Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di salsa di soia

La salsa di soia è un condimento tipico della cucina orientale: molto apprezzata per il suo sapore spiccatamente salato e intenso, è in grado di dare quel tocco in più ad ogni piatto. Se a tavola è particolarmente amata, non si può dire altrettanto quando inavvertitamente finisce sulla tovaglia o sui vestiti indossati al momento del pasto. In effetti, essendo un alimento liquido, è davvero facile sporcarsi e lasciare tracce che sembrano impossibili da mandar via. Scopriamo i rimedi più efficaci per rimuovere le macchie di salsa di soia.

Come rimuovere una macchia di salsa di soia fresca

Le macchie di salsa di soia possono essere particolarmente ostinate e, soprattutto se non si agisce in fretta, tendono a lasciare uno spiacevole alone scuro che non scompare con un semplice lavaggio in lavatrice. Purtroppo, sporcarsi è fin troppo facile: basta una piccola disattenzione a tavola (o mentre si cucina) e il danno è fatto. Se vi accorgete subito di aver macchiato i vostri vestiti, avete sicuramente molte più possibilità di eliminare ogni traccia di salsa di soia in maniera rapida. Questo perché, agendo velocemente, non lascerete tempo allo sporco di penetrare in profondità nelle fibre.

La prima cosa da fare, dunque, è tamponare la macchia con della carta assorbente per rimuovere ogni eccesso di salsa di soia. Evitate di strofinare: non solo questo sistema è del tutto inutile per eliminare lo sporco, ma rischiate di allargare la macchia e quindi di peggiorare la situazione. Per assorbire la salsa, potete anche utilizzare qualche ingrediente che con tutta probabilità avete già in casa: bicarbonato di sodio, amido di mais o sale da cucina. Basta cospargerne un po’ sull’alone, sfregando leggermente con le dita, e lasciar agire per circa 30 minuti. A questo punto rimuovete il tutto e mettete il capo in lavatrice, procedendo con un normale lavaggio alla massima temperatura consentita (ricordate sempre di leggere le etichette!).

Un rimedio decisamente particolare per eliminare le macchie di salsa di soia consiste nello strofinare la macchia con dello zenzero in polvere o addirittura con un pezzetto di radice di zenzero inumidito nell’alcol etilico. In alternativa, va bene anche una patata cruda tagliata a metà e ben strofinata sulla zona da trattare. Dopo aver lasciato agire per circa 15 minuti, eliminate i residui di zenzero o di patata e sciacquate abbondantemente. Quindi infilate il capo in lavatrice, selezionando il ciclo alla temperatura più alta possibile rispetto al tessuto da lavare.

Se non avete zenzero o patate a portata di mano, usate del semplice latte. Non tutti sanno che questa preziosissima bevanda, oltre ad essere ricca di nutrienti per l’organismo, ha ottimi poteri sbiancanti contro quasi ogni macchia (incluse quelle di sugo, particolarmente ostinate). Versate un po’ di latte sulla zona da trattare, sfregando leggermente e lasciando agire per un paio d’ore. Quindi sciacquate sotto abbondante acqua corrente e mettete tutto in lavatrice per un normale lavaggio. Dovrebbe bastare ad eliminare ogni alone, anche quelli più difficili.

Infine, il rimedio più semplice e alla portata di tutti: un po’ di detersivo per i piatti. Innanzitutto sciacquate bene la macchia con acqua fredda, per evitare che lo sporco penetri in profondità nei tessuti. Quindi versatevi qualche goccia di sapone per i piatti o, in alternativa, del sapone di Marsiglia a scaglie, ammorbidito con un po’ d’acqua. Strofinate delicatamente la parte macchiata e lasciate agire il tutto per circa mezz’ora. Adesso non dovete far altro che risciacquare e mettere in lavatrice. Questa soluzione è particolarmente adatta ai capi più delicati, come la seta e la lana.

Come rimuovere una macchia di salsa di soia secca

Se vi accorgete di una macchia di salsa di soia quando siete già tornati a casa dal ristorante, è probabile che sia ormai secca e non possiate più rimuoverla semplicemente con i metodi che abbiamo fin qui descritto. Occorre agire in maniera più “aggressiva”, per eliminare ogni traccia di sporco e, soprattutto, per evitare che rimanga uno sgradevole alone giallastro sul vostro indumento. La prima cosa da fare è rimuovere delicatamente eventuali residui solidi che siano presenti sul capo sporco. Quindi, in base al tipo di tessuto da trattare, vediamo come si può intervenire.

Macchie di salsa di soia sui tessuti bianchi

Capi bianchi o particolarmente resistenti sono più facili da trattare, perché permettono di provare soluzioni più “drastiche” per eliminare le macchie di salsa di soia. Una prima soluzione consiste nello spruzzare un po’ di smacchiatore sullo sporco, lasciando agire per qualche minuto dopo aver strofinato bene. Non dovete quindi far altro che sciacquare il vostro indumento e metterlo in lavatrice, selezionando la temperatura massima possibile per il tipo di tessuto. Per macchie particolarmente ostinate, è possibile che dobbiate ripetere l’operazione.

Un’altra soluzione potrebbe essere la candeggina, che ha un elevato potere sbiancante. Preparate una bacinella di acqua tiepida e versatevi un cucchiaio di candeggina: immergete il capo da trattare e lasciatelo in ammollo per qualche ora. Trascorso il tempo previsto, sfregate la macchia con uno spazzolino e trasferite il vestito in lavatrice, per un normale lavaggio ad alte temperature. In alternativa, se il tessuto da trattare è in cotone, potete utilizzare una miscela di acqua fredda e ammoniaca procedendo come visto qui sopra.

Un ultimo consiglio consiste nell’utilizzare l’acqua ossigenata, quella comunemente impiegata per la tinta ai capelli. Anch’essa ha infatti poteri sbiancanti, oltre ad essere un potente igienizzante per il bucato. Versatene un po’ direttamente sulla macchia, lasciando agire per circa 15 minuti, quindi strofinate con uno spazzolino. Ora non dovete far altro che procedere con un normale lavaggio, utilizzando la massima temperatura possibile.

Macchie di salsa di soia sui tessuti colorati o delicati

La situazione si fa più complessa se il capo macchiato è colorato o particolarmente delicato. Potete provare con uno smacchiatore adatto a questo tipo di tessuti, facendo prima la prova su un angolino nascosto per evitare di danneggiare l’indumento. Spruzzatene un po’ sulla macchia, massaggiate con dolcezza e lasciate agire per qualche minuto. Quindi sciacquate abbondantemente e mettete in lavatrice (o procedete con un lavaggio a mano).

Anche l’aceto di vino bianco è un ottimo rimedio contro lo sporco causato dalla salsa di soia: è un vero smacchiatore naturale, da utilizzare sui capi più delicati. Spazzolate bene la zona da trattare per eliminare lo sporco superficiale, quindi strofinate con uno straccio imbevuto di aceto. Lasciate agire per qualche minuti, poi sciacquate con acqua tiepida ed eseguite un normale lavaggio. Potete ripetere l’intero procedimento nel caso in cui ce ne sia bisogno.

Se la salsa di soia ha sporcato un tessuto in fibre naturali, potete eliminare la macchia ricorrendo ad una miscela di acqua e alcool in parti uguali. In questo caso può essere utile anche l’acido acetico. Tamponate la macchia con un panno imbevuto, sciacquate accuratamente e lavate in lavatrice.