Pianta di liquirizia, dove posizionarla e come coltivarla in vaso

Fonte: Istock Pianta di liquirizia, tutto quello che c'è da sapere

Immaginate una pianta che unisce tradizione, eleganza e un pizzico di magia: la liquirizia, conosciuta scientificamente come Glycyrrhiza glabra, è questo e molto di più. Con radici dolci come un sussurro d’infanzia e un profilo aromatico che seduce i sensi, questa perenne è un must per gli appassionati di giardinaggio e non solo. Alta, fiera e resistente, sfoggia fiori eterei bianchi o lilla, quasi a voler sfidare la sua natura rustica con un tocco di raffinatezza.

Dove posizionare la liquirizia per ottenere i migliori risultati

La liquirizia non si accontenta di un posto qualunque: vuole il meglio. Terreni sabbiosi, ben drenati, e un bel bagno di sole sono il suo habitat ideale. Sebbene sia un’eroina dei climi miti, sa come affrontare anche situazioni più difficili, purché protetta con cura. In giardino preferisce angoli accoglienti e al riparo dal vento, mentre in vaso richiede un trattamento da vera diva: luce abbondante e rifugio dal gelo. Non è raro vederla crescere rigogliosa anche in balconi soleggiati o serre domestiche, dove riesce a prosperare con le giuste attenzioni.

Preparazione del vaso e del terreno

Chi desidera accoglierla in vaso deve preparare un regno all’altezza: un contenitore profondo almeno 50 cm, per le sue radici che amano esplorare in profondità, e un terriccio soffice, arricchito con sabbia per evitare ristagni. La base drenante è d’obbligo, meglio ancora se arricchita con ghiaia o argilla espansa. La liquirizia sa apprezzare i dettagli, e un terriccio arricchito con humus o compost organico sarà il suo tappeto rosso verso una crescita rigogliosa.

Come avviare la coltivazione della liquirizia

Che scegliate di partire dai semi o dai rizomi, questa pianta vi ricompenserà con una crescita rigogliosa. La semina, tra febbraio e marzo, è un rito di pazienza: semi leggermente interrati e terreno appena umido. Per chi preferisce bruciare le tappe, le piantine già avviate sono una scorciatoia sicura. La propagazione tramite divisione dell’apparato radicale è un’opzione per i più esperti. Inoltre, il suo impianto in aiuola è perfetto per chi ha spazi più grandi e vuole creare un angolo dal sapore antico. In alternativa, può essere coltivata in serre dove il clima è controllato, garantendo uno sviluppo costante.

Cura e irrigazione

Non lasciatevi ingannare dal suo fascino: la liquirizia richiede attenzioni costanti. L’irrigazione deve essere equilibrata, mai esagerata. In estate, quando il caldo si fa sentire, bisogna intensificarla leggermente, mantenendo il terreno umido ma mai fradicio. In inverno, invece, potete rilassarvi: le sue esigenze idriche diminuiscono drasticamente. Ricordate sempre che un terreno ben drenato è il segreto per evitare ristagni d’acqua, la principale causa di malattie radicali. Una pacciamatura leggera può aiutare a mantenere l’umidità nei mesi più caldi.

Resistenza e temperature ideali

Nonostante il suo aspetto delicato, la liquirizia è una guerriera. Può resistere a temperature che scendono fino a -15°C, anche se preferisce non dover dimostrare la sua forza. Se il gelo è particolarmente severo, un po’ di pacciamatura farà la differenza. Ma attenzione: anche il caldo eccessivo può metterla in difficoltà. Regalatele sempre il giusto equilibrio. Il suo habitat naturale comprende zone temperate, ma la sua adattabilità la rende ideale anche per giardini urbani. In città, può trasformare terrazzi in piccoli paradisi verdi.

Crescita e raccolta

Questa pianta non ha fretta. Cresce lentamente, raggiungendo un metro d’altezza o più, per poi offrirvi le sue preziose radici dopo tre o quattro anni. La raccolta è un’arte: scavate con delicatezza durante l’autunno, mentre la pianta riposa, e conservate le radici essiccate per un utilizzo futuro. Sono proprio queste che rappresentano il cuore della sua essenza. Ogni radice racconta una storia, dalla terra alla vostra cucina. Quando le radici sono pronte, il loro aroma dolce e persistente diventa una ricompensa per la vostra pazienza.

Proprietà e utilizzi delle radici

Dalle tisane rilassanti ai dolci irresistibili, le radici di liquirizia sono un tesoro multifunzionale. Ricche di glicirrizina, regalano un sapore unico e intenso che seduce il palato. Ma non si fermano qui: la scienza guarda con interesse alle loro potenzialità mediche, tra cui effetti antivirali e antinfiammatori. Un ingrediente che unisce piacere e benessere. La loro dolcezza naturale è incomparabile, capace di sostituire lo zucchero in alcune preparazioni senza rinunciare al gusto. Infusi e decotti a base di liquirizia sono stati tradizionalmente utilizzati per lenire la tosse o come digestivi naturali, confermando il loro ruolo nell’erboristeria di ieri e di oggi.

Prevenzione e trattamenti per problemi comuni

La liquirizia sa difendersi, ma ogni tanto ha bisogno di una mano. Parassiti come afidi o acari possono disturbare la sua tranquillità, così come malattie fungine legate a umidità eccessiva. Interventi naturali e una buona gestione del terreno sono le chiavi per mantenerla in salute. Se il problema persiste, un rimedio specifico farà il resto. Anche la ruggine, una malattia fungina comune, può colpire le foglie, ma trattamenti a base di rame possono aiutare. Monitorare regolarmente le foglie per individuare eventuali segni di stress o infestazioni è un buon modo per prevenire problemi più gravi.

Curiosità storiche e geografiche

La liquirizia non è solo una pianta: è un viaggio nel tempo e nello spazio. Usata dalla medicina cinese per millenni, ha sedotto culture diverse con le sue proprietà uniche. In Italia, regna sovrana in Calabria e Abruzzo, dove la sua coltivazione è diventata un’arte. E chi può resistere al fascino dei bastoncini di radice o delle caramelle che riportano alla mente ricordi d’infanzia? Questa pianta è una celebrazione di sapore, storia e cultura, un piccolo lusso che ogni giardino dovrebbe ospitare.

Il suo nome deriva dal greco antico, combinando “glukus” (dolce) e “rhiza” (radice), quasi un presagio del piacere che avrebbe regalato nei secoli. Nel corso della storia, la liquirizia è stata protagonista di miti e leggende, spesso associata a pozioni magiche e rimedi miracolosi. L’antico Egitto la considerava sacra, mentre i Romani la usavano per alleviare la sete durante le lunghe campagne militari. Una pianta che racchiude millenni di fascino e mistero. Anche oggi, il suo sapore unico continua a ispirare chef e ricercatori, unendo tradizione e innovazione in un connubio senza tempo.