Giorgio Armani, in vendita l’attico da sogno a New York: ecco quanto è grande e quanto vale

L’attico di Giorgio Armani a New York è stato messo in vendita: 10 milioni di dollari per il lusso minimal, la vista mozzafiato e i dettagli esclusivi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Giorgio Armani

Giorgio Armani continua a far parlare di sè anche dopo la sua scomparsa. D’altronde il Re della moda italiana non è mai stato solo uno stilista, quanto piuttosto il simbolo di un’eleganza senza tempo, di un rigore sartoriale trasformato in sensualità, di un minimalismo capace di far sognare intere generazioni di donne. Ogni sua scelta, dalle passerelle alle collaborazioni hollywoodiane, è sempre stata un manifesto di stile e oggi, a 5 mesi dalla sua morte avvenuta all’età di 91 anni, a far parlare non sono solo le nuove collezioni che hanno sfilato nelle ultime settimane della moda, ma una dimora da capogiro nel cuore di New York. Sembra infatti che l’attico esclusivo di Giorgio Armani nel cuore di Manhattan sia stato messo in vendita per una cifra davvero esorbitante.

Giorgio Armani, 10 milioni di euro per l’attico da sogno a New York

Ci sono case che raccontano una storia, e poi ci sono case che raccontano un’epoca proprio come l’attico newyorkese di Giorgio Armani, il celebre stilista scomparso il 4 settembre 2025 che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo della moda. La notizia dell’attico in vendita da Douglas Elliman sta facendo sognare e chiacchierare il mondo del lifestyle soprattutto perché il costo di questo gioiello immobiliare affacciato su New York sarebbe davvero da capogiro: le indiscrezioni parlano infatti di ben 10 milioni di dollari. Una cifra importante, ma perfettamente coerente con l’idea di lusso sofisticato che porta da sempre la firma dello stilista scomparso.

Situato sulla leggendaria Madison Avenue, nel cuore elegante dell’Upper East Side, l’appartamento è un concentrato di luce, silenzio e armonia. Niente eccessi dorati o sfarzi barocchi: qui il protagonista è il minimalismo raffinato in puro stile Armani. I 186 metri quadrati si aprono su un living ampio e luminosissimo, con pareti di vetro che trasformano lo skyline di Manhattan in una scenografia privata, mentre il marmo Bianco Namibia riflette la luce naturale e avvolge gli ambienti in un’atmosfera eterea, quasi sospesa.

Due camere da letto, tre bagni rivestiti con materiali preziosi e una cucina essenziale ma impeccabile completano lo spazio in cui ogni dettaglio parla il linguaggio di Armani: linee pulite, palette neutre, equilibrio perfetto tra forma e funzione.

La cosa che rende tutto ancora più affascinante è sicuramente il fatto che questo attico non è mai stato una residenza stabile dello stilista. Più che una casa vissuta ogni giorno, è stato un rifugio esclusivo durante i soggiorni nella Grande Mela per sfilate ed eventi, un luogo intimo dove ricaricare le energie lontano dai riflettori, pur restando nel cuore pulsante di Manhattan.

L’attico di Giorgio Armani: nel palazzo anche una spa e una sala da tè zen

L’attico di Giorgio Armani sta dunque facendo parecchio discutere sia per l’innegabile eleganza, sia soprattutto per l’alto costo al quale sarebbe stato messo in vendita. D’altronde lì tutto parla di Re Giorgio e anche il palazzo in cui si trova l’appartamento è all’altezza delle aspettative: palestra, spa, lounge panoramica e persino una raffinata sala da tè in stile zen fanno parte dei servizi riservati ai residenti. Un lifestyle che ricorda quello di un hotel cinque stelle, ma con la privacy di una dimora privata e con le spese mensili che superano i 6.600 dollari. Ma quando il comfort diventa esperienza, il prezzo sembra quasi un dettaglio.

Naturalmente, la vendita ha già acceso la fantasia delle appassionate di gossip ed è già partito il toto nomi su chi varcherà la soglia di questa casa iconica: magari una star hollywoodiana o un altro stilista, chissà.

In fondo, questo attico non è solo un immobile di lusso, è un’estensione concreta dell’estetica che ha ridefinito l’eleganza contemporanea firmata Armani e di sicuro qualcuno valuterà seriamente di investire 10 milioni di dollari per vivere in questo sogno.