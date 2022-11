Come rimodernare la cucina con piccoli interventi

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Se la tua cucina comincia ad accusare il peso degli anni, non ci sono solo le soluzioni radicali. Prima di decidere di rifarla da zero, prova a studiare qualche intervento mirato per dare una rinfrescata al suo aspetto. Ci sono tante idee stimolanti che puoi mettere in pratica per rinnovare la cucina senza cambiarla.

Soprattutto se lo stato dei mobili è ancora buono, ma è solo il look che ti ha stancato, sarebbe uno spreco disfarsi di un arredo di qualità quando ancora può offrire anni di servizio eccellente. In alcuni casi, basta semplicemente rinnovare le ante della cucina, in altri è il piano di lavoro che va cambiato e, in altre ancora, serve semplicemente una virata di stile puntando su accessori e colori nuovi.

Rimodernare la cucina con una serie di interventi piccoli o medio piccoli è sicuramente più economico di rifare completamente l’arredamento. Ed è anche molto divertente perché ti permette di cercare tra le diverse ispirazioni e attingere ai particolari che senti più in sintonia con i tuoi gusti. Tra le tante idee per rinnovare una cucina, puoi scegliere solo quello che ti piace e con un pizzico di creatività reinterpretarlo in chiave personale.

A volte, anche se il desiderio è quello di rivoluzionare tutto l’ambiente, può non essere il momento adatto per imbarcarsi in una ristrutturazione completa, impegnativa dal punto di vista economico ma anche in termini del tempo necessario per attuare un nuovo progetto. Questo, però, non significa che si debba rinunciare all’esigenza di rinnovare la cucina ormai vecchia, almeno nell’aspetto, e migliorare così il comfort. Perché, come recita la saggezza popolare, “anche l’occhio vuole la sua parte”.

Rinnovare le ante degli armadi in cucina

Oggi una gran parte delle aziende produttrici di cucine offre la possibilità di sostituire le ante con altri modelli e colori. Per cui se quelle originali ti hanno stancato, puoi provare semplicemente a cambiarle con un modello più attuale. Un’alternativa per rinnovare le ante della cucina col fai da te è usare la vernice. Chi ha un po’ di dimestichezza con questo genere di lavori, sa che non è un’impresa impossibile. Ovviamente bisogna procedere con precisione, seguendo tutti i passi necessari e non essere alle prime armi.

Conviene proteggere bene gli elementi che non vuoi dipingere, per evitare di macchiarli. Non solo: bisogna pulire e sgrassare con attenzione tutte le parti che hai intenzione di pitturare.

Si può decidere per vernici dalla finitura opaca o effetto gesso, che si prestano tra le altre a rinfrescare la cucina in stile shabby e che sono ideali per rinnovare una cucina in legno. In commercio ci sono poi anche le vernici per ottenere l’elegante look della cucina laccata dalla matt-opaca oppure satinata.

Un’altra opzione per rinnovare le ante della cucina con piglio moderno è rimuoverle direttamente. Questa è una decisione facile facile che ti permette di ottenere un cambio di look radicale. Se vuoi rinnovare i mobili della cucina senza cambiarla, togliere le ante dai pensili ti permette di adottare uno stile contemporaneo, di grande tendenza, dove puoi mettere in mostra tutte le tue stoviglie e gli oggetti decorativi.

Puoi anche andare oltre, e dare una mano di vernice colorata agli interni oppure rivestirli con una carta da parati dai pattern geometrici o botanici. Anche questa è un’ottima soluzione da adottare, soprattutto quando vuoi svecchiare una cucina in legno.

Se vuoi rimodernare la cucina con un tocco rustico e romantico, puoi rimuovere le ante dei mobili sotto i piani di lavoro e sostituirle con tende di tessuti decorati. Scegli solo stoffe di buona qualità e resistente ai lavaggi che saranno per forza frequenti.

Rinnovare la cucina con nuovi pomelli e maniglie

Siccome la bellezza nasce anche dai particolari, non dimenticarti che ci sono pomelli e maniglie che puoi cambiare quando vuoi rinnovare le ante della cucina senza sostituirle. Puoi scegliere tra le tante soluzioni interessanti che trovi nei negozi, oppure andare a caccia di rarità tra le bancarelle dei mercatini e su Internet. Puoi montare le maniglie profilate a gola per rimodernare la cucina con un look contemporaneo, oppure scegliere maniglie cromate così come le deliziose maniglie vintage rétro a conchiglia o in ottone.

Occhio anche alle infinite possibilità di pomelli, quelli coloratissimi in ceramica o in vetro sono straordinari. Hanno l’effetto dei dettagli gioiello che valorizzano e rinnovano una cucina in legno anche vecchia e magari un po’ démodé. Scegli il genere che preferisci e, armata di cacciavite, divertiti a rimodernare l’aspetto della cucina.

Cambia sedie o sgabelli per rinnovare la cucina in legno

La cucina è una delle zone più frequentate della casa: si preparano i pasti, li si consumano in diversi momenti della giornata e ci si riunisce per le più svariate attività. Che tu abbia gli sgabelli accanto al piano snack per la colazione, le sedie attorno al tavolo o una panca ad angolo nel tavolino vicino alla finestra, ricordati che sono tutti elementi capaci di rimodernare l’aspetto della cucina.

Se vuoi cambiare lo stile degli sgabelli, puoi passare dai modelli minimali alle versioni più avvolgenti con un comodo schienale, puoi optare per sgabelli con l’imbottitura oppure puoi introdurre una nota colorata con le varianti vintage degli anni ‘60. Se vuoi rinnovare una cucina in legno, ridipingere le sedie con tinte accese è sempre divertente, così come puoi abbellire le panche con i cuscini dai motivi etnici, scozzesi o botanici. Tutti i posti a sedere possono infondere alla tua cucina un fascino completamente nuovo.

Gli accessori giusti per rimodernare la cucina

Periodicamente rinfreschiamo il look del soggiorno e della camera da letto. Cambiamo tappeti, aggiungiamo cuscini a pioggia in salotto e in camera, rinnoviamo il colore di divani e poltrone con fodere diverse e compriamo set di biancheria da letto in sintonia con le tendenze del momento. Però non riserviamo le stesse attenzioni costanti alla cucina. C’è una certa propensione a trascurare l’attualità del suo aspetto, forse perché pensiamo di non poter intervenire su un’estetica già stabilita. Ma non è esatto.

Si può ugualmente rimodernare lo stile di una cucina anche solo agendo sul colore dei tessuti: tende, cuscini, strofinacci, tovaglie e tovagliette sono complementi che portano una ventata di freschezza. Se non è il momento di cambiare il pavimento in cucina, puoi rinfrescare l’impatto visivo con una lunga passatoia: ricordati di scegliere quelle che possono andare regolarmente in lavatrice.

Ci sono anche altri piccoli dettagli che, se coordinati ai cromatismi dei tessili, possono contribuire a rinnovare la cucina dal punto di vista estetico. I piccoli elettrodomestici colorati, come il bollitore, la planetaria, la macchina per il caffè e il tostapane non sono più un elemento di disturbo che crea disordine. Al contrario, quando sono coordinati nella scelta dei colori e dello stile diventano un elemento decorativo perfetto per rimodernare la cucina.

Lo stesso vale per i barattoli e le scatole dove si conservano caffè, biscotti, zucchero e altri alimenti, così come le tazze colorate della colazione: in bella vista aiutano a risvegliare una decorazione addormentata.

Idee per rinnovare la cucina col fai da te

C’è chi suggerisce di rinnovare le piastrelle della cucina col fai da te. Io sottolineo che non è affatto semplice se non si è abili con questo genere di lavori manuali. Serve esperienza sia per rimuovere le piastrelle presenti sia per posizionarle. E i tempi necessari per fare un lavoro completo su tutta la cucina non sono di certo rapidi.

Diciamo che, volendo rifare il look alla stanza, si può iniziare a lavorare sullo schienale. Cominciare a rinnovare le piastrelle in cucina solo nella zona del backsplash, ovvero quella compresa tra base e pensili, è più prudente. L’impatto visivo può essere molto efficace anche per controllare se l’effetto del nuovo stile del paraspruzzi è adatto a rimodernare l’arredamento della cucina da cima a fondo. Cominciare a introdurre con cautela nuove fantasie e decorazioni è il trucco che aiuta chi fatica a lavorare di immaginazione.

Si può scegliere un paraschizzi con i colori che creano continuità con la cucina oppure puntare sull’effetto contrasto, muovendosi tra tinte, effetti decorativi e pattern grafici che sanno farsi notare. Chi vuole cimentarsi con lavoretti fai da te può rinnovare le piastrelle della cucina valutando tra soluzioni di paraschizzi realizzati con mattonelle in gres dai diversi effetti materici, con il vetro retrolaccato di diversi colori o magari con le cementine esagonali, che sono tornate di moda e danno carattere anche alla cucina più anonima.

Idee luminose per rinfrescare la cucina

Questo è uno degli ambienti della casa che merita parecchia attenzione nella scelta delle luci. Se vuoi rinnovare la cucina con uno stile moderno, sostituisci il vecchio lampadario con modelli attuali perché possono essere molto efficaci nel trasformare l’atmosfera dei tuoi interni. Approfitta del tuo desiderio di rimodernare la cucina, per aggiustare il tiro: diversifica l’illuminazione e vedrai come cambia tutto.

Hai bisogno di fonti luminose intense che ti accompagnano quando prepari il cibo, e ti serve l’illuminazione morbida e accogliente per favorire i momenti di convivialità. Cerca un lampadario a sospensione scenografico da mettere sopra l’isola o il tavolo, la sola sua presenza può essere sufficiente per catturare l’attenzione e rimodernare la cucina con stile. Accompagnalo con barre luminose o faretti led sottopensili che migliorano la luminosità della stanza quando prepari i pasti, Allo stesso tempo servono come luce ambientale che crea un bella atmosfera la sera, quando tieni spento il lampadario principale.

Rinnovare le piastrelle della cucina o cambiare colore?

Come dicevamo, rinnovare le piastrelle in cucina è un’ottima idea se si affida il lavoro a un piastrellista esperto. Può essere rischioso, invece, se si decide di improvvisare. Molto meglio, allora, trovare altre soluzioni. Dipingere le pareti di un nuovo colore ti potrà suonare poco originale ma è una delle migliori idee per rinnovare la cucina. Le superfici piatte e il colore puro possono creare la cornice perfetta per sottolineare la personalità degli arredi e modernizzare la cucina con un nuovo slancio. L’importante è individuare la tinta con cui dipingere le pareti della cucina.

Il grigio è un evergreen, perfetto con qualsiasi combinazione di colori e stile dell’arredo. Le sfumature acquerello, delicate e leggere, sono sempre le più facili da accostare agli arredi, in chiave sia minimal che classica. Le tonalità scure del grigio, invece, possono rivelarsi rischiose perché rimpiccioliscono, ma una sola parete in grigio antracite può funzionare soprattutto per dare carattere e rinnovare una cucina bianca .

perfetto con qualsiasi combinazione di colori e stile dell’arredo. Le sfumature acquerello, delicate e leggere, sono sempre le più facili da accostare agli arredi, in chiave sia minimal che classica. Le tonalità scure del grigio, invece, possono rivelarsi rischiose perché rimpiccioliscono, ma una sola parete in può funzionare soprattutto per dare carattere e rinnovare una cucina bianca Si conferma ancora super attuale la nuova tendenza del verde per rinfrescare le pareti della cucina moderna: salvia, oliva, foglia di tè e menta sono le nuance preferite.

per rinfrescare le pareti della cucina moderna: salvia, oliva, foglia di tè e menta sono le nuance preferite. Per svecchiare la cucina si può puntare sulle pareti blu, tinta che piace sempre più anche in cucina e che non intimorisce nelle tonalità più cupe.

tinta che piace sempre più anche in cucina e che non intimorisce nelle tonalità più cupe. Le pareti verniciate con le tonalità terrose , dal sabbia al terracotta, sono molto eleganti e accoglienti. Si possono usare per svecchiare la cucina chiara e molto luminosa oppure per rinnovare con tocco chic una cucina di legno bianco..

, dal sabbia al terracotta, sono molto eleganti e accoglienti. Si possono usare per e molto luminosa oppure per rinnovare con tocco chic una cucina di legno bianco.. E poi c’è il corallo, una tendenza recente dall’allure sofisticata. Questa è una bella idea per rinnovare la cucina con un colore vibrante che avvolge di originalità tutto l’arredamento.

Se cerchi un effetto decorativo che muove lo spazio, invece di rinnovare le piastrelle della cucina, gioca con i colori e crea pattern inediti con la pittura. Un’intera parete dipinta con la vernice lavagna ti permette di abbellire il muro con scritte e disegni sempre nuovi, mentre i motivi geometrici consentono di modernizzare la cucina. Le combinazioni di colori che danno ritmo e personalizzano l’ambiente hanno il pregio di creare illusioni ottiche che camuffano le dimensioni della stanza. Con le strisce bicolori orizzontali allarghi l’ambiente, mentre quelle verticali fanno sembrare il soffitto più alto. Anche senza eccedere, con una striscia bicolore in orizzontale sulla parete stretta puoi riuscire a rinnovare la cucina e farla apparire più spaziosa.