Fonte: iStock Noci

Come conservare correttamente la frutta secca e, per la precisione, le noci? Sono amatissime per uno spuntino, per preparare piatti dolci e salati, o semplicemente per decorare. Fonte di antiossidanti e fibre, contengono grassi monoinsaturi: possiamo incorporare le noci all’impasto del pane fatto in casa, mescolarlo con la granola o ancora fare un delizioso sugo alle noci per condire la pasta. Ma come conservare le noci per evitare che vadano a male? Ecco i trucchi infallibili.

Come conservare le noci appena raccolte con il trucco dell’essiccazione

Da settembre fino all’autunno inoltrato, durante il periodo di raccolta delle noci, ci capita di averne un bel po’ a casa. La conservazione delle noci con il guscio prevede delle tecniche ben precise, anche perché così ne avremo un bel po’ per tutto l’anno. La prima cosa da fare è capire come essiccare le noci al sole: se non prevediamo di consumarle nell’immediato, scoprire come mantenerle fresche ci permette di usarle per diversi manicaretti. A tal proposito, ricordiamo che il modo migliore per raccogliere le noci è quando sono attaccate all’albero.

Prima di procedere con la corretta conservazione, se abbiamo raccolto le noci quando sono a terra, allora dobbiamo prima pulirle per eliminare qualsiasi traccia di terriccio. Possiamo usare una spazzola dalle setole fitte e rigide, oppure in alternativa possiamo lavarle, sfregandole con le mani. Vogliamo che le noci durino nel tempo? Allora uno dei trucchi più diffusi è appunto l’essiccazione: basta adagiare le noci in un cestino di vimini, avendo cura di mescolarle ogni tanto per farle essiccare su ogni lato. Possiamo stenderle al sole per almeno 3-4 giorni: di notte, però, dobbiamo mettere al riparo il cestino di vimini con le noci dentro, perché altrimenti sarebbero soggette all’umidità e alla brina.

Cosa fare in caso di pioggia? Semplice: possiamo stenderle in una stanza ventilata e deumidificata, perché l’obiettivo è evitare la formazione della muffa (che si può prevenire anche in congelatore per 48 ore). Non possiamo asciugare le noci perché ci attendono troppi giorni di pioggia? Mettiamole in un forno ventilato e semi aperto, impostando la temperatura minima. Quando le noci saranno asciutte, potranno essere conservate in un sacchetto a rete. Dobbiamo, però, avere cura di riporle in un posto lontano dalle fonti di calore, o comunque dalla luce diretta, sempre fresco e asciutto.

Come conservare le noci fresche

Non vogliamo essiccare le noci? Possiamo comunque procedere con la conservazione in frigorifero o nel congelatore. Usiamo dei contenitori ermetici, oppure, in alternativa, possiamo sfruttare la tecnica del sottovuoto. In ogni caso, le noci in frigorifero senza essiccazione si conservano per 1-3 mesi, mentre in congelatore fino a 4-6 mesi. Tutto dipende da quante ne abbiamo raccolte e da quante ne usiamo comunque nel tempo per i nostri manicaretti.

Il trucco del contenitore di vetro

Perché è molto importante conservare al meglio le noci? Semplice: possono essere attaccate dai parassiti. Capita, infatti, soprattutto quando non seguiamo alla lettera la tecnica di conservazione, di trovarle marce o noci nere con un gusto molto oleoso. C’è un modo per prevenire questa problematica? Sì, dobbiamo riporre le nostri noci nella parte bassa del frigorifero per qualche giorno prima di metterle nel contenitore di vetro. In questo modo larve di insetti o parassiti moriranno prima della schiusa e non potranno proliferare. Quando sarà trascorso il tempo necessario in frigorifero, dobbiamo avere cura di passarle in un panno asciutto per rimuovere l’umidità: ora è il momento di mettere le noci in un contenitore di vetro aggiungendo anche le foglie di alloro sminuzzate. Sigilliamo il barattolo e riponiamolo in un luogo buio per poter mangiare le nostre noci all’occorrenza.

Il trucco del sacco di tela

Abbiamo capito che il nemico principale delle nostre noci è l’umidità, poiché potrebbe far proliferare eventuali parassiti. Quindi, volendo, possiamo ricorrere ancora a un altro trucchetto per evitare che tutto ciò accada. Quale? Se disponiamo di una cantina con un’aerazione abbastanza buona, possiamo semplicemente appendere le noci in un sacco di tela, a cui aggiungere sempre le foglie di alloro e un po’ di bicarbonato di sodio.

Il sapore di una noce andata a male? Legno vecchio, ammuffito. Il sapore è subito riconoscibile. Anche perché si avverte un gusto amaro e aspro sul palato, dovuto all’ossidazione, poiché i grassi insaturi si scompongono e rilasciano i radicali liberi. Di solito, come abbiamo visto, la durata di conservazione massima è compresa tra 3 e 6 mesi, ma naturalmente le noci possono deteriorarsi per tutta una serie di motivi, tra cui l’umidità. Non solo: anche il tipo di noce è più soggetto all’ossidazione, per esempio le noci di macadamia o le noci del Brasile. Indubbiamente anche la consistenza della noce cambia, diventa molto più morbida e perde la sua croccantezza.

Se abbiamo acquistato delle noci, invece, e non le abbiamo raccolte, prestiamo attenzione alla data di scadenza: di solito è riportata la data “da consumarsi preferibilmente entro”, che rappresenta una data non vincolante. L’alimento, infatti, può essere ancora mangiato, ma naturalmente tutto dipende da come l’abbiamo conservato: per mantenere inalterate le qualità della frutta secca, dobbiamo sempre seguire gli accorgimenti riguardo al barattolo in cui le riponiamo, con chiusura ermetica, e in un luogo fresco e asciutto.

Cosa fare con le noci vicine alla scadenza?

Mettiamoci ai fornelli, ovviamente! Se non vogliamo correre il rischio di far scadere le nostre noci, allora possiamo preparare tantissimi manicaretti sia dolci quanto salati. Quali? Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta, come la pasta con le noci, la crema di noci alla ligure, le linguine con ricotta e noci, oppure optare per deliziosi vol-au-vent con gorgonzola e noci (quest’ultimo connubio di sapori è davvero perfetto). Se prediligiamo il dolce, invece, non corriamo comunque il rischio di rimanere delusi, considerando la bontà della torta di noci e cioccolato, per esempio, o del ciambellone con noci, o ancora dei muffin alle noci. Il consiglio che diamo è di conservare sempre le noci con il metodo corretto: se stanno per scadere, allora prepariamo qualcosa di delizioso così da combattere lo spreco alimentare, uno dei grandi problemi dei nostri tempi.