Frasi sulle farfalle: magiche, emozionanti e vere

Bellissime, colorate, diverse una dall’altra, ma al tempo stesso fragili e la cui vita dura pochissimo: le farfalle non sono solo dei magnifici insetti, la cui bellezza sembra quasi essere magia, ma sono un simbolo perché riescono a trasmettere concetti importanti e, al tempo stesso, a rappresentare una stagione, il tempo che passa e tanto altro.

Che siano indirizzate direttamente a loro, oppure che siano pensieri che mirano a far riflettere, una cosa è certa: le frasi sulle farfalle sono profonde e bellissime.

Non stupisce che ne siano state scritte tante, perché tutti i significati metaforici della farfalla meritano di essere tradotti in pensieri su cui soffermarsi un attimo. Ci aiutano a riflettere su concetti che spesso fatichiamo ad afferrare del tutto, come il tempo che scorre, e ci ricordano come le cose riescano a essere al contempo fragili e stupende.

DiLei ha selezionato le frasi sulle farfalle più vere, citazioni e aforismi che ne descrivono la bellezza, ma anche ciò che vogliono rappresentare. Perché soffermarsi a guardare una farfalla volare è quelcosa di talmente bello da sembrare magico.

Frasi sulle farfalle e la libertà

La farfalla è un simbolo di libertà: vola, si posa sui fiori, vive pienamente ogni istante della sua vita. Proprio per questo vi sono molte frasi sulle farfalle e la libertà, intesa nll’ampio spretto di significati che questo concetto porta con sé. Parole che si traducono in importanti riflessioni di cui fare tesoro: i pensieri più intensi sulle farfalle.

Affrontare ostacoli e difficoltà è più nobile che ritirarsi nella tranquillità. La farfalla che volteggia intorno alla lampada finché non muore è più ammirevole della talpa che vive in un cunicolo buio. (Khalil Gibran)

La farfalla vola felice nel suo cielo di fiori e d'aria, e fabbrica dolcezza senza sosta con la sua materia di luce. (Fabrizio Caramagna)

nel suo cielo di fiori e d’aria,

e fabbrica dolcezza senza sosta

con la sua materia di luce.

(Fabrizio Caramagna)

La farfalla non conta gli anni ma gli istanti: per questo il suo breve tempo le basta. (Rabindranath Tagore)

Siate sempre come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. (Liliana Segre)

Il fiore una farfalla ancorata a terra. (Ponce Denis Écouchard Lebrun) Se un essere umano aiuta la farfalla a uscire dal bozzolo, la farfalla non volerà mai. Solo trovando la forza di liberarsi dall'ultimo legame, questo delicato essere, con un corpo talmente leggero e fragile che il respiro sembra spezzarlo, può volare bello e libero. (Julia Butterfly Hill)

Anche per il semplice volo di una farfalla è necessario il cielo intero. (Paul Claudel)

La farfalla, è qualcosa di particolare, non è un animale come gli altri, in fondo non è propriamente un animale ma solamente l’ultima, più elevata, festosa e vitalmente importante essenza di un animale. È la forma festosa, nuziale… di quell’animale che… era giacente crisalide e ancor prima affamato bruco. La farfalla non vive per cibarsi e invecchiare, vive solamente per amare e concepire, e per questo è avvolta in un abito mirabile… Tale significato della farfalla è stato avvertito in tutti i tempi e da tutti i popoli…

È un emblema sia dell’effimero, sia di ciò che dura in eterno… È un simbolo dell’anima… (Hermann Hesse)

È un emblema sia dell’effimero, sia di ciò che dura in eterno… È un simbolo dell’anima… (Hermann Hesse) Se fossimo così imprudenti, o così audaci, come le farfalle, le falene e altri lepidotteri, e ci lanciassimo nel fuoco tutti insieme, la specie umana in blocco, può darsi che una combustione così enorme, un simile chiarore, attraversando le palpebre serrate di Dio, lo desterebbe dal suo sonno letargico, troppo tardi per conoscerci, questo è vero, ma ancora in tempo per vedere il principio del nulla, dopo la nostra scomparsa. (Josè Saramango)

Ma se è così l’amore non sarà mai ‘materia’, ‘terra’, ‘cosa’, sarà sempre una parola che vola, una farfalla che ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza … (Giorgio Gaber)

Frasi sulle farfalle: canzoni

Animali così poetici, e con quell’aura di magia, come le farfalle non possono non avere dei brani musicali che parlano di loro. Le frasi sulle farfalle tratte dalle canzoni sono davvero numerose e racchiudono significati speciali, soprattutto perché diventano simbolo di un qualcosa o si trasformano nel mezzo per far recepire un messaggio.

Volano farfalle sulle lampadine. Attratte come fosse la luce del sole. Come me che tra miliardi di persone. Vengo verso di te. Non volano farfalle. Non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni me le ritrovi tu? Da questa notte. No no non voglio stare male. Dammi due ali per volare. Sei una boccata d’aria-ia (Farfalle – Sangiovanni)

Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo “come mai non giochi?” Diceva “siediti qui a fianco” ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché il mio a volte si dimentica e non batte più. (La ragazza col cuore di latta – Irama)

In questo sputo di universo. (Chiamami ancora amore – Roberto Vecchioni) And I truly feel your heart will. Lead you back to me when you’re ready to land. Spread your wings and prepare to fly. For you have become a butterfly, oh. Fly abandonedly into the sun. If you should return to me. We truly were ment to be. So spread your wings and fly. Butterfly, butterfly. E sento davvero che il tuo cuore lo farà. Riportarti da me quando lo sarai. Pronto per l’atterraggio. Apri le tue ali e preparati a volare. Perché sei diventato una farfalla, oh. Vola abbandonato nel sole. Se dovessi tornare da me. Dovevamo davvero esserlo. Quindi spiega le tue ali e vola. Farfalla, farfalla. (Butterfly – Mariah Carey)

Come due farfalle io e te

controvento,neve,grandine

scegli la via e segui la scia

adesso fidati

tieni il tempo e le redini.

E io ti porterò

negli arcobaleni

per sorridere

e piano asciugherò

tutti i tuoi pensieri

dalle lacrime

perchè scendi fino,

infondo all’anima

perchè trasformi ogni mio dolore. (Arcobaleni – Francesca Michielin)

Frasi sulle farfalle: bambini

Le farfalle sono molto amate dai bambini. Basta guardarle per lasciarsi andare alla fantasia. Ma non solo, perché le farfalle, oltre a essere un simbolo di libertà e spensieratezza, riescono a trasmettere riflessioni importanti: come quella del mutare e del rinascere. Infatti il bruco che diviene farfalla è simbolo di come nulla resti uguale a se stesso e può essere un spunto per ricordarsi che c’è sempre un modo per cambiare le cose, per migliorarle.

Le frasi sulle farfalle da leggere e spiegare ai bambini racchiudono molti insegnamenti e sono un memo per farci ricordare le cose importanti.

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. (Richard Bach)

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (Albert Einstein)

La vispa Teresa / avea tra l’erbetta / A volo sorpresa / gentil farfalletta / E tutta giuliva / stringendola viva / gridava distesa: / “L’ho presa! L’ho presa!”. / A lei supplicando / l’afflitta gridò: / “Vivendo, volando / che male ti fò? / Tu sì mi fai male / stringendomi l’ale! / Deh, lasciami! Anch’io / son figlia di Dio!”. / Teresa pentita / allenta le dita: / “Va’, torna all’erbetta, / gentil farfalletta”. / Confusa, pentita, / Teresa arrossì, / dischiuse le dita / e quella fuggì. (Luigi Sailer – La farfalletta)

E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali. (Alda Merini) Ma la suggestione delle farfalle non nasce solo dai colori e dalla simmetria: vi concorrono motivi più profondi. Non le definiremmo altrettanto belle se non volassero, o se volassero diritte come le api, o se pungessero, o soprattutto se non attraversassero il mistero conturbante della metamorfosi: quest'ultima assume ai nostri occhi il valore di una messaggio mal decifrato, di un simbolo e di un segno. (Primo Levi)

Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza. (Maya Angelou)

Non correre dietro alle farfalle. Cura il tuo giardino, e le farfalle verranno da te. (Mário Quintana)

La felicità è una farfalla che, quando inseguita, è sempre appena al di là della tua portata, ma che, se ti siedi in silenzio, può posarsi su di te. (Nathaniel Hawthorne)

Ho osservato che le farfalle sono in via di estinzione. O forse le vedono soltanto i bambini? (Karl Kraus)

Le bolle di sapone e le farfalle e tutto quanto loro somiglia tra gli uomini mi sembrano sapere più di tutti che cosa sia la felicità: veder vagolare queste animule lievi, scioccherelle, leggiadre, volubili, è qualcosa che mi commuove fino alle lacrime e ai versi. (Friedrich Nietzsche)

Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. (The Butterfly Effect)

Vivere non è abbastanza, disse la farfalla, uno deve avere il sole, la libertà, e un piccolo fiore. (Hans Christian Andersen)

Frasi brevi sulle farfalle

Spesso si pensa che la sintesi tolga qualcosa al significato più profondo di un messaggio. Ma non è così: lo dimostrano le citazioni e gli aforismi brevi, quei piccoli pensieri che sono capaci di racchiudere in poche parole messaggi potenti. Un esempio? Le frasi brevi sulle farfalle, che sono un vero e proprio distillato di sapienza.

Non v’accorgete voi che noi siam vermi Nati a formar l’angelica farfalla. (Dante Alighieri – Purgatorio)

Ai raggi del tramonto una farfalla vola sulla città. (Takarai Kikaku)

Tante ali di farfalla da piegare i fiori. (Ogiwara Seisensui)

Il bruco fa tutto il lavoro, ma è la farfalla che si prende tutta la pubblicità. (George Carlin)

Come quando una farfalla si posa su un fiore e ti racconta chi sei. (Fabrizio Caramagna)

L’amore è come una farfalla, una cosa rara e delicata. (Dolly Parton)

La vita è come una farfalla. La puoi inseguire, o puoi lasciarla venire da te. (Ruth Brown)

Devo pur sopportare due o tre bruchi se voglio conoscere le farfalle. (Antoine de Saint-Exupéry)

Farfalla: un biglietto d’amore piegato in due che cerca l’indirizzo di un fiore. (Jules Renard)

Rideremo delle farfalle dorate. (William Shakespeare)

Metafora sulla farfalla

Il cambiamento, il vivere la vita pienamente e con consapevolezza, la bellezza incredibile della natura: sono solo alcune delle metafore che vengono subito alla mente quando si immagina una farfalla. Un insetto capace di trasmettere tantissime suggestioni differenti e di regalarci un mezzo grazie al quale riflettere sul senso dell’esistenza, sulla sua caducità, ma anche su come ci si possa trasformare. Proprio come fa una farfalla che è stata precedentemente un bruco. E ancora l’amore, perché solo le farfalle nello stomaco riescono a descrivere lo sconbussolamento interiore che si prova quando si ama. La metafora sulla farfalla: le frasi più belle e profonde.