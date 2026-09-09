Il rubinetto diventa una scultura

Da Novembre Studio a Vicario, da Nodo a Fluvia e Parrot: sei visioni sulla rubinetteria da bagno che trasformano un gesto quotidiano in un rito

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

L'installazione "Water Heritage", curata da JoeVelluto Studio, celebra l'acqua come patrimonio condiviso

La rubinetteria da bagno sta attraversando una trasformazione profonda. Non più semplice accessorio tecnico, ma elemento architettonico capace di unire design d’avanguardia, funzionalità e una ricerca estetica che scava nell’esperienza umana, un po’ come sta accadendo anche per un altro dettaglio a lungo trascurato, lo specchio da bagno. L’interazione con l’acqua viene elevata a rito, e il bagno diventa una stanza della narrazione.

Diversi progetti recenti tracciano bene le linee guida per il futuro del settore. Dalla sperimentazione concettuale di Novembre Studio alla raffinatezza storica di Vicario, passando per la purezza territoriale di Parrot e la fluidità di Fluvia, emerge una visione corale: il design non si limita a servire l’uso, ma racconta una storia, fluendo con la stessa naturalezza dell’elemento che è chiamato a governare.

Trent’anni di architettura narrativa

Novembre Studio, guidato da Fabio Novembre, ha da poco festeggiato trent’anni di attività nel mondo dell’architettura e dell’interior design. Alla base del suo approccio c’è una filosofia semplice: l’architettura non deve essere un contenitore statico, ma uno strumento per raccontare storie e rendere chi la vive parte della scena. Una visione che si riflette anche nella micro-architettura del bagno, dove il dettaglio diventa motore del racconto.

Tra le novità più recenti dello studio c’è Dual, un sistema dal tratto minimalista che nasconde una densità simbolica sorprendente. Il progetto si materializza in un piccolo binario d’acciaio, composto da due linee parallele che tracciano un percorso di interazione inedito: il gesto delle dita che si inseriscono fra le due barre diventa il tramite per un’esperienza fisica e sensoriale dell’acqua.

La forma fluida e al contempo sfaccettata di Dual riflette il linguaggio tipico dello studio: ergonomia, leggerezza e un’eleganza grafica capace di adattarsi con disinvoltura a qualsiasi contesto estetico, dal loft industriale alla villa neoclassica. Dual non è solo un rubinetto, è un oggetto in cui la funzione diventa il pretesto per una danza tattile tra uomo e materia.

L’installazione Water Heritage

Il brand Vicario ha scelto una strada evocativa per raccontare il legame ancestrale tra uomo e risorsa idrica. Attraverso l’installazione immersiva “Water Heritage”, curata da JoeVelluto Studio, l’acqua è stata celebrata come un patrimonio condiviso, un bene che appartiene alla storia collettiva. In questo scenario ha trovato la sua collocazione ideale la collezione Lumière, una linea completa di rubinetteria per bagno e cucina che guarda al passato per inventare il futuro.

Lumière è un omaggio esplicito all’art de vivre parigina del secolo scorso. Si distingue per forme regolari, quasi architettoniche, impreziosite da una texture rigata capace di catturare la luce e rifrangerla in modo sempre nuovo. Il segno distintivo resta però il prezioso intarsio in cristallo nero, un dettaglio che conferisce alla collezione una raffinatezza senza tempo, elevando il prodotto a gioiello domestico.

Ogni elemento della collezione è realizzato a mano, testimoniando un impegno verso l’alto artigianato che sfida la standardizzazione industriale: il design vive di un equilibrio sottile tra la decisione delle linee rette e la dolcezza delle curvature morbide. Per rispondere alle esigenze della progettazione contemporanea, Vicario ha previsto sette finiture diverse, dal classico chrome al brushed gold, dal moderno matt black fino alle tonalità calde del tobacco: una varietà che permette un’integrazione perfetta in ambienti diametralmente opposti, mantenendo intatta quella sensazione di armonia che evoca la Ville Lumière.

L’eterno ritorno del classico

Un altro progetto che ha saputo conquistare la scena per la sua pulizia formale è Nodo, disegnato da Raffaella Mangiarotti. In questa collezione, le proporzioni bilanciate diventano il canone di una nuova bellezza universale, e il fulcro del design è l’iconico dettaglio a sfera delle maniglie, elemento che definisce uno stile minimale ma profondamente ricercato.

La maniglia a croce, reinterpretata in chiave contemporanea, non è solo una scelta funzionale ma un atto di eleganza pura. Nodo dimostra come sia possibile innovare rimanendo fedeli a un’estetica senza tempo, dove ogni componente è pensato per durare oltre le mode passeggere, offrendo una tattilità rassicurante e una precisione meccanica impeccabile.

Il movimento continuo

Dall’azienda Rubinetterie Eurorama arriva Fluvia, una collezione che nasce da una riflessione sull’acqua come movimento continuo. L’idea di base è quella di un percorso che si trasforma, si adatta e trova costantemente nuove direzioni: Fluvia non concepisce l’acqua come un elemento da chiudere in un tubo, ma come una presenza viva nello spazio, capace di disegnare traiettorie e creare connessioni visive.

Le forme della collezione si ispirano direttamente alla fluidità naturale dei fiumi: linee morbide e superfici essenziali sono studiate per accompagnare il flusso senza mai interromperlo bruscamente. Ogni rubinetto della serie diventa un punto di passaggio armonico, dove l’esperienza quotidiana dell’erogazione si trasforma in un evento sensoriale controllato.

Dalle vette del Monte Rosa al design contemporaneo

Il legame tra design e territorio trova la sua massima espressione in Parrot, collezione che prende il nome da una delle vette più iconiche del massiccio del Monte Rosa, luogo d’origine del fiume Sesia. Questa connessione con le radici geografiche è il motore di un progetto che unisce natura selvaggia, precisione ingegneristica e design contemporaneo.

Le forme di Parrot sono essenziali e decise, quasi scolpite dal vento e dal ghiaccio: richiamano la purezza dell’alta quota e la forza dell’acqua che scende a valle, trasformandosi e levigando la roccia lungo il suo cammino. Ogni elemento è progettato per esprimere un equilibrio tra estetica e funzionalità, con linee pulite che valorizzano il flusso d’acqua esaltandone la semplicità originaria.

Siamo di fronte a visioni diverse, a tratti opposte, ma profondamente complementari: c’è chi sceglie la via del gesto minimo e chi quella del decoro prezioso, chi guarda alle vette innevate e chi alle strade di Parigi. Tutti questi percorsi convergono però verso un unico punto: la rubinetteria non è più un dettaglio di servizio, ma il punto esatto in cui l’architettura incontra la vita quotidiana.