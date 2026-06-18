Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon La stirella verticale ora su Amazon in offerta

Chi ha davvero voglia di tirare fuori l’asse da stiro, pesante e ingombrante, ogni volta che c’è una fastidiosa piega su una camicia o su una maglietta appena presa dall’armadio? Praticamente nessuno. Se siete alla ricerca di una soluzione rapida, zero stress e perfetta per avere abiti sempre in ordine, c’è un’ottima notizia: in occasione degli sconti del Prime Day in anticipo, Amazon ha messo in offerta la stiratrice verticale a vapore Philips Serie 3000 (STH3010/30). Un piccolo e stiloso alleato viola che vi cambierà letteralmente la routine quotidiana (e la valigia).

Offerta Philips Philips Serie 3000 Stiratrice verticale a vapore da 1000 W

Pronta in meno di un minuto, zero fatica

Ecco perché sta conquistando tutti e perché dovreste farci un pensierino.

Il vero superpotere di questa stiratrice è la reattività. La Philips Serie 3000 si scalda in meno di un minuto, mantenendo le promesse, ed è subito pronta all’uso. Il getto di vapore continuo (20 g/min) è sorprendentemente potente e basta per eliminare senza fatica le pieghe leggere da t-shirt, camicie e abiti, il tutto senza il minimo bisogno dell’asse da stiro.

Come si usa? È un gioco da ragazzi! All’atto pratico, sistemare un vestito richiede uno sforzo minimo. Vi basta mettere il capo che volete stirare su una normale gruccia e appenderlo a un sostegno qualsiasi (che può essere l’anta dell’armadio, il bordo di una porta o la cara vecchia asse da stiro chiusa in un angolo). A questo punto, passate il ferro lentamente sul tessuto, facendo attenzione a tirare un pochino la stoffa verso il basso in modo da tenerla in tensione. In 2 minuti esatti avrete fatto!

Inoltre, a fare una grande differenza rispetto ad altri modelli che emettono solo vapore, c’è la piastra riscaldata (SmartFlow in plastica, sicurissima senza rischio di bruciature anche sulla seta): appoggiandola ai tessuti aiuta a definire molto meglio il risultato finale.

Il miracolo per i viaggi e per i “cambi d’abito” dell’ultimo minuto

Oltre a togliere le pieghe, questo ferro rinfresca i tessuti eliminando i cattivi odori e rimuovendo i germi. È l’ideale per dare un aspetto curato a quel capo che è rimasto piegato nell’armadio per troppo tempo o per resuscitare una camicia uscita drammaticamente sgualcita dalla valigia.

A proposito di viaggi: pesando appena 630 grammi ed essendo dotata di un design pieghevole, è leggerissima e maneggevole, comodissima da portare ovunque.

Ovviamente, viste le dimensioni ultra-compatte, il serbatoio dell’acqua integrato ed estraibile non è enorme. Con i suoi 100 ml è pensato per stirare 2 o 3 capi alla volta, ma è più che sufficiente per le necessità quotidiane. Nella confezione troverete tutto quello che serve: la stiratrice con la sua spina per attaccarla alla corrente e una comoda bustina/custodia dove poterla riporre facilmente una volta spenta e raffreddata.

Approfittare del prezzo ribassato per il Prime Day in anticipo significa portarsi a casa una vera e propria “salvavita” per i look di tutti i giorni. Ottima da tenere a portata di mano in camera da letto o da lanciare nel borsone prima del prossimo weekend fuori porta!

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