Con i Prime Day anticipati la stiratrice verticale più venduta costa 24 euro. La porti dove vuoi e dici addio alle pieghe dei vestiti

Addio pieghe in viaggio con la stiratrice Verticale Philips Serie 3000, ora in super sconto!

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Con i Prime Day anticipati la stiratrice verticale più venduta costa 24 euro. La porti dove vuoi e dici addio alle pieghe dei vestiti
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La stirella verticale ora su Amazon in offerta

Chi ha davvero voglia di tirare fuori l’asse da stiro, pesante e ingombrante, ogni volta che c’è una fastidiosa piega su una camicia o su una maglietta appena presa dall’armadio? Praticamente nessuno. Se siete alla ricerca di una soluzione rapida, zero stress e perfetta per avere abiti sempre in ordine, c’è un’ottima notizia: in occasione degli sconti del Prime Day in anticipo, Amazon ha messo in offerta la stiratrice verticale a vapore Philips Serie 3000 (STH3010/30). Un piccolo e stiloso alleato viola che vi cambierà letteralmente la routine quotidiana (e la valigia).

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Philips Serie 3000 Stiratrice verticale a vapore da 1000 W
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Ecco perché sta conquistando tutti e perché dovreste farci un pensierino.

Pronta in meno di un minuto, zero fatica

Il vero superpotere di questa stiratrice è la reattività. La Philips Serie 3000 si scalda in meno di un minuto, mantenendo le promesse, ed è subito pronta all’uso. Il getto di vapore continuo (20 g/min) è sorprendentemente potente e basta per eliminare senza fatica le pieghe leggere da t-shirt, camicie e abiti, il tutto senza il minimo bisogno dell’asse da stiro.
Come si usa? È un gioco da ragazzi! All’atto pratico, sistemare un vestito richiede uno sforzo minimo. Vi basta mettere il capo che volete stirare su una normale gruccia e appenderlo a un sostegno qualsiasi (che può essere l’anta dell’armadio, il bordo di una porta o la cara vecchia asse da stiro chiusa in un angolo). A questo punto, passate il ferro lentamente sul tessuto, facendo attenzione a tirare un pochino la stoffa verso il basso in modo da tenerla in tensione. In 2 minuti esatti avrete fatto!
Inoltre, a fare una grande differenza rispetto ad altri modelli che emettono solo vapore, c’è la piastra riscaldata (SmartFlow in plastica, sicurissima senza rischio di bruciature anche sulla seta): appoggiandola ai tessuti aiuta a definire molto meglio il risultato finale.

Il miracolo per i viaggi e per i “cambi d’abito” dell’ultimo minuto

Oltre a togliere le pieghe, questo ferro rinfresca i tessuti eliminando i cattivi odori e rimuovendo i germi. È l’ideale per dare un aspetto curato a quel capo che è rimasto piegato nell’armadio per troppo tempo o per resuscitare una camicia uscita drammaticamente sgualcita dalla valigia.
A proposito di viaggi: pesando appena 630 grammi ed essendo dotata di un design pieghevole, è leggerissima e maneggevole, comodissima da portare ovunque.
Ovviamente, viste le dimensioni ultra-compatte, il serbatoio dell’acqua integrato ed estraibile non è enorme. Con i suoi 100 ml è pensato per stirare 2 o 3 capi alla volta, ma è più che sufficiente per le necessità quotidiane. Nella confezione troverete tutto quello che serve: la stiratrice con la sua spina per attaccarla alla corrente e una comoda bustina/custodia dove poterla riporre facilmente una volta spenta e raffreddata.

Approfittare del prezzo ribassato per il Prime Day in anticipo significa portarsi a casa una vera e propria “salvavita” per i look di tutti i giorni. Ottima da tenere a portata di mano in camera da letto o da lanciare nel borsone prima del prossimo weekend fuori porta!

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