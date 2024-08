Come rinnovare gli ambienti di casa con le decorazioni in metallo: l'idea "wow" per aggiungere un tocco unico e speciale

Fonte: iStock Come ravvivare casa con le decorazioni in metallo

A volte per rinnovare casa non è sempre necessario spendere una fortuna. Soprattutto negli ultimi anni si è diffusa una nuova consapevolezza in merito ai complementi di arredo e al design: oltre al riciclo creativo, ci sono decorazioni che possiamo applicare alle pareti con il minimo sforzo. E ottenere un “effetto wow” assicurato. Vi diciamo come usare al meglio e come applicare le decorazioni da parete in metallo per ogni ambiente.

Cosa sono le decorazioni da parete in metallo

Le decorazioni da parete in metallo si caratterizzano per la resistenza, per l’estetica e per la versatilità: non è difficile trovare foglie di metallo decorative, o quadri geometrici in metallo, o ancora decorazioni da parete in metallo che rievocano disegni minimalisti, moderni, contemporanei.

Con le decorazioni murali in metallo, possiamo ottenere, oltretutto, qualsiasi effetto. Ne troviamo di classiche, persino country, o ancora moderne: le forme grafiche sono molteplici. Un ulteriore aspetto da sapere è che in commercio sono presenti decorazioni da parete in metallo artigianali, quindi esclusive e talvolta persino prestigiose, che vengono realizzate su misura delle nostre richieste. Super chic, no?

Come scegliere le decorazioni da parete in metallo

Prima di passare all’applicazione delle decorazioni da parete in metallo, è molto importante capire come sceglierle. Ovvero: ci sono delle linee guida da seguire, perché, se è vero che ci sono persone che hanno semplicemente “occhio” nell’arredare casa a colpo sicuro, c’è anche chi non sa proprio da dove iniziare! E l’obiettivo è evitare quel fastidioso effetto kitsch.

Le regole base da considerare dipendono strettamente dai propri ambienti: sono già arredati, oppure la casa è una “tela bianca”, ovvero è sprovvista di arredi e complementi? In tal caso basta seguire un fil rouge: uno stile. Vi diamo maggiori suggerimenti di seguito:

Pensare agli spazi nelle pareti : mai esagerare! Bisogna tenere conto della presenza di altri quadri o di oggetti appesi alle pareti. Allo stesso tempo, è essenziale osservare lo stile e scegliere la decorazione di conseguenza;

: mai esagerare! Bisogna tenere conto della presenza di altri quadri o di oggetti appesi alle pareti. Allo stesso tempo, è essenziale osservare lo stile e scegliere la decorazione di conseguenza; Scegliere lo stile : come anticipato, in commercio abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo persino optare per decorazioni da parete in metallo che rievocano le tazze di caffè per la cucina, o decorazioni da parete geometriche e minimaliste;

: come anticipato, in commercio abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo persino optare per decorazioni da parete in metallo che rievocano le tazze di caffè per la cucina, o decorazioni da parete geometriche e minimaliste; Considerare la palette di colori : non tutte le decorazioni sono uguali! Molte sono in argento, a volte color oro, o ancora di lusso, con sfumature vivaci, in grado di ravvivare l’ambiente;

: non tutte le decorazioni sono uguali! Molte sono in argento, a volte color oro, o ancora di lusso, con sfumature vivaci, in grado di ravvivare l’ambiente; Utili anche per nascondere i difetti delle pareti: c’è una piccola macchia sul muro? Nessun problema. La decorazione da parete in metallo la nasconderà e te la farà proprio dimenticare.

Come applicare le decorazioni da parete in metallo

Come applicare le decorazioni da parete in metallo in casa? Con pochissime mosse, in realtà. Non dobbiamo fare nulla di particolarmente difficile, anzi. Consigliamo di seguire gli step di seguito:

Prendere le misure : prima vi abbiamo suggerito di verificare lo spazio a disposizione proprio per questo motivo. Per appendere le decorazioni, infatti, abbiamo bisogno di prendere le misure. Tutto quello che ci occorre sono un metro, una livella a bolla d’aria e una matita;

: prima vi abbiamo suggerito di verificare lo spazio a disposizione proprio per questo motivo. Per appendere le decorazioni, infatti, abbiamo bisogno di prendere le misure. Tutto quello che ci occorre sono un metro, una livella a bolla d’aria e una matita; Fissare i chiodi o le viti : dal momento in cui la decorazione è in metallo, non possiamo permetterci di prendere il fissaggio alla leggera. Anzi. Usiamo chiodi o viti di qualità, e fissiamoli bene al muro, soprattutto quando le decorazioni sono molto pesanti;

: dal momento in cui la decorazione è in metallo, non possiamo permetterci di prendere il fissaggio alla leggera. Anzi. Usiamo chiodi o viti di qualità, e fissiamoli bene al muro, soprattutto quando le decorazioni sono molto pesanti; Applicare la decorazione : ora possiamo semplicemente applicare e appendere alla parete la nostra decorazione! Basta molto poco per rinnovare casa, in pochissimi minuti il più è fatto;

: ora possiamo semplicemente applicare e appendere alla parete la nostra decorazione! Basta molto poco per rinnovare casa, in pochissimi minuti il più è fatto; Tip finale: l’installazione delle decorazioni in metallo dipende anche e soprattutto dal prodotto stesso che acquistiamo. Molti presentano dei fori per appenderli sulla parete, sia sul lato inferiore quanto superiore, in totale sicurezza.

Le idee per rinnovare casa con le decorazioni da parete in metallo

Come anticipato, in commercio non fatichiamo affatto a trovare la soluzione più adatta a noi: decorazioni in metallo in argento, in oro o in nero sono opzioni molto prestigiose, che saltano subito all’occhio e trasmettono un’idea luxury che non guasta mai. Quadri, oggetti, persino sculture, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta, anche se, ovviamente, la decisione finale dipende dall’ambiente stesso in cui andremo ad applicarle.

Cucina

Come abbellire le pareti della cucina? Con una decorazione in metallo, ovviamente. Rievochiamo la giusta atmosfera, magari quella dei cafè che tanto amiamo con un bel progetto di fai da te. Le sculture in metallo da parete per la cucina si ispirano di solito proprio alle tazzine di caffè (un grande classico), oppure ai pesci, per rievocare un’atmosfera più mediterranea. L’importante è che non occupi troppo spazio e che conceda respiro all’ambiente.

Salotto

Questo è l’ambiente della casa dove – forse – possiamo sbizzarrirci di più. L’applicazione, infatti, deve essere studiata nei minimi particolari, perché possiamo puntare sull’effetto “galleria d’arte“, oppure puntare su una decorazione di dimensioni importanti. Questo è totalmente a vostra discrezione, ma dipende molto dall’ampiezza del salotto stesso.

Tra le idee più carine, non possiamo non citare i set di decorazioni da parete, magari componibili, a motivo moderno o minimalista, con foglie in oro o un albero della vita, una decorazione 3D in metallo che fa il suo effetto. Non mancano le decorazioni ispirate alla natura, che non sono solamente in voga, ma che ben si adattano a molti stili, come quello Giungla Urbana. O semplicemente per chi vuole portare un pizzico di colore in casa.

Camera da letto

E in camera da letto? Possiamo portare un pizzico di natura, tra decorazioni in metallo a forma di fiore, di uccellini, di montagne, anche con forme astratte e con colori sgargianti. Le decorazioni in metallo 3D sono le più amate per questa parte della casa, oppure i pannelli 3D, per una scultura in metallo che rinnova decisamente lo stile della stanza, arricchendolo. E quando le decorazioni, poi, sono dipinte a mano… l’effetto wow è sì assicurato. Per il resto, la parola d’ordine è creatività: possiamo anche mixare due decorazioni di stili diversi, magari attingendo dalla filosofia dello stile boho, che ci insegna la tecnica del Mix & Match giusto per creare un ambiente frizzante e colorful con poco.