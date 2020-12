Le “Istruzioni per la vita” di H. Jackson Brown

editato in: da

Possono delle pagine di un libro, attraverso le parole, insegnarci la vita e spiegarci il senso delle cose? Del resto noi ci abbiamo provato, senza successo, cercando invano le risposte a tutte quelle domande che attanagliano la mente ogni giorno.

Nessuna di noi sa come comprendere la vita fino in fondo perché alcuni suoi disegni appaiono misteriosi e indecifrabili. Sin da bambine ci hanno detto che nessuno ci avrebbe fornito un libro di istruzioni sulle cose giuste e su quelle sbagliate, su come non commettere errori e non inciampare nei fallimenti. Ci hanno detto che la vita, quella vera, l’avremmo imparata solo sul campo di battaglia, combattendo per i nostri sogni e gli ideali, saltando quegli ostacoli apparentemente invalicabili, con coraggio e fierezza. E così lo abbiamo fatto, o almeno ci abbiamo provato.

Eppure c’è un testo, uno bellissimo, che molte delle cose che abbiamo imparato con gli anni e con le esperienze ce le spiega. Altre ancora, invece, possiamo proprio scoprirle attraverso le pagine di Vita: istruzioni per l’uso, il libro dello scrittore statunitense H. Jackson Brown che ha detenuto per mesi negli Stati Uniti il primo posto nelle classifiche dei libri più venduti e che è stato tradotto in 35 lingue.

Alcuni insegnamenti di questo libro potranno sembrarci familiari, altri invece potranno darci la consapevolezza che troppo spesso abbiamo trascurato le piccole cose, quelle importanti. Altri ancora ci insegnano che dovremmo concentrarci di più su quello che abbiamo senza sprecare le nostre giornate tra inutili affanni e infatuazioni momentanee.

E allora eccole le istruzioni di H. Jackson Brown. Ne abbiamo raccolte alcune, le più belle e significative per farle nostre e per ricordarle ogni volta che ci sentiamo smarrite.

Ama profondamente e con passione. Potrai soffrirne, ma è l’unico modo per vivere pienamente la vita

Apri le tue braccia ai cambiamenti, ma non dimenticarti dei tuoi valori

Coltiva la conoscenza. È la chiave dell’immortalità

Dai alla gente più di quanto si aspetta e fallo con amore

Durante l’anno, dedica un po’ di tempo alle cose che non hai mai fatto

Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli

Leggi più libri e guarda meno televisione

Non fidarti di chi ti bacia con gli occhi aperti

Non lasciare che un piccolo litigio rompa una grande amicizia

Non ridere dei sogni di nessuno

Passa del tempo da solo

Quando dici “Scusami”, guarda la persona negli occhi

Quando dici “Ti amo”, pensaci

Quando rispondi al telefono sorridi. Chi chiama lo capirà dalla voce

Ricorda che il grande amore e le grandi conquiste comportano dei rischi

Ricorda che non ottenere quello che desideri è talvolta una grande fortuna

Ricordati che il silenzio e talvolta la migliore risposta

Ricordati le tre “R”: Rispetto di sé stessi. Rispetto degli altri. Responsabilità di tutte le tue azioni

Se fai una montagna di soldi, usali per aiutare gli altri mentre sei vivo. È la più grande soddisfazione della ricchezza

Sii gentile con la Terra