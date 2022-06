Cucina, perché l’acqua di cottura delle uova non va mai gettata: specialmente in estate

Fonte: 123RF Come riutilizzare l'acqua di cottura delle uova

Potrebbe sembrarti curioso, eppure l’acqua di cottura delle uova è davvero ricca di importanti proprietà. Lo sappiamo: l’hai sempre gettata nello scarico del lavello senza pensarci troppo, senza sapere che l’avresti potuta riciclare per il benessere del tuo giardino. Perché, ora, non provi a cambiare le vecchie abitudini? Ti stiamo per spiegare come puoi riutilizzarla per curare le tue piante, dal terreno alle foglie, oltre che per allontanare gli insetti più fastidiosi. Scopriamo insieme come fare.

Acqua di cottura delle uova, perché non devi buttarla

L’acqua è un bene prezioso. Per questo, prima di gettarla, dovresti pensare a un suo giusto riutilizzo. In particolare, quella che usi per la cottura dei cibi. Ti abbiamo già spiegato come sfruttare l’acqua di cottura della pasta, ma ti stupirà sapere che anche quella che impieghi per bollire le uova è ricca di proprietà che possono rinvigorire le tue piante.

Tieniti forte: puoi riutilizzarla per innaffiare le tue piante preferite (qui ti abbiamo spiegato come curarle con l’aceto) ma fai attenzione a non esagerare. Si tratta di una soluzione particolarmente concentrata in calcio e minerali che potrebbe danneggiare i tuoi fiori. È però adatta a tutti i tipi di piante, sia a quelle che preferiscono l’ambiente esterno sia a quelle da appartamento. Ti basta bagnarle con quest’acqua miracolosa almeno una volta al mese (non di più) per veder rinascere il tuo giardino in modo sano e con un fertilizzante naturale.

L’acqua è inoltre ricca di calcio, elemento benefico che rinforza le radici e mantiene in equilibrio il pH del terreno, aspetto fondamentale perché il fusto cresca forte e vigoroso. È anche un elemento nutritivo per la pianta, ma ricorda di lasciar raffreddare completamente l’acqua prima di usarla per il giardino. Il calore potrebbe infatti essere dannoso, sia per il suolo che per le radici. In più, è un ottimo repellente per gli insetti.

Perché l’acqua di cottura delle uova è fondamentale in estate

Puoi utilizzarla tutto l’anno, ma conservare l’acqua di cottura delle uova in estate è ancora più importante. Con le temperature elevate e il gran caldo, le piante hanno infatti bisogno di attenzioni particolari, oltre che di idratazione aggiuntiva. A cominciare dall’acqua, che dev’essere ricca di nutrienti per garantire il giusto apporto di vitamine e sali minerali, oltre alla corretta idratazione che diventa fondamentale durante i mesi estivi.

Ti ricordiamo, poi, che l’acqua di bollitura delle uova è un eccellente repellente per i tanti insetti che possono infestare terreno e foglie durante i mesi più caldi. Devi però assicurarti di non aver aggiunto sale alla cottura: moltissime piante non lo sopportano e potrebbero addirittura morire per l’effetto negativo della soluzione.

Da non sottovalutare, poi, il relativo risparmio idrico (ed energetico, in qualche caso) garantito dal riutilizzo dell’acqua. In estate, con la piaga della siccità sempre crescente, questo riciclo non è di certo banale. Per ottenere gli effetti sperati, poi, è sufficiente una piccolissima quantità di questa soluzione benefica: basta infatti bagnare il terreno per nutrire le radici. La giusta quantità d’acqua è sempre importante. È vietato esagerare!