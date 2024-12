Tre donne, una visione: trasformare le cartoline in un’esperienza unica

Fonte: Globe Postal Network Francesca Paniconi, Carolina Novelli e Camilla Paniconi di Globe Postal Network

Oggi vi raccontiamo la storia di tre imprenditrici che hanno trasformato una visione in realtà. La storia di Francesca Paniconi, Carolina Novelli e Camilla Paniconi, tutte impegnate nella loro Globe Postal Network, l’azienda che consegna le tue emozioni.

L’avventura di Globe Postal Network (GPN) è iniziata nel 2011, quando Francesca Paniconi, Carolina Novelli e Camilla Paniconi facevano parte di Globe Postal Service (GPS), un’azienda di famiglia nata per innovare il settore postale italiano. Con l’obiettivo di creare un’alternativa a Poste Italiane per le cartoline turistiche, GPS ha saputo costruire una rete nazionale grazie a strategie e partnership mirate. La crisi del turismo durante la pandemia ha spinto le tre fondatrici a ripensare il modello di business, portando alla nascita di GPN. Con un focus sull’innovazione tecnologica e una forte connessione con il territorio, GPN punta a rivoluzionare l’esperienza delle cartoline turistiche, integrando tecnologia avanzata e un servizio clienti dedicato per offrire un’esperienza unica. L’obiettivo dell’azienda è quello di mantenere viva la tradizione delle cartoline, mostrando come tecnologia e tradizione possano coesistere per creare esperienze indimenticabili.

Con la loro passione e determinazione, Francesca, Carolina e Camilla stanno ridefinendo il valore delle cartoline turistiche, trasformandole in un ponte tra passato e presente, tra emozione e innovazione.

Fonte: Globe Postal Network

Le protagoniste di Globe Postal Network

Francesca Paniconi (classe 1982):

Con una laurea in Lettere e una specializzazione in Marketing e Pubblicità, Francesca gestisce il finance, la comunicazione social e le relazioni con i fornitori. È il cuore diplomatico e creativo del team, capace di trasformare le sfide in opportunità strategiche.

Carolina Novelli (classe 1991):

Laureata in Scienze Economiche, Carolina è l’esperta commerciale del trio. Grazie alla sua determinazione e capacità negoziale, guida le vendite su scala nazionale, costruendo solide partnership e adattandosi alle esigenze dei clienti.

Camilla Paniconi (classe 1995):

Laureata in Economia e Commercio, Camilla coordina la logistica e le relazioni internazionali. Con una spiccata attenzione ai dettagli, assicura l’efficienza delle operazioni e garantisce un servizio impeccabile.

La missione di Globe Postal Network

Globe Postal Network unisce la tradizione delle cartoline turistiche all’innovazione tecnologica per creare un’esperienza emozionale e funzionale. Con l’introduzione del QRcode Technology, ogni cartolina diventa un veicolo di ricordi personalizzati: tracciare spedizioni, aggiungere foto, messaggi vocali o video arricchisce il valore simbolico e pratico di ogni invio. L’idea è mantenere viva la magia della tradizione delle cartoline, rendendole rilevanti nell’era digitale. L’obiettivo è offrire ai viaggiatori un modo tangibile e interattivo per ricordare i loro momenti più preziosi, senza rinunciare al fascino autentico di un messaggio scritto a mano.

A chi è dedicato questo servizio? A viaggiatori e turisti, che desiderano lasciare un ricordo tangibile e significativo del loro viaggio e ad aziende, che possono integrare i servizi di postalizzazione nelle loro offerte, arricchendo la customer experience.