Formiche nei vasi di rose, come eliminarle senza rovinare la pianta

Le formiche nel vaso della rosa spaventano, ma raramente rovinano la pianta. Ecco come capire perché arrivano e come eliminarle senza stress

iStock Vaso di rose

Annaffiamo la nostra rosa in vaso e, all’improvviso, dal terriccio sbucano decine di formiche in fuga. Oppure notiamo una fila ordinata che risale lungo lo stelo fino ai boccioli. La prima reazione è quasi sempre l’allarme: staranno mangiando la pianta? La loro presenza su una rosa raramente coincide con una pianta rovinata, e prima di correre ai ripari dobbiamo capire cosa le ha attirate e dove hanno il loro nido.

Perché le formiche entrano nei vasi delle rose

Il terriccio di un vaso può offrire alle formiche un luogo riparato e relativamente facile da scavare, anche se le preferenze cambiano a seconda della specie. Le radici della rosa, tuttavia, restano perlopiù al sicuro, perché le formiche comuni da giardino se ne nutrono raramente.

Un problema può nascere quando la colonia diventa numerosa. Le gallerie fitte spostano il substrato, creano vuoti d’aria intorno all’apparato radicale e lasciano alcune radici meno aderenti alla terra, con il rischio che la pianta non assorba bene acqua e nutrienti. Un possibile campanello d’allarme, soprattutto se accompagnato da un’intensa attività delle formiche e da continui mucchietti di terriccio, è una rosa che tende ad appassire rapidamente nonostante un’irrigazione corretta.

Il secondo motivo è probabilmente il più frequente, e c’entrano gli afidi, i minuscoli insetti che succhiano la linfa delle piante e producono una sostanza zuccherina, la melata. Per le formiche la melata è una prelibatezza, al punto che arrivano a proteggere gli afidi dai loro predatori naturali pur di continuare a nutrirsene.

Una rosa con le formiche, molto spesso, è una rosa che ospita anche afidi. Il legame resta comunque frequente, non automatico: capita di trovare formiche senza afidi, e viceversa.

Come capire se cercano gli afidi o se il nido è nel terriccio

Il primo posto da controllare sono i boccioli, i germogli teneri, le foglie giovani e soprattutto la pagina inferiore delle foglie, dove gli afidi amano nascondersi. La presenza di piccoli insetti verdi o rosati, di zone appiccicose sui rami, di puntini bianchi (le esuvie, ovvero le pelli che gli afidi abbandonano crescendo) o di una patina scura simile a fuliggine (la fumaggine, una patina fungina scura che si sviluppa sulla melata) segnala la presenza di afidi o di altri insetti che producono melata e rende molto probabile che le formiche stiano risalendo la rosa per raggiungere quella sostanza zuccherina.

Ben diversa è la situazione in cui le formiche entrano ed escono dai fori di drenaggio sul fondo del vaso, se spostano granelli di terra formando piccoli mucchietti, o se fuoriescono in gran numero proprio nel momento dell’annaffiatura. In quel caso il nido si trova con ogni probabilità dentro il vaso. Qualche esemplare isolato che gironzola senza afidi in vista e senza terriccio smosso, invece, richiede soltanto un po’ di osservazione nei giorni successivi.

Eliminare prima gli afidi senza danneggiare la rosa

Quando la causa sono gli afidi, dobbiamo prima iniziare da loro, che sono il motivo per cui le formiche salgono sulla pianta. Su colonie piccole basta rimuoverli a mano, con le dita protette da un guanto, oppure con un getto d’acqua deciso ma controllato, indirizzato sui germogli e sotto le foglie. Le prime ore del mattino sono il momento adatto, sorreggendo con l’altra mano i rami più esili per evitare che si spezzino.

Gli insetticidi ad ampio spettro sono da mettere da parte, e per una ragione precisa: colpiscono anche coccinelle, larve di sirfidi e gli altri insetti che degli afidi si nutrono, privando la rosa dei suoi alleati naturali. Se l’infestazione risulta davvero consistente, la strada corretta resta un prodotto autorizzato specificamente per gli afidi delle piante ornamentali, applicato seguendo alla lettera le indicazioni riportate sull’etichetta.

Se il formicaio si trova nel vaso

Quando si trova dentro il contenitore, si procede con calma e per gradi, partendo dalle azioni meno invasive. Spostare il vaso lontano da muri, ringhiere e altre piante può interrompere alcuni percorsi e aiutarci a capire se le formiche arrivano dall’esterno. Se la colonia è già insediata nel terriccio, tuttavia, il semplice spostamento difficilmente basta a farla allontanare.

In seguito, dobbiamo controllare che il terreno non sia rimasto eccessivamente asciutto. Quando la rosa ha bisogno d’acqua, bagniamo lentamente e in profondità, fino alla fuoriuscita dai fori di drenaggio, quindi svuotiamo il sottovaso. Non bisogna però aumentare arbitrariamente la frequenza delle annaffiature o mantenere il terriccio fradicio.

Il rinvaso è talvolta la mossa da riservare ai casi ostinati, oppure a una rosa che mostra segni evidenti di sofferenza. Si estrae con delicatezza la zolla, si rimuove soltanto il terriccio che viene via da solo senza strappare le radici sottili, si pulisce a fondo il contenitore e si riempie con substrato fresco adatto alle piante arbustive, controllando che i fori di drenaggio restino liberi.

La rosa va ripiantata alla stessa profondità di prima. Durante la piena fioritura o nelle settimane più calde dell’estate, il rinvaso può causare uno stress alla pianta, quindi resta preferibile aspettare un momento più fresco.

Rimedi casalinghi: quali provare e quali no

Sono diversi i rimedi della tradizione che possiamo poi provare per allontanare le formiche dal vaso di rose. L’aceto non va spruzzato sulla rosa né versato nel terriccio. Può eventualmente essere usato per pulire una traccia lasciata dalle formiche su una superficie esterna lavabile, verificando prima che il materiale non venga danneggiato e impedendo che il liquido raggiunga vaso, foglie e radici. L’effetto resta temporaneo e non elimina il formicaio

Spesso viene consigliata anche la cannella in polvere, spolverata sul bordo del vaso o lasciata in stecche appoggiate al terriccio: potrebbe agire da barriera olfattiva sgradita alle formiche. Stesso principio per gli oli essenziali di menta piperita, eucalipto o tea tree, poche gocce diluite in acqua e spruzzate lungo il percorso. E per una barriera naturale profumata, posizioniamo una pianta di menta o di lavanda accanto ai vasi. Tra i rimedi che invece consigliamo di evitare citiamo i fondi di caffè ed eventuali miscele di bicarbonato e zucchero. Se notiamo le formiche, quindi, procediamo con un approccio graduale per risolvere la situazione.