Il magnifico Giardino delle Farfalle tra fiori profumati e colori straordinari

Fonte: iStock Il magico Giardino delle Farfalle

Tra tutti i magnifici giardini che esistono al mondo, c’è un angolo incantato in Costa Rica: il Giardino delle Farfalle Spirogyra. Non è un luogo qualunque ma è un vero e proprio sogno a occhi aperti per chi desidera visitare un angolo di verde e andare alla scoperta delle farfalle che lo popolano. Scopriamo la sua storia e cosa possiamo vedere al suo interno.

Il Giardino delle Farfalle, un polmone verde a San José

Viene definito uno dei pochissimi polmoni naturali a San José in Costa Rica: non stiamo parlando di un giardino qualunque ma di un vero e proprio ecosistema sostenibile in cui l’allevamento delle farfalle avviene con il minimo impatto ecologico. Nel giardino è possibile osservare una vasta varietà di farfalle durante le loro fasi di vita: questo avviene grazie alle piante che consentono un ciclo vitale regolare.

Siamo a 10 minuti dal centro di San José in Costa Rica: una vera e propria oasi dove è possibile sfuggire dalla vita frenetica della città per respirare aria fresca e rilassarci ma soprattutto passeggiare per i sentieri ammirando le piante e le farfalle stesse.

Questo posto inoltre è un vero e proprio santuario immerso nel cuore della città: una gemma nascosta che racconta la biodiversità del Paese e che si è prefissata un obiettivo ambizioso ovvero quello di raccontare, mediante attività di didattica, la conservazione delle diverse specie di farfalle della Costa Rica rispettando il loro habitat naturale. Il giardino funge quindi da laboratorio vivente ed è possibile visitarlo e osservarlo per scoprire cicli complessi quanto affascinanti di questi insetti. Vengono così proposte esperienze pratiche e programmi educativi per approfondire l’importanza delle farfalle nel nostro ecosistema.

Non mancano infatti visite guidate in cui è possibile scoprire gli sforzi che vengono fatti per la conservazione del giardino e collaboratori didattici che sono pensati su misura per tutti e dove si possono approfondire argomenti come l’anatomia delle farfalle e l’importanza degli impollinatori. Questo angolo verde è considerato inoltre una fonte di reddito alternativa al lavoro nei campi in quanto molte donne vengono proprio qui dalle zone rurali della Costa Rica per allevare farfalle.

Le specie

Il Giardino delle Farfalle ospita più di 20 specie di farfalle che provengono da tutto il Paese in un habitat climatizzato e che comprende piante fiorite, cascate e alberi oltre agli uccelli che volano liberi e che sono amici delle farfalle. C’è inoltre un centro didattico dove è possibile osservare una varietà di bruchi vivi che si nutrono e si sviluppano sulle piante, in modo tale da creare un habitat favorevole per la riproduzione delle farfalle. Tra le specie presenti troviamo:

Heliconius erato

Heliconius charithonia (zebra heliconian)

Heliconius hecale

Heliconius cydno

Parides iphidamas e Parides photinus

Caligo memnon

Caligo eurilochus

Caligo atreus

Phoebis sennae

Morpho peleides

Eurytides

Possiamo di certo definirlo il luogo ideale da visitare se si è amanti della natura: sono quindi presenti le specie di Heliconius, che sono particolarmente amate per i motivi e i colori sorprendenti, così come le farfalle coda di rondine. Ancora troviamo le farfalle gufo e le farfalle morpho.

Il giardino è stato creato nel 1992 da Sol Corballo ed è un vero e proprio rifugio ecologico dove osservare la metamorfosi delle farfalle e il loro ciclo vitale. Come anticipato sono presenti le piante ospiti e nettarifere necessarie per lo sviluppo di questi insetti che sono fondamentali per l’equilibrio ecologico. Anche per la coltivazione delle piante si promuovono pratiche ecosostenibili e si sostengono piccoli allevatori indipendenti nelle comunità rurali vicine al luogo per contrastare gli effetti negativi dell’agricoltura intensiva.

Un santuario che è un centro educativo

Come anticipato il Giardino delle Farfalle è un vero e proprio punto di riferimento per la conservazione delle farfalle e dà la possibilità di passeggiare in un ambiente lussureggiante tropicale dove in effetti le farfalle prosperano grazie alle attenzioni degli esperti. Il giardino è anche un centro educativo dove è possibile osservare da vicino i colori vivaci delle piante e delle farfalle, apprezzando ogni singolo momento. Un progetto ambizioso che mette in risalto la conservazione ambientale e la biodiversità del paese.

Cosa vedere nel Giardino delle Farfalle

Abbiamo raccontato la bellezza di questo angolo di verde che ha una storia importante alle spalle: nasce infatti dal profondo amore per la natura. Questo angolo è anche uno spazio didattico dove è possibile acquistare piante per creare persino un giardino delle farfalle a casa propria. Inoltre se conosciamo un appassionato di giardinaggio possiamo valutare di fare un eco-dono, portando a casa una pianta per contribuire al benessere delle farfalle e alla biodiversità.

Nato dall’amore per la natura di Sol Corballo nel 1992, all’epoca aveva ereditato ben 7000 m² di proprietà sulle rive del fiume Torres a San José. La passione per le piante e gli animali l’ha portata a promuovere uno spazio per creare una fattoria e il Giardino delle Farfalle, che oggi è diventato un punto di riferimento per la conservazione ambientale, attività culturali e persino artistiche.

Del resto la diversità di fauna della Costa Rica è nota in tutto il mondo: il paese ospita infatti il 5% delle specie conosciute con una varietà infinita di farfalle. Una ricchezza che si deve al suo clima e al territorio: un vero e proprio paradiso per chi oltretutto ha sempre desiderato approfondire il ciclo di vita delle farfalle. Ad oggi vengono prodotte diverse specie di farfalle con tutte le piante ospiti e i fiori necessari per la riproduzione: ogni azione e gesto è fatto sempre con lo scopo di preservare la grande bellezza della fauna e della flora della Costa Rica. Un magnifico esempio di luogo ecosostenibile che rispetta il pianeta e tutte le specie che lo abitano.