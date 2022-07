Aforismi e frasi di Seneca sulle donne, le citazioni da conoscere

Fonte: 123rf Frasi di Seneca sulle donne. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Lucio Anneo Seneca è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano tra ii massimi esponenti dello stoicismo eclettico di età imperiale. Durante l’età giulio-claudia, è anche stato senatore e questore. Venne condannato a morte da Caligola, ma fu graziato mediante un intervento di un’amante dello stesso imperatore. In particolare nelle sue tragedie, emergono le figure femminili delle quali indaga come la passione prenda il sopravvento, nonostante il personaggio cerchi di porre dei limiti e di agire razionalmente. Nella Fedra, per esempio, mentre le ancelle della regina cercano di placare l’attrazione verso il figliastro Ippolito e di consigliare ragionevolmente la sovrana, quest’ultima si lascia comunque andare alla passione. Delle donne, Seneca cerca di approfondire anche l’aspetto più profondamente psicologico. Dalla sua produzione, sono arrivati perciò versi sul femminile e la femminilità, che affascinano ancora al giorno d’oggi. Chi vuole approfondire e conoscere il pensiero dell’importante filosofo dell’antica Roma, con DiLei, trova una selezione di frasi di Seneca sulle donne con le citazioni più belle e riflessive dell’autore.

Aforismi e frasi di Seneca sulle donne

Seneca è stato un grande maestro dell’arte dell’orazione ed è uno degli autori più amati e studiati. Importanti sono le sue riflessioni sulla differenza tra il bene e il male e sulle debolezze umane. In queste analisi, compaiono anche le figure femminili, esseri considerati irrazionali e poco inclini ad assecondare la testa piuttosto che la passione. La loro intelligenza, però, è pari a quella degli uomini, se stimolata dall’istruzione e dalla volontà. Alcuni aforismi e frasi di Seneca sulle donne, per capire il pensiero del filosofo.

La donna è un essere irriflessivo e, a meno che non abbia un’istruzione e una buona dose di cultura, selvatico e incapace di controllare le proprie passioni

Le donne hanno tutto il diritto di fingere di non pensare

Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti

Una donna o ama o odia; non ha una via di mezzo. Il pianto della donna è menzogna. Negli occhi della donna vi sono due tipi di lacrime, le une provocate dal vero dolore, le altre indotte dalla scaltrezze. Una donna che pensa solo, pensa cose cattive

Ciò che è dato con orgoglio ed ostentazione dipende più dall’ambizione che dalla generosità

Nessun bene senza un compagno ci dà gioia

Le grandi fortune del genere umano sono dentro di noi, e a portata di mano; ma noi chiudiamo gli occhi e, come persone nel buio, cadiamo inciampando sulla cosa stessa che stiamo cercando, senza trovarla

Noi dovremmo ogni notte chiamare noi stessi a rendere conto: Quale debolezza ho vinto oggi? A quale passione mi sono opposto? A quale tentazione ho resistito? Quali virtù ho acquisito?

La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità

Frasi di Seneca sull’amore

L’amore è quel sentimento di cui un essere umano non può privarsi. È ciò che porta l’uomo a provare affetto per persone a lui vicine che sia un partner o un amico. Per Seneca gli esseri umani sono fatti per stare insieme e quindi per fare del bene e riceverne. Allo stesso tempo si deve stare attenti alle passioni e a non lasciarsi governare da esse. Alcuni aforismi e citazioni di Seneca sull’amore.

Ogni piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire

L’amore non può coesistere col timore

Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani

Nessuno può vivere felice se bada solo a se stesso, se volge tutto al proprio utile: devi vivere per il prossimo, se vuoi vivere per te

L’uomo è un animale sociale. Le persone non sono fatte per vivere da sole

La persona cara che crediamo estinta non è morta, ci ha solo preceduto

Chi è amico ama, ma chi ama non sempre è un amico; e pertanto l’amicizia giova sempre, l’amore, invece, può a volte anche nuocere

L’amore è una passione cieca che a portare la sua benda a tutti quelli che egli assoggetta

Se la felicità consistesse nella sensualità, le bestie sarebbero più felici dell’uomo, l’umana felicità invece ha sede nell’anima, non nel corpo

È più facile eliminare le passioni pericolose piuttosto che controllarle, tenerle lontane piuttosto che governarle dopo averle lasciate entrare

Frasi di Seneca sulla vita

Seneca è stato tutore e precettore dell’imperatore Nerone. I cinque anni in cui Nerone governò saggiamente sotto la guida del suo maestro vengono ricordato come quelli del buon governo. Quando l’Augusto si trasformò in un tiranno, Seneca venne accusato di aver congiurato contro di lui e fu costretto a uccidersi. Il filosofo, nel corso della sua opera, ha ampiamente trattato il tema della vita invitando a vivere il presente piuttosto che crogiolarsi nel passato (che è già morto) o nell’attesa del futuro che spreca l’oggi. Qui una selezione di frasi e citazioni di Seneca sulla vita.

Il maggior ostacolo del vivere è l’attesa, che dipende dal domani ma spreca l’oggi

La vita è breve: evitiamo, dunque, programmi troppo estesi: ogni giorno, ogni ora ci mostra la nostra nullità e ricorda a noi smemorati, con qualche nuovo argomento, la nostra fragile natura. Allora noi, che facciamo programmi come se la nostra vita fosse eterna, siamo costretti a pensare alla morte. Si volge, infatti, ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente

Proprio come sceglierò la mia nave quando mi accingerò a un viaggio, o la mia casa quando intenderò prendere una residenza, così sceglierò la mia morte quando mi accingerò ad abbandonare la vita

In tre tempi si divide la vita: nel presente, passato e futuro. Di questi, il presente è brevissimo; il futuro, dubbioso: il passato certo

Vivete come se doveste vivere per sempre, mai vi viene in mente la vostra caducità, non prestate attenzione a quanto tempo è già trascorso. Lo disperdete come provenisse da una fonte rigogliosa e inesauribile, benché nel frattempo proprio il giorno che è da voi donato a qualche uomo o attività sia forse l’ultimo. Ogni cosa temete come mortali, ogni cosa desiderate come immortali

Sono più le cose che ci spaventano che quelle che fanno effettivamente male, e siamo travagliati più per le apparenze che per i fatti reali

Il saggio vivrà non quanto può ma quanto deve. E considererà dove vivere, con chi, in che modo, e quale attività svolgere. Egli bada sempre alla qualità, non alla lunghezza della vita

Nessuno si preoccupa di una vita virtuosa, ma pensa solo a quanto tempo potrà vivere. Tutti possono vivere bene, nessuno ha il potere di vivere a lungo

Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle: appartiene alla morte la vita passata

La vita è tanto breve, e noi la rendiamo ancora più breve con la nostra incostanza, ricominciandola di continuo ora in un modo, ora in un altro: la riduciamo in pezzi e la laceriamo

Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro: giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla

Frasi di Seneca sull’amicizia

Voler bene e essere amico è un altro importante valore che identifica un essere umano. Bisogna però sempre essere onesti e circondarsi di persone che stimiamo e non dalle quali ci aspettiamo un tornaconto personale o per ragioni di opportunismo. Per Seneca, inoltre, è importante non provocare dolore negli altri, non ferire chi ci è vicino. Per chi cerca qualche verso del filosofo sui legami amicali, le frasi e gli aforismi più belli di Seneca sull’amicizia.

Mi chiedi qual è stato il mio progresso? Ho cominciato a essere amico di me stesso

Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te

Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall’opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa

Vale la pena di sperimentare anche l’ingratitudine, per trovare un uomo riconoscente

È ingrato chi nega il beneficio ricevuto; ingrato chi lo dissimula; più ingrato chi non lo restituisce; il più ingrato di tutti chi lo dimentica

Mi chiedi: “Per quale scopo ti fai un amico?” Per avere uno per cui poter morire, per avere uno da seguire in esilio, alla cui morte io possa oppormi con tutte le mie forze

È una gran fatica avere tutti come amici; è sufficiente non avere nemici

Ritirati in te stesso per quanto puoi; frequenta le persone che possono renderti migliore e accogli quelli che puoi rendere migliori. Il vantaggio è reciproco perché mentre s’insegna si impara

Non credere che si possa diventare felici procurando l’infelicità altrui

Noi dovremmo dare come vorremmo ricevere, allegramente, rapidamente, e senza esitazione; perché non c’è grazia in un beneficio che si attacca alle dita

Con un amico decidi tranquillamente di tutto, ma prima decidi se è un amico: una volta che hai fatto amicizia, ti devi fidare; prima, però, devi decidere se è vera amicizia

Frasi di Seneca sul coraggio e sul potere

La vita va affrontata senza lasciarsi soggiogare dalle paure o condizionare dal giudizio della società. Allo stesso tempo, per Seneca, il potere materiale ha poca importanza rispetto al valore che ha un’anima giusta. La cosa più terribile da temere è proprio la paura perché limita l’uomo e lo blocca dal raggiungere grandi risultati. Ecco alcune citazioni e aforismi di Seneca sul coraggio e sul potere.

Molto potente è chi ha se stesso in proprio potere

La prima arte che devono imparare quelli che aspirano al potere è di essere capaci di sopportare l’odio

Un timoniere di valore continua a navigare anche con la vela a brandelli

Chi domanda timorosamente, insegna a rifiutare

Penso tra me e me quanti sono gli uomini che esercitano il corpo e quanto pochi quelli che esercitano la mente; quanta gente accorre a un passatempo inconsistente e vano, e che deserto intorno alle scienze; che animo debole hanno quegli atleti di cui ammiriamo i muscoli e le spalle

Lasciamo ai pigri e ai vili le vie piane e sicure: i valorosi salgono alle vette

Il nostro primo dovere è di non seguire, come fanno gli animali, il gregge di coloro che ci precedono

Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua nessun denaro di provenienza sospetta: non rifiuterà però né respingerà le grandi ricchezze dono della fortuna e frutto della virtù

Un animo grande disprezza la grandezza e preferisce la moderazione agli eccessi; quella è utile e vitale, questi, invece, nocciono, proprio perché sono superflui

Ricordati di spogliare gli avvenimenti dal tumulto che li accompagna e di considerarli nella loro essenza: capirai che in essi non c’è niente di terribile se non la nostra paura

Mi chiedi cos’è la libertà? Non essere schiavi di nessuno, di nessuna necessità, di nessun accidente e conservare la fortuna a portata di mano.

Frasi di Seneca in latino

Gli scritti di Seneca sono tra i più usati per le versioni a scuola e all’università. Le sue tragedie, inoltre, sono le sole opere di questo genere in latino pervenute in forma non frammentaria. Lo stile del filosofo è elaborato e complesso e che, nell’intento di riprodurre la lingua parlata, frantuma l’impianto del pensiero in un susseguirsi di frasi penetranti e sentenziose. Di seguito, gli aforismi e le citazioni più note di Seneca in latino.