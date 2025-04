Lavoretti di Pasqua, come realizzare un cestino per le uova

Come realizzare un cestino per le uova di Pasqua: un lavoretto semplice e zero stress con un cartoncino, ma non solo. Tante idee da cui prendere spunto

Fonte: iStock Cestino per la Pasqua

La Pasqua è uno dei periodi migliori in cui dedicarsi alle attività di fai da te, e cosa c’è di meglio di creare un cestino per le uova insieme ai propri figli? Parliamo di idee creative, facili da realizzare: un lavoretto di Pasqua super carino, ma anche tradizionale, che prende ispirazione dal periodo. Possiamo oltretutto sbizzarirci con vari materiali e tutorial: ecco cosa sapere.

Come fare un cestino per le uova di Pasqua con un cartoncino

Cosa ci occorre per fare un cestino di Pasqua? Un po’ di cose, in realtà: carta e penna alla mano, vediamo di capire l’occorrente per stupire i nostri figli (e tra l’altro il cestino per le uova è sempre un’idea carina da regalare, magari alle maestre). Ci occorrono delle uova di polistirolo, che andremo a decorare con vernice o pennarelli, un foglio di cartoncino A4, matita, forbici, nastro adesivo, colla, elementi per decorare (come bottoni o gemme) e carta velina.

La prima cosa da fare è decorare le uova di polistirolo con vernice o pennarelli: è il momento creativo, quello in cui sperimentare da sole o insieme ai bambini. La regola è semplice: non devono essere “perfetti”, ma realizzati con le nostre mani (ma una skill artistica fa sempre comodo). Dopodiché possiamo passare alla realizzazione del cestino servendoci di un cartoncino su cui disegnare un quadrato da dividere in tre parti orizzontalmente e verticalmente. Usiamo pure una matita per incidere la linea.

Ora ritagliamo la striscia di 3 cm rimasta fuori dal cartoncino rettangolare: ci servirà per il manico. Tagliamo un terzo delle linee sia sui bordi superiori e inferiori: ora non dobbiamo fare altro che piegare il quadrato centrale, così da fissare la maniglia su ciascun lato usando del nastro adesivo. Pieghiamo invece i due quadrati ai lati del quadrato centrale: dobbiamo sovrapporre per coprire l’estremità del manico. Per incollare i quadrati, possiamo usare sempre del nastro adesivo. A questo punto possiamo decorare il cestino per le uova di Pasqua usando gli elementi che preferiamo.

Altre idee per i cestini di Pasqua

In realtà è possibile realizzare tantissimi cestini per la Pasqua: per esempio possiamo farlo persino con il cartone delle uova (quello da 10, per intenderci). Ci basta infatti dipingerlo e lasciarlo asciugare per qualche ora: poi possiamo decorarlo e riempirlo con le nostre uova decorate. Pensando un po’ fuori dagli schemi, ci vengono in aiuto tanti materiali o oggetti, come per esempio i vasi di terracotta che normalmente usiamo per le piante: se ne prendiamo uno dal diametro di 15 cm, possiamo riempirlo con una base di paglia carta avorio, riporre le uova decorate e aggiungere qualche cioccolatino.

Se poi abbiamo un cestino usurato, magari degli anni scorsi, possiamo avvolgerlo in tessuto colorato per realizzare un cestino di Pasqua tradizionale in pochi minuti. Per quanto riguarda invece i cestini in legno, possiamo personalizzarli colorandoli in vari modi, a seconda dell’effetto che desideriamo ottenere. Una volta aggiunte uova decorate, di cioccolato e fiori finti, i nostri cestini colorati di Pasqua saranno pronti. Perfetti per mettersi alla prova, ma non dimentichiamo di scegliere le uova di Pasqua, irrinunciabili in questo periodo (sì, anche per noi “grandi”).