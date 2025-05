Come pulire gli infissi in PVC senza rovinarli, i trucchi infallibili

Ci sono molti trucchi per pulire gli infissi in PVC senza rovinarli: un approfondimento sui metodi fai da te da mettere subito in pratica

Fonte: iStock Pulizia degli infissi

La manutenzione e la pulizia degli infissi in PVC è determinante per mantenere alte le prestazioni ed evitare che l’usura possa intaccare la loro funzionalità. La qualità dei serramenti passa necessariamente dalla cura che dedichiamo loro: servono infatti a evitare di disperdere il calore presente all’interno delle nostre case, rischio che può portare a un aumento in bolletta. Vediamo come pulire gli infissi in PVC senza rovinarli: ecco alcuni dei trucchi da provare.

La manutenzione e la pulizia degli infissi in PVC

L’operazione di pulizia degli infissi in PVC andrebbe fatta durante ogni cambio di stagione, soprattutto all’inizio dell’autunno e dell’inverno e quando sta per arrivare l’estate. È l’occasione giusta per verificare il funzionamento delle guarnizioni e delle giunture, per spolverarle ma anche per sgrassarle o lubrificarle all’occorrenza. Solamente così potremo preservare la bellezza e la qualità dei nostri infissi ed evitare una brutta sorpresa in bolletta a causa delle dispersioni di calore.

In inverno, per esempio, la manutenzione degli infissi è importantissima poiché previene le infiltrazioni di acqua, garantisce una lunga durata dei serramenti e riduce appunto le dispersioni: un sostegno utile per risparmiare sulle bollette. Ma quali sono i trucchi migliori per pulire gli infissi in PVC senza rovinarli? È molto importante usare i prodotti giusti per evitare di intaccare la bellezza e le proprietà di questo materiale.

Come pulire gli infissi in PVC

Il PVC è un materiale molto apprezzato in virtù della resistenza agli agenti atmosferici e delle sue proprietà isolanti, ma non sottovalutiamo pulizia e manutenzione, due attività indispensabili possiamo svolgere anche abbastanza velocemente. Dobbiamo infatti sapere che questa operazione è necessaria per prevenire che lo sporco e la polvere possano opacizzare le superfici in PVC andando a compromettere l’estetica finale: i serramenti così sembreranno sempre nuovi (e non diventeranno gialli con il tempo).

Ma non è l’unico motivo per cui si rende necessaria la pulizia, in quanto accumulare lo sporco nelle guarnizioni significa andare a compromettere la loro tenuta stagna e di conseguenza osservare un minore isolamento termico e acustico negli anni. Grazie a una corretta operazione di pulizia, per cui non servono né attrezzi specifici né prodotti particolari, possiamo quindi mantenerli al meglio.

Cosa ci occorre per la pulizia degli infissi in PVC?

Iniziamo da questo aspetto: abbiamo semplicemente la necessità di avere in casa un panno in microfibra, ideale perché aiuta a catturare le particelle di polvere senza intaccare il materiale in alcun modo, una soluzione detergente e acqua tiepida.

Gli step della pulizia degli infissi in PVC

Ora che sappiamo quali sono i prodotti che ci occorrono, passiamo agli step veri e propri da seguire. Il trucco è in realtà semplicissimo: non dobbiamo fare altro che preparare la soluzione detergente e iniziare a passare il panno in microfibra, immergendolo prima nell’acqua tiepida e nella soluzione, strizzarlo e passarlo sugli infissi. Dobbiamo prestare attenzione alle zone più sporche, alle guarnizioni, così come dobbiamo passare il panno su tutte le superfici del serramento, tra cui le ante, le guarnizioni e il telaio.

A questo punto, dopo aver rimosso la polvere in ogni parte degli infissi, possiamo procedere con il risciacquo: usiamo dell’acqua pulita e serviamoci infine di un panno asciutto per rimuovere eventuali aloni. Ricordiamo in ogni caso di evitare assolutamente l’uso di prodotti abrasivi o a base di solventi che potrebbero danneggiare irrimediabilmente la superficie.

Durante l’operazione di pulizia, ogni sei mesi dovremmo controllare anche le guarnizioni e le parti metalliche, come le cerniere: se necessario, possiamo procedere con la lubrificazione usando dei prodotti specifici, così da garantire le massime prestazioni in termini di efficienza energetica e comfort abitativo.

Ogni quanto pulire gli infissi in PVC

In condizioni normali, possiamo effettuare una pulizia completa almeno tre volte l’anno, idealmente tra la fine della primavera e gli inizi dell’autunno. Se, però, le nostre case sono esposte a smog, salsedine o polveri, possiamo intervenire ogni 3 mesi, quindi al cambio di ogni stagione. Dobbiamo infatti considerare che, anche se il PVC è un materiale molto resistente, accumula sporco proprio come qualsiasi altro, oltre ai cosiddetti agenti inquinanti: nel lungo periodo questi possono compromettere l’aspetto, la funzionalità e le guarnizioni.

Teniamo inoltre presente che non sempre lo sporco è visibile. Rimuovere le impurità attraverso una pulizia profonda ci consente di garantire anche la stabilità e il movimento di tutte le parti meccaniche degli infissi in PVC. Per esempio, molti ignorano che a causa dell’esposizione al sole i meccanismi di apertura e chiusura con il tempo possono danneggiarsi. Nessun problema, però: ci basta ancora una volta sfruttare un piccolo trucco come quello della vasellina spray, olio di silicone o acqua con sapone neutro per garantire il funzionamento dei meccanismi.

Tra i prodotti consigliati per la pulizia citiamo una miscela a base di una parte di aceto con quattro di acqua tiepida, acqua tiepida con sapone per i piatti o, in alternativa, uno sgrassatore delicato. Possiamo sempre valutare uno dei tanti prodotti in commercio disponibili per la pulizia specifica degli infissi in PVC.

Infissi in PVC ingialliti: cosa fare?

Se gli infissi in PVC si sono ingialliti, possiamo naturalmente sfruttare alcuni trucchi per ripristinare il colore naturale: questa casistica si verifica in particolar modo con gli infissi di colore bianco, che sono piuttosto eleganti e si adattano a ogni contesto di arredo e stile, ma a causa del deposito di polvere possono cambiare colore nel corso del tempo, tanto da mostrare dei piccoli aloni gialli.

A questo punto è importante prestare attenzione alla pulizia annuale e procedere con una miscela a base di acqua e bicarbonato di sodio. Non solo in questo modo ci assicureremo di rimuovere la polvere, ma preserveremo il materiale ed eviteremo che possa ingiallirsi con il tempo. Con questi trucchi i nostri infissi in PVC saranno sempre al top e non dovremo preoccuparci di nulla: un materiale economico ma resistente, con un ottimo isolamento termico e acustico e un costo contenuto anche per quanto riguarda la sua manutenzione e pulizia.