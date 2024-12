L'idea "wow" per tutti gli amanti dei libri e del Natale: ecco come fare un albero di Natale letterario. L'idea della Bookstagrammer Katie Fulton

Durante il periodo natalizio, ci facciamo sempre prendere dalla frenesia di addobbare casa: l’albero di Natale che arriva fino al soffitto, le lucine nei balconi e nei terrazzi, le decorazioni in ogni stanza della casa, per immergersi a pieno nello spirito delle feste. Ma c’è anche chi sceglie di non sposare le convenzioni e di stupire i propri follower con un albero di Natale letterario. Proprio così: un albero natalizio interamente composto dai libri (per la precisione, ben 364 libri). Questa è l’idea di Kate Fulton, che riprendiamo e condividiamo: ecco come fare un albero di Natale coi libri, per tutti gli amanti della letteratura e del Natale.

L’albero di Natale coi libri di Kate Fulton: l’idea da copiare

Diventare virale con un albero di Natale interamente composto da libri su TikTok? Per Kate Fulton, è la realtà: un’idea, la sua, che è stata rilanciata da milioni di persone in tutto il mondo. Centinaia di romanzi sono stati usati dalla bibliofila per creare qualcosa di unico e di magico, di speciale per chiunque ami leggere, un’idea diversa dal solito per celebrare il Natale. “L’Albero dei Libri” è stato realizzato con romanzi con copertina rigida: sono stati tutti letti dalla Fulton, che sui social ha spiegato come ha composto l’albero.

A What’s The Jam, ha spiegato di essersi ispirata al suo amore per i libri e per il Natale: “Adoro il risultato finale, mi dà tanta gioia. Sei anni fa un amico ha lanciato una sfida per realizzare un piccolo albero di libri e ho deciso di fare le cose in grande”, non è la prima volta, in effetti, che il suo albero diventa virale. Ma per il 2024 si è a dir poco superata, regalandoci un’idea tutta da copiare. “È stato un tale successo e mi è piaciuto così tanto che è diventato una tradizione annuale”.

Per il sesto anno consecutivo, la bibliofila ha realizzato il suo albero: ci ha messo circa due ore, senza, però, contare tutta la preparazione preliminare, quindi la scelta e l’organizzazione dei libri. Che, in effetti, è la parte che richiede più tempo prima di iniziare ad addobbare. “Organizzo in base alla larghezza in modo che ogni strato abbia libri della stessa larghezza”.

Come fare l’albero di Natale coi libri: i consigli di Kate Fulton

La bibliofila Kate Fulton ha spiegato come ha composto il suo albero, dandoci dunque diverse idee in merito. La prima cosa da fare è immergersi nell’atmosfera festiva: film di Natale, audiolibri, o magari canzoni natalizie (Michael Bublé e Mariah Carey su tutti), dopodiché è necessario selezionare i libri. Questa è la parte più lunga, come abbiamo visto: è meglio farlo qualche giorno prima rispetto alla realizzazione dell’albero, così da non rallentare troppo i lavori.

Ha spiegato la Fulton: “Con il passare degli anni sono diventata più organizzata e ora ho le foto di ogni pila, così l’anno prossimo potrò semplicemente prendere i titoli e sapere che hanno la stessa larghezza”. Ovviamente per ogni libro posto alla base è necessario fare un passo indietro per apportare dei piccoli aggiustamenti. I libri vanno disposti a cerchio sul pavimento, fino ad alzarli gradualmente per raggiungere il soffitto, con la cima dell’albero. Può essere decorato con le lucine intorno: sulla cima dell’albero, è possibile mettere una stella. La BookToker e Bookstagrammer Katie Fulton ripete ogni anno questa piccola magia, che a parere nostro è davvero imperdibile.

Idee per realizzare un albero di Natale letterario

Kate Fulton ha realizzato il suo albero di Natale coi libri usandone ben 364, ma noi possiamo farlo di dimensioni più modeste, se lo desideriamo e soprattutto se non abbiamo molto spazio a disposizione. “Questo è il primo anno in cui l’albero è composto da tutti i libri con copertina rigida e da tutti i libri che ho letto“, ha scritto su Instagram.

Cosa ci occorre?

Libri, libri, libri e ancora libri! Di certo è l’idea perfetta per tutti coloro che ne hanno a centinaia a casa. Per realizzare un albero alto come quello di Kate, è ovviamente indispensabile averne un bel po’, ma è possibile farlo più piccolino, insieme all’albero natalizio tradizionale (magari ispirato al segno zodiacale). Ovviamente non possono mancare i decori, come le pigne o i nastri e fiocchetti. E le luci LED, a risparmio energetico ma dalla resa eccezionale.

Come fare la base?

La base è la struttura dell’albero, quindi ricordiamoci di porre un tappeto prima di passare ai libri: qui metteremo quelli più spessi, rilegati con la copertina rigida. Perché non propendere per i grandi classici di una volta, quei libri da 600-700 pagine che leggevamo da ragazze?

Come proseguire con gli strati

Man mano che realizziamo gli strati, ci renderemo conto che abbiamo bisogno di libri meno spessi: possiamo sempre usare quelli con la copertina rigida, ma dobbiamo avere cura di sceglierli con un minore numero di pagine rispetto a quelli alla base, per mantenere il tutto in equilibrio.

Cosa mettere in cima?

Abbiamo menzionato le pigne prima, ma possiamo scegliere qualsiasi ornamento natalizio, come una piccola ghirlanda o un angelo, o ancora un grande segnalibro con fiocchi, nastri o decorazioni natalizie. L’importante ovviamente è che sia stabile e ben bilanciata.

Quali luci scegliere per l’albero letterario

Le luci a LED sono la scelta migliore perché non si surriscaldano e consumano poca energia. Il colore va scelto in base a quello che preferiamo: bianco caldo per un effetto accogliente e raffinato, multicolore per un’atmosfera più festosa e allegra o magari bianco freddo per un look moderno e minimalista. Le luci vanno posizionate lungo i bordi dei libri, per evitare che nascondano troppo i dettagli dell’albero. Altro consiglio: è meglio evitare luci troppo luminose che potrebbero “rubare la scena” ai libri stessi. Ricordiamoci che sono loro i grandi protagonisti di questo albero magari non tradizionale, ma davvero “wow” per tutti coloro che sono cresciuti a pane e libri e hanno sempre sognato di vivere questo periodo in modo ancor più speciale.