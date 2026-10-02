L’autunno è il momento perfetto per pulire casa: questo lavatappezzeria permette di rinfrescare divani, tappeti e materassi e oggi su Amazon è in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il lavatappezzeria efficiente è ora in offerta

Dopo la primavera e l’estate trascorse in vacanza o all’aperto, l’autunno è il periodo dell’anno in cui ricominciamo a vivere la casa e a trascorrere molte più ore nel nostro appartamento. Prima di affrontare l’inverno e di trascorrere le nostre giornate sul divano, però, abbiamo voglia di darle una rinfrescata dopo averla trascurata in estate.

Lo stesso discorso vale per i tappeti, tende e materassi che, a causa del caldo, non abbiamo più pulito né spolverato. È questo il momento di pensare a un piano d’attacco, partendo proprio dagli elettrodomestici. Infatti, nonostante la buona volontà, affrontare le pulizie di divano o tappeti a mano è un’impresa stancante che può essere resa molto più leggera ed efficace con BISSELL SpotClean ProHeat. Cos’è? Un lavatappezzeria piccolo e compatto che fa tornare i divani e i tappeti come nuovi a un prezzo interessante.

L’apparecchio amato dagli utenti del web con oltre 24mila recensioni positive, adesso sarà ancora più apprezzato perché è scontato del 31%. In poche parole, è quell’apparecchio che non sapevamo di volere, ma che, ora che abbiamo visto il prezzo, è entrato nella nostra lista dei desideri e non ci farà spendere neanche una fortuna, perché costa meno di 100 euro.

L’alleato contro qualsiasi macchia

Divano o poltrona in autunno sono il nostro angolo di felicità, il luogo perfetto dove sorseggiare una tisana o bere una cioccolata calda, ma se siamo maldestre, ecco che il nostro posto del cuore si macchia irrimediabilmente. Per rimuovere anche la macchia più ostinata e tornare a rilassarci sul divano BISSELL SpotClean ProHeat ci viene in aiuto. Dotato di un motore da 330 Watt, ha una potenza tale da riuscire a eliminare non solo le macchie nuove, ma anche quelle vecchie e incrostate su qualsiasi tipologia di superficie.

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Il lavatappezzeria, infatti, non è efficace solo su divani e poltrone, ma può essere utilizzato anche su tappeti, materassi, tende e sedili della macchina, raggiungendo anche angoli difficili. L’apparecchio è dotato di un accessorio con spazzola che va a sollevare le macchie incrostate. Ancorato a un tubo lungo 1,5 metri raggiunge piccole aree sia in casa che in auto. Se a questo aggiungi che è dotato di tecnologia Heatwave, è l’affare del mese. Il sistema mantiene la temperatura dell’acqua costante durante tutto il processo di pulizia, così da assicurare un flusso continuo che grazie al colore riesce a inserirsi anche nelle fibre più profonde e a sciogliere lo sporco.

Piccolo e potente

Uno dei suoi punti di forza del lavatappezzeria BISSELL SpotClean ProHeat è il suo design. L’apparecchio è stato concepito per occupare poco spazio senza sacrificare la potenza. La struttura compatta lo rende inoltre più semplice da spostare da una stanza all’altra e, quando necessario, anche fuori casa. Un vantaggio soprattutto per chi vuole utilizzarlo non soltanto per il divano o i tappeti, ma anche per gli interni dell’auto. BISSELL SpotClean ProHeat è dotato di due serbatoi d’acqua removibili. Uno contiene l’acqua pulita e il detergente, incluso nella confezione, mentre l’altro raccoglie l’acqua sporca e i residui aspirati separatamente, così da mantenere separato il contenuto.

In poche parole, il lavatappezzeria come l’aspirapolvere diventerà il nostro piccolo alleato per una pulizia veloce e a portata di mano.

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