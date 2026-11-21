iStock Bonus elettrodomestici

Cambiare il frigorifero o la lavatrice è una di quelle spese che tendiamo a rimandare. Il bonus elettrodomestici torna però nel disegno di legge di Bilancio per il 2027, con 50 milioni di euro destinati alla sostituzione dei vecchi modelli con altri che consumano meno. Il testo è all’esame della Camera: servono il voto del Parlamento e, in seguito, un decreto attuativo con le regole di dettaglio, quindi per ora parliamo di una proposta, con importi e tempi ancora da fissare.

Bonus elettrodomestici 2027, cosa prevede la Manovra

Il bonus si inserisce nell’articolo 4 del disegno di legge di Bilancio, e raccoglie le misure per la casa, dalle detrazioni sui lavori di recupero edilizio all’ecobonus. Il testo, approvato dal Consiglio dei ministri a fine ottobre, è arrivato alla Camera, dove la commissione Bilancio ha ricevuto migliaia di emendamenti. La norma rifinanzia con 50 milioni il fondo istituito dalla Manovra 2025, lo stesso da cui è nata la prima edizione del contributo: lo scopo resta quello di sostituire gli apparecchi più energivori con modelli di classe energetica più alta, ridurre i consumi delle famiglie e avviare al recupero gli elettrodomestici dismessi.

Perché il bonus arrivi davvero alle famiglie mancano ancora alcuni passaggi. Camera e Senato devono approvare la legge entro fine anno, e fino al voto finale gli emendamenti possono ancora toccare cifre e contenuti. Dall’entrata in vigore, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrà sessanta giorni per firmare, insieme al Ministero dell’Economia, il decreto che fissa criteri, modalità e termini.

A chi potrebbe spettare e quali importi sono da confermare

Sui destinatari il testo della Manovra si limita alla cifra complessiva, ma un riferimento utile arriva dalla prima edizione, da leggere come precedente. Nell’edizione 2025 il bonus copriva fino al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto di 100 euro che saliva a 200 per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro, e spettava ai maggiorenni residenti in Italia per un solo elettrodomestico a famiglia anagrafica.

Di quell’edizione ricordiamo inoltre la corsa alle domande: più di un milione di richieste, gestite in ordine cronologico, che hanno esaurito in fretta i fondi e lasciato molte famiglie in lista d’attesa. Per il 2027 lo stanziamento è lo stesso della prima edizione, mentre le cifre per singolo nucleo e le regole di accesso arriveranno con il provvedimento attuativo: fino ad allora qualunque importo presentato come certo va preso con prudenza.

Come richiederlo e cosa verificare prima dell’acquisto

Come funzionava la domanda? Nell’edizione 2025 si passava dall’app IO o dal sito BonusElettrodomestici, con accesso tramite SPID o CIE: la piattaforma controllava i requisiti e generava un voucher digitale da usare entro quindici giorni in un negozio aderente, dove lo sconto veniva applicato direttamente sul prezzo. Il vecchio apparecchio, della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, andava consegnato al venditore, che si occupava dello smaltimento.

Resta da capire se la domanda andrà presentata prima dell’acquisto, come nell’edizione passata, e quali condizioni saranno richieste per la sostituzione del vecchio apparecchio. Il ritiro gratuito dell’usato equivalente da parte del venditore è comunque già previsto dalla normativa sui RAEE, indipendentemente dal bonus.

Bonus elettrodomestici e bonus mobili, due agevolazioni separate

Il bonus elettrodomestici, almeno nella forma conosciuta finora, è un contributo diretto: uno sconto sul prezzo che arriva al momento dell’acquisto, finché ci sono fondi. Il bonus mobili è invece una detrazione Irpef legata a una ristrutturazione: per il 2027 il disegno di legge lo conferma al 50% su una spesa massima di 5.000 euro, da recuperare in dieci quote annuali con la dichiarazione dei redditi.

Per le spese del 2026 quella detrazione copre anche i grandi elettrodomestici, purché di classe energetica adeguata e acquistati per la casa in ristrutturazione. Il testo proposto per il 2027 parla soltanto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato e lascia cadere il riferimento a frigoriferi e lavatrici, che resterebbero così legati al solo contributo del ministero. La formulazione, va detto, può ancora cambiare con gli emendamenti in discussione alla Camera.

Come scegliere un elettrodomestico che consumi meno

Il contributo copre una parte del prezzo, ma i consumi li paghiamo in bolletta per tutti gli anni in cui l’apparecchio viene usato. Il confronto ha senso tra modelli della stessa categoria e di capienza simile: una lavatrice da nove chili e una da sette assorbono quantità di energia molto diverse anche con la stessa classe. Prima di innamorarci di un modello prendiamo le misure del vano in cucina o in bagno, e pensiamo a quante volte lo useremo davvero. Al prezzo di cartellino sommiamo i consumi degli anni a venire: alla lunga, un apparecchio più caro e parsimonioso può costare meno di uno economico.

Sull’etichetta energetica delle lavatrici, accanto alla classe dalla A alla G, troviamo il consumo espresso in kWh per 100 cicli del programma Eco 40-60. Più in basso compaiono la capacità in chili, la durata del programma, i litri d’acqua per ciclo e la rumorosità in centrifuga. I 100 cicli servono a confrontare i modelli tra loro, e il consumo annuo dipende da quanti lavaggi facciamo davvero.

Facciamo un esempio ipotetico con due lavatrici della stessa capienza, una da 45 e una da 65 kWh per 100 cicli: con 200 lavaggi l’anno lo scarto teorico arriva a 40 kWh. Per ottenere l’equivalente in euro dobbiamo moltiplicare quei kWh per il costo dell’energia previsto dal nostro contratto, cioè la parte variabile della bolletta, lasciando da parte le quote fisse.