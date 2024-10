Fonte: iStock I colori giusti per illuminare la casa

Qual è l’elemento principale di un ambiente? Se ci soffermiamo a riflettere, scopriamo che è la luce a fare la differenza. Quando non c’è abbastanza luce naturale, l’ambiente risulta buio, spento: ben poco dinamico. Un’altra verità da sapere è che una stanza luminosa fa la differenza persino per l’umore: ci dà la carica di iniziare bene la giornata e ci fa sentire felici. Ecco perché vogliamo parlare dei colori per le pareti che danno luce agli ambienti: quali sono e come abbinarli?

Colori chiari per le pareti, l’idea per illuminare gli ambienti

In alcune stanze della casa, la mancanza di luce naturale si fa sentire: è questo il caso dei corridoi, dove solitamente manca la finestra, quindi sono soggetti alla luce artificiale. Ma sapevate che si può giocare con i colori per dare una maggiore ampiezza al risultato finale? Ci sono alcune tonalità che si adattano a ogni stanza, come il bianco (riflette l’80% della luce), o ancora il grigio perla, il sabbia, l’azzurro chiaro. Per chi, invece, vuole puntare a colori più strong, magari per una parete (il contrasto serve sempre), i colori speziati consentono di giocare con le sfumature neutre.

La luce, in effetti, dipende da alcuni aspetti, come la posizione e l’orientamento delle finestre o delle portefinestre, o ancora dei punti luce e dell’illuminazione della stanza. Tutto ciò influenza la percezione dello spazio (incluso il modo in cui i colori alle pareti appaiono ai nostri occhi). Prima di scegliere una tonalità, quindi, non possiamo non suggerirvi di prendere come punto di riferimento la quantità di luce naturale.

Bianco, il colore che riflette la luce

No, il bianco non è un colore “banale” per la casa, né indica che abbiamo avuto poca creatività durante la scelta. Prima di tutto, non esiste una sola sfumatura di bianco. Questo colore è intramontabile sotto ogni aspetto poiché riesce a valorizzare tutti gli spazi. Il grande vantaggio è l’incremento della luminosità dei locali, poiché semplicemente riflette la luce naturale. Inoltre, riesce a trasmettere un senso di freschezza senza eguali.

Abbiamo diverse possibilità da sfruttare. Quali? Per massimizzare l’effetto luminoso, dobbiamo avere cura di giocare con l’arredo: il contrasto è essenziale quando si punta sui colori chiari per le pareti. Anche gli effetti sono diversi, da quello “spugnato” al “graffiato”, oppure c’è sempre la possibilità di dipingere le pareti di bianco e una in contrasto cromatico. Un’opzione sempre più scelta nelle tendenze di interior design dell’ultimo periodo.

Grigio perla, per un tocco sofisticato

Il grigio perla per le pareti non dona solo luminosità, ma è il colore che, per eccellenza, riesce a portare un tocco di raffinatezza senza eguali, soprattutto per chi vuole ricreare un ambiente moderno, minimal, industriale. Ma non solo: si abbina persino allo stile più amato degli ultimi anni, ovvero lo shabby chic. Tra le tonalità neutre, è quello che meglio riesce a illuminare gli spazi abitativi, ed è perfetto sia per le pareti quanto per gli arredi, risultando molto avvolgente come sfumatura.

Sofisticato e ben poco eccentrico, con il grigio perla possiamo colorare le pareti del soggiorno, della camera da letto o dello studio, avendo cura di giocare con gli elementi di arredo, magari declinati in glicine o azzurro. Il consiglio che diamo è di non appiattire eccessivamente il volume puntando solo alla scala di grigi, ma di abbinare un colore più strong per un risultato semplicemente “wow”.

Giallo, per portare il buonumore in casa

Il giallo è il colore del 2025 per la casa: permette di sperimentare, di rendere una cucina energica, di uscire dalla nostra comfort zone abitativa per portare in casa il colore del sole. Prima di tutto: i colori influenzano il nostro stato d’animo, e se esaminiamo il giallo nello specifico, scopriamo che è in grado di portare un pizzico di buonumore, di rendere molto più accoglienti i nostri ambienti, di stimolare la creatività e la concentrazione. Tutte qualità positive!

Dobbiamo valutare un altro aspetto: il giallo è un colore versatile, declinato in più sfumature. Ciò significa che ogni ambiente ha la sua tonalità: se per il soggiorno possiamo puntare a un giallo più acceso, per la camera da letto, zona della casa in cui ci rilassiamo per eccellenza e dobbiamo conciliare il sonno, una tonalità più soft è decisamente ideale. Di base, però, otteniamo sempre lo stesso risultato: una maggiore luminosità, che è quello che stiamo ricercando.

Azzurro pastello, per osare con stile

Noi suggeriamo l’azzurro pastello, ma, alla fine, tutti i colori pastello sono perfetti per illuminare una stanza: non sono solo delicati, ma sono freschi e originali. In particolare, l’azzurro è la sfumatura del cielo, quindi è una tinta in grado, al pari del giallo, di portare allegria e serenità. Una sfumatura positiva, dunque. In alternativa, possiamo scegliere l’azzurro polvere, che è elegante, rilassante e super sofisticato.

L’idea in più? Giocare con le pareti bianche e azzurro pastello. Per esempio, nel salotto possiamo realizzare un meraviglioso angolo lettura, da impreziosire con arredi moderni o contemporanei in base al nostro gusto. Si adatta molto bene agli arredi in legno, in particolare in una stanza dove è presente il parquet.

Illuminare una stanza con poca luce: ultimi consigli

Ricordiamo che per illuminare una stanza con poca luce, oltre a dipingere le pareti con colori chiari, dobbiamo abbinare necessariamente l’arredo. Ma non solo: per esempio, optare per finiture lucide è una delle soluzioni migliori per massimizzare la luce usando i colori. Rispetto alle finiture opache, riescono a dare un effetto luminoso migliore. Per modificare la percezione dello spazio, è inoltre preferibile sfruttare le tonalità chiare anche per soffitti e pareti.

Come anticipato, è essenziale giocare con l’arredo: ciò significa che possiamo propendere per accenti di colore, dettagli colorful per cuscini e tende. A tal proposito, è molto importante non usare tende scure in un ambiente poco illuminato dalla luce artificiale. Infine, il trucco che ogni interior designer svela ai suoi clienti: gli specchi! Dal momento in cui riflettono sia la luce naturale quanto quella artificiale, riescono ad amplificare l’effetto dei colori delle pareti, dandoci la sensazione di una stanza più spaziosa.