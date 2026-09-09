Amazon Lo smacchiatore portatile è piccolo e compatto

Mangiare sul divano o fare colazione a letto è un modo per concedersi un momento di relax e una picciola coccola. Succede a tutti di sporcarsi inavvertitamente e se per quanto riguarda i vestiti non dobbiamo fare altro che prenderli in valigia e lavarli, per i divani o gli imbottini il discorso è più complicato.

Di sicuro non possiamo lavarli con la lavatrice e a mano c’è il rischio di non ottenere il risultato sperato. Per superfici come nuove ci vuole un apparecchio specifico: lo smacchiatore. In casa però, non sempre abbiamo lo spazio a sufficienza per un altro elettrodomestico, quindi occorre un apparecchio che funzioni bene e che sia anche poco ingombrante. Online abbiamo trovato lo smacchiatore portatile BISSELL Little Green un vero portento nonostante le dimensioni ridotte persino contro le macchie più ostinate. Di mini lo smacchiatore non ha solo la grandezza, ma anche il prezzo. L’apparecchio già di partenza economico, solo per oggi viene scontato ulteriormente per un sistema di pulizia conveniente.

Offerta BISSELL Little Green Mini Smacchiatore portatile per tappeti

Lo smacchiatore dalla tripla azione

Uno degli aspetti che apprezziamo di più di qualsiasi apparecchio elettrico come aspirapolvere o robot lavapavimenti è la praticità d’utilizzo e BISSELL Little Green ci soddisfa in pieno perché è talmente compatto che puoi usarlo direttamente dove serve con un’azione mirata. L’apparecchio si basa su un sistema di pulizia a tripla azione che prima di tutto va a nebulizzare la soluzione e l’acqua presenti nel serbatoio. Successivamente la spazzola agisce strofinando direttamente la superficie, infine aspira lo sporco non solo su divani o poltrone, ma anche su moquette, cucce di animali, sedili dell’auto e tappeti. A rendere possibile tutto questo è la forma della spazzola triangolare e piatta che raggiunge i punti più difficili.

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Il doppio serbatoio per una pulizia profonda

Coma abbiamo detto BISSELL Little Green è un apparecchio piccolo, una scelta che non sacrifica la capienza. Lo smacchiatore è dotato di un doppio serbatoio separato: uno è pensato per ospitare l’acqua pulita e ha una capienza di 500ml, l’altro per raccogliere quella sporca e non supera i 430 ml. Una scelta che è stata fatta per una questione di praticità e di pulizia approfondita. Avendo due serbatoi separati, l’acqua sporca non va a contaminare quella pulita in cui è presente il detersivo. Entrambi i serbatoi sono poi rimovibili e possono essere riempiti e svuotati facilmente in pochi minuti.

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Un apparecchio dotato di tutto

Lo smacchiatore BISSELL Little Green è piccolo non solo nelle dimensioni perché ha un prezzo ridotto grazie all’offerta attiva solo per oggi: è inoltre un apparecchio che ti permette di avere tutto quello di cui hai bisogno senza dover comprare altri dispositivi o accessori. Lo smacchiatore portatile oltre all’accessorio da 10 cm pensato per le macchie più ostinate che come abbiamo detto è efficace su macchie e aree specifiche difficili da raggiungere include un accessorio extra. Si tratta dell’HydroRinse che si occupa dell’autopulizia e che va usato ogni volta che si termina l’utilizzo per risciacquare il tubo. A completare il kit arriva il detergente BISSELL Spot & Stain Pro Oxy, efficace sulle macchie più ostinate.

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