… (I ponti di Madison County)

Se la passione, se la follia non attraversassero le anime… Cosa varrebbe la vita? (Jacinto Benavente)

Se questo non è amore, è follia, e allora è perdonabile. (William Congreve)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare)

Frasi sulla follia di Joker

Conosciamo tutti Joker, personaggio molto controverso – amato e odiato per differenti ragioni – ma nel suo essere, così unico e anche parecchio affascinante. Si tratta di uno dei cattivi dei film tra i più conosciuti al mondo, nemico di Batman.

E quale personaggio famoso meglio di Joker potrebbe interpretare il concetto di follia? Un pazzo criminale, in questa raccolta che potete vedere di seguito DiLei ha scelto le frasi sulla follia più famose e forti pronunciate proprio da Joker nel film.

Sono tante le citazioni che hanno reso indimenticabile questo personaggio così perfido e inquietante, ma per alcuni versi anche ironico. Vediamone alcune:

Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente, ma esisto. E le persone iniziano a notarlo.

La follia è l’uscita di emergenza. Puoi uscire e chiudere la porta a tutte quelle cose terribili che sono successe. Puoi rinchiuderle… per sempre.

La follia, come sai, è come la gravità: basta solo una piccola spinta.

Se pensi che la vita sia così male, non ribellarti, diventa pazzo!

Sono io oppure tutti gli altri stanno impazzendo?

Spero solo che la mia morte abbia più senso della mia vita.

Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Cosa ottieni se metti insieme un malato di mente solitario con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia? Te lo dico io che cosa ottieni: ottieni quel che ti meriti.

Penso di averle detto che mi piacerebbe molto fare il comico.

Solo io so come mi sento, tu solo credi di saperlo.

Volete sapere a cosa servono i piani? Sono buoni a nulla, per questo lascio che la vita mi sorprenda.

Il mondo può essere fantastico quando sei un po’ strano.

La peggior parte della malattia mentale è che la gente si aspetta che tu ti comporti come se non ce l’avessi.

L’unico modo sensato di vivere in questo mondo è senza regole.

Abbiamo smesso di cercare mostri sotto il nostro letto, quando abbiamo capito che erano dentro di noi.

Ti senti fortunato oggi? Giochiamo al mio gioco preferito, la roulette russa. Se ti spappoli la testa… vinci!

Nessuno va nel panico quando le cose vanno secondo i piani. Anche se il piano è orribile.

Mi piaci, però voglio ucciderti.

Frasi sulla follia in amicizia

Uno dei rapporti più belli che possiamo vivere nella nostra vita, insieme all’amore, è l’amicizia. Voler bene a un amico e avere una spalla su cui piangere o un fantastico sorriso sempre pronto a seguirti nelle tue follie è una delle cose più dolci e piacevoli che la vita ci può regalare.

È proprio vero che con i nostri amici viviamo momenti indimenticabili, e commettiamo anche qualche follia; ci ritroviamo spesso insieme in situazioni divertenti e bizzarre, che condivise con chi amiamo diventano meravigliose. DiLei ha scelto per te alcune frasi sulla follia che puoi dedicare ai tuoi amici e ai momenti più esilaranti che avete vissuto insieme:

Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. (Alessandro Morandotti)

Siate affamati, siate folli. (Steve Jobs)

L’equilibrio tranquillizza, ma la pazzia è molto più interessante. (Bertrand Russell)

Se hai passione per quello che fai, un po’ di pazzia è inevitabile, probabilmente necessaria. (Lady Gaga)

Per perdere la testa bisogna averne una. (Albert Einstein)

Loro mi hanno chiamato pazzo, io li ho chiamati pazzi e, che siano maledetti, mi hanno battuto ai voti. (Nathaniel Lee)

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. (Marilyn Monroe)

Sognare permette a ciascuno di noi di essere tranquillamente e veramente folle, ogni notte della nostra vita. (William Dement)

Tieniti i sogni: i saggi non ne hanno di così belli come i pazzi! (Charles Pierre Baudelaire)

Viviamo la stagione della saggezza e la stagione della follia. Proviamo a esercitarci con saggezza e con follia. Senza avere più paura. (Pippo Civati)

A volte sono talmente fuori di me che, se busso per rientrare, ho paura e non mi apro. (Divorator)

Ogni uomo è completamente pazzo per almeno cinque minuti al giorno. (Elbert Hubbard)

Quando il mondo impazzisce, si deve accettare la pazzia come sanità mentale; poiché la sanità mentale è nient’altro che la pazzia su cui tutto il mondo è d’accordo. (George Bernard Shaw)

Chi danzava fu giudicato folle da chi non riusciva a sentire la musica. (Monet)

Il poeta vi racconterà sempre la sua verità da un altare di follia. (Antonio Aschiarolo)

La pazzia mi visita almeno due volte al giorno. (Alda Merini)

Trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica di tutte le vostre costruzioni. (Luigi Pirandello)

Io non consiglio l’uso di droghe, alcol, violenza, o pazzia agli altri, ma ha sempre funzionato con me. (Hunter S. Thompson)

Mi piace l’idea della pazzia unita alla disciplina. (Karl Lagerfeld)

La pazzia è l’orgasmo cerebrale più bello che ci sia. (Oscar Wilde)

Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il pazzo, qua; e lo faccio quieto! Il guaio è per voi che la vivete agiatamente, senza saperla e senza vederla la vostra pazzia. (Luigi Pirandello)

Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui. (Friedrich Nietzsche)

Cessando di essere pazzo, diventò stupido. (Marcel Proust)

La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo. (Salvador Dalí)

Niente di sbagliato nell’avere l’aspetto di un folle se ciò che stai facendo è davvero saggio. (Paulo Coelho)

Frasi sulla follia in inglese

Finora abbiamo visto alcuni dei più famosi aforismi italiani sulla follia, alcune delle più belle frasi di noti autori e personaggi famosi.

Essere folli non significa per forza essere pazzi, nel verso senso “medico” del termine, significa vivere la vita e i sentimenti con estrema forza, con grandioso entusiasmo, significa essere unici, diversi dalla massa, dal comune.

E invece la maggior parte di noi è forse stato abituato a vedere la pazzia come una cosa negativa, che può farci male. Qualcosa da respingere, di cui aver paura. Spesso cerchiamo di andare dietro alla massa, non fare nulla che possa essere visto come folle e diverso, per trovare l’approvazione della famiglia, o della società e degli amici.

E invece possiamo, anzi dobbiamo, trovare il nostro posto nel mondo semplicemente essendo noi stessi. Ricordiamo che nei secoli, le menti più folli e criticate spesso hanno realizzato le più grandi opere, anche se venivano giudicate male. Vediamo alcune frasi sulla follia in inglese, che DiLei ha scelto per te:

If everyone is thinking alike, then somebody isn’t thinking. (George Smith Patton)

If passion, if madness did not ever pass through souls… What would life be worth? (Jacinto Benavente)

There is nothing more awful, insulting, and depressing than banality. (Anton Čechov)

The love of knowledge is a kind of madness. (C.S. Lewis)

There is no grat genius without some touch of madness. (Émile Zola)

He who lives without folly is not as wise as he may think. (François de La Rochefoucauld)

Love is a state of temporary psychosis. (Sigmund Freud)

You’re only given one little spark of madness. You mustn’t lose it. (Robin Williams)

In order to be irreplaceable one must always be different. (Coco Chanel)

Normality is a fine ideal for those who have no imagination. (Carl Jung)

Dreams are short madness and madness a long dream. (Arthur Schopenhauer)

Knowledge without judgment is double madness. (Baldasar Graciàn)

The most beautiful things are those that madness prompts and reason writes. (André Gide)

Frasi sulla follia del Cappellaio Matto

Ed eccoci qui, alla fine di questo meraviglioso capitolo dedicato alla follia, al sentirsi diverso e unico. E, come in precedenza abbiamo citato Joker – uno dei personaggi che più di tutti rappresenta la pazzia – ora non potevamo concludere l’articolo senza nominare il Cappellaio Matto.

Un altro dei personaggi che più di tutti rappresenta la follia, quella sana, delle persone buone: lo vediamo nel noto film Alice in Wonderland. Il Cappellaio Matto è davvero un personaggio strano e strampalato, che facciamo fatica a comprendere. Leggi le frasi che DiLei ha scelto per te, ti strapperanno un sorriso, pensando a quel folle personaggio che hai tanto amato: