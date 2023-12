5 ricette che puoi fare con un robot da cucina e non sapevi

Fonte: iStock Le ricette che puoi preparare con il robot da cucina

Il robot da cucina è un accessorio davvero molto utile, ormai presente in quasi tutte le case: permette di velocizzare i tempi di realizzazione di moltissime ricette, tradizionali o light, automatizzando alcune preparazioni che non richiedono particolari competenze – e risultano spesso molto “noiose” in cucina. In commercio è possibile trovare tantissimi modelli diversi: dal top di gamma super accessoriato al prodotto più semplice ed economico.

Ognuno di essi ha caratteristiche particolari, che lo rendono più o meno adatto alle vostre esigenze. Le funzioni integrate saranno quindi diverse in base al modello, sebbene tutti i robot da cucina abbiano comunque degli elementi in comune, che li rendono particolarmente adatti alla realizzazione di alcune preparazioni di base. Oltre a tagliuzzare e tritare, però, il robot da cucina può essere utilizzato per moltissimi altri scopi, che non tutti conoscono: ma quali sono queste preparazioni? Vediamo insieme 5 ricette che, con l’aiuto di questo elettrodomestico, potranno essere realizzate in modo semplice e veloce.

Purè di patate

Quanti di voi, per risparmiare tempo, preferiscono preparare il purè di patate liofilizzato piuttosto che quello fresco? Si tratta in effetti di un’alternativa valida, seppure non abbia nulla a che vedere con la versione originale, dal sapore inconfondibile. Se i tempi sono stretti, potete non rinunciare a questa bontà: il robot da cucina vi verrà in aiuto. Così potrete non solo evitare i conservanti e gli additivi presenti in ogni prodotto pronto da supermercato, usando solamente materie prime fresche e genuine, ma anche risparmiare parecchio.

Per preparare questa ricetta basteranno due semplici step: il primo è la bollitura delle patate, che deve essere effettuata in una classica pentola (se avete un robot da cucina multifunzione che consente la cottura, anche questo passaggio diventerà più semplice e veloce). Quando le patate saranno belle morbide, inseritele nella caraffa del robot insieme agli altri ingredienti – latte caldo, burro e parmigiano – e attivate la rotazione delle lame: in circa 3 minuti avrete un purè di patate liscio e cremoso. Per ottenere un risultato più o meno denso regolatevi con la quantità di latte, ricordando che più latte inserite più liquido sarà il purè.

Guacamole

Realizzare il classico guacamole messicano con il robot da cucina è davvero una passeggiata, perché si tratta di una salsa fredda che non necessita di cottura e può essere preparata in un solo semplice passaggio. L’ingrediente di base per questa salsa è l’avocado, un frutto esotico dal sapore leggermente salato e dalla consistenza pastosa. Per preparare il guacamole, vi serviranno 2 avocado, qualche pomodorino, foglie di coriandolo, cipolla rossa, succo di lime e sale (non sarà necessario aggiungere olio in quanto l’avocado è già un frutto grasso di per sé).

Inserendo tutti gli ingredienti e lavorandoli per qualche minuto otterrete questa fantastica salsa. Ricordate di aggiungere anche del peperoncino, se amate i sapori piccanti. Ora non vi resta che trasferire il guacamole in una ciotola e guarnirlo con pezzetti di pomodorini, cipolla e qualche foglia di coriandolo: la salsa è pronta per essere servita in tavola, come accompagnamento per i nachos, oppure per impreziosire i vostri tacos o burritos.

Impasti per polpette

Alzi la mano chi non adora le polpette: se non avete mai tempo per preparare l’impasto, il robot da cucina può fare tutto al vostro posto. Il procedimento di base è uguale per tutte le varietà di polpette, ed è davvero semplicissimo. Inserite gli ingredienti nel boccale e lasciate lavorare le lame per qualche minuto. Potrete sbizzarrire la vostra fantasia e realizzare polpette a base di pesce (tonno, salmone, baccalà, merluzzo o sogliola) o a base di carne, oppure dedicatevi a quelle vegetariane e vegane.

Grazie alla funzione food processor, infatti, anche le polpette a base di verdure sono davvero facili da realizzare: basta triturare gli ortaggi prima di lavorarli insieme agli altri ingredienti. Un piccolo segreto per avere polpette perfette: non impastate gli ingredienti con il pangrattato, ma utilizzate pane secco ammorbidito nell’acqua o nel latte, per ottenere un composto ben amalgamato e compatto.

Pesti

Ecco un’altra ricetta molto semplice da preparare in modo praticamente automatico, che potrete realizzare con i vostri ingredienti preferiti. Pesto di basilico, pesto trapanese, pesto di pistacchi, pesto di rucola… le varianti sono davvero infinite! Il procedimento da seguire è sempre lo stesso: inserite gli ingredienti nel boccale seguendo un ordine preciso (prima aglio e sale, poi foglie, formaggi grattugiati, pinoli, olio e sale) e lasciate lavorare le lame. Un piccolo trucco per ottenere pesti di erbe dal colore brillante è quello di lavorare le foglie quando sono asciutte, per evitare che le lame favoriscano il processo di ossidazione.

Sorbetti

Voglia di un dessert fresco e semplice da preparare? Il sorbetto è quello che fa per voi. Se il vostro robot da cucina consente di tritare il ghiaccio, allora la realizzazione di questo dolce al cucchiaio è davvero semplicissima: basta inserire la frutta, il ghiaccio e lo zucchero e, lasciando lavorare le lame per qualche minuto, otterrete questo fantastico dessert. Se non avete la possibilità di procurarvi grandi quantità di ghiaccio potrete utilizzare della frutta congelata e il risultato è comunque delizioso. Dopo la preparazione è possibile conservare il sorbetto in freezer e consumarlo quando preferite.