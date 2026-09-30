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Un condominio dovrebbe essere sinonimo di casa serena, e mai una fonte di perpetue discussioni tra condomini arrabbiati.

Eppure, spesso si sottovaluta o si guarda con diffidenza al ruolo dell’amministratore, pensando di risparmiare scegliendo il preventivo più economico.

Peccato che questa tattica da discount finisca per costare cara: bollette dimenticate, manutenzioni rimandate e multe fiscali in arrivo. Se anche voi state scegliendo il vostro amministratore con l’ansia di “chissà cosa salterà fuori”, fermatevi un attimo: forse vale la pena puntare sulla qualità anziché sul prezzo più basso.

Il costo nascosto del prezzo più basso

Il risparmio immediato è allettante, ma attenzione: un amministratore troppo economico nasconde quasi sempre un’insidia che prima o poi verrà a galla.

Se l’amministratore lascia a desiderare sulla contabilità o ignora i pagamenti fiscali, ai condomini rimangono da pagare non solo multe e interessi (ad esempio, la legge prevede una sanzione del 30% dell’importo non versato in caso di ritenute d’acconto dimenticate), ma anche l’ansia di rincorse burocratiche e guasti non risolti.

Un preventivo “troppo bello” rischia dunque di rivelarsi una trappola: sul medio-lungo termine costerete molto di più in riparazioni e multe che quanto avete risparmiato all’inizio.

La prova del nove: visita lo studio e poni le giuste domande

Prima di votare l’amministratore in assemblea, è consigliabile fare visita personalmente alla sede operativa. Una visita allo studio professionale dell’amministratore può aiutare, in alcuni casi, ad avere un quadro più chiaro della realtà a cui ci si sta affidando.

Per esempio, ResidenT vanta oltre 30 anni di esperienza a Modena, una carriera cominciata nel 1991.

Informatevi se c’è una polizza professionale attiva (fondamentale in caso di inadempienze) e verificate l’organizzazione dello staff: orari di ricevimento chiari, canali di contatto immediati, un software di gestione moderno.

Il professionista “al di sopra delle parti” non si piega alle pressioni dei fornitori e risponde sempre alla chiamata: queste qualità si colgono dai dettagli di un semplice sopralluogo.

Addio vecchie scartoffie: tutto a portata di smartphone

Mentre il condominio tradizionale rispolvera faldoni e code in assemblea, chi sceglie un amministratore condominiale smart passa all’era digitale e si lascia alle spalle un sacco di problemi.

Grazie a piattaforme online dedicate, i condomini moderni possono dire addio alla burocrazia da ufficio e gestire tutto dal divano di casa con lo smartphone.

Ad esempio, ResidenT on line consente di consultare in tempo reale bilanci, verbali delle assemblee, rate in scadenza e pagamenti.

In pochi click si controllano documenti e scadenze senza lungaggini. È la tecnologia che riduce le asimmetrie informative: tutto è registrato sul cloud, tracciabile e sempre accessibile.

Questo approccio digitale fa risparmiare tempo e rende il rapporto con l’amministratore molto più trasparente e tranquillo.

Il valore delle relazioni

Dietro ogni condominio di successo c’è un amministratore abile nelle relazioni interpersonali.

Amministrare significa mediare, ascoltare e agire con cortesia: serve un professionista che vi risponda al telefono, che si ricordi i vostri nomi e capisca i vostri problemi.

Le riunioni condominiali possono essere stressanti, ma l’amministratore ideale le trasforma in incontri costruttivi.

Quando c’è un guasto o un dubbio legale, serve rapidità di intervento e (perché no) anche un supporto legale dedicato.

Un buon amministratore si avvale di un team multidisciplinare: tecnici pronti a intervenire su caldaie e tubi, professionisti del diritto capaci di chiarire i dubbi (dalle norme di sicurezza ai regolamenti).

La vita in condominio migliora quando c’è qualcuno pronto a risolvere velocemente problemi quotidiani e a coltivare un clima di fiducia e collaborazione.

Miglior amministratore di condominio a Modena: scegliere Resident spa

A Modena esiste un esempio concreto di quanto appena descritto: è ResidenT, realtà condominiale attiva dal 1991. In oltre 30 anni ResidenT ha costruito un metodo incentrato sui valori chiave: equità, indipendenza e trasparenza totale.

Non si propone certo come l’opzione più economica in partenza, ma come quella che garantisce la massima sicurezza ed efficienza per la serenità dei condomini.

Questo significa due cose: da un lato prezzi e fornitori ottimizzati per il condominio, dall’altro alta qualità (ResidenT controlla ad esempio che tutte le aziende partner siano regolari e coperti da assicurazione).

Nei condomini amministrati da ResidenT tutto è fatto su misura.

Il bilancio finanziario si vede online. Se serve un idraulico o un elettricista, partono interventi rapidi come promesso; in assemblea troverete liste spese chiare e verificate e ogni comunicazione è trasparente.

Persino la sicurezza legale è parte del servizio: lo staff interno conosce le norme del condominio e può offrire un primo orientamento su eventuali controversie. In questo modo, il condòmino può davvero stare “senza pensieri”: ResidenT si occupa di ogni dettaglio. La certificazione TÜV UNI 10801:2016 di ResidenT conferma il suo impegno nella formazione e nella qualità del servizio.