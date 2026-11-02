Crisantemi al 2 novembre, perché sono il simbolo della commemorazione dei morti

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iStock Crisantemi

Ogni anno, il 2 novembre, giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti, i cimiteri italiani si riempiono di crisantemi. Bianchi, gialli, arancioni, rosa o viola, questi fiori accompagnano da generazioni il ricordo delle persone scomparse. Sono diventati un simbolo del lutto così radicato nella nostra cultura che regalarli in un’occasione felice può essere considerato persino inopportuno.

Eppure, in molte parti del mondo, il crisantemo ha un significato completamente diverso: è il fiore della gioia, della longevità e della prosperità. Ma perché proprio il crisantemo è diventato il fiore dei morti? La risposta affonda le radici nella storia e nelle tradizioni popolari, ma è legata anche a una caratteristica della pianta, ovvero il periodo della sua fioritura.

Crisantemi, perché sono i fiori dei cimiteri

I crisantemi hanno un posto particolare nell’immaginario italiano: la ragione principale per cui vengono associati alla Commemorazione dei Defunti è la loro fioritura autunnale. Molte varietà sbocciano proprio tra metà ottobre e inizio novembre, quando le temperature cominciano a scendere e la maggior parte dei fiori estivi ha ormai concluso il proprio ciclo.

Questa coincidenza stagionale ha favorito la diffusione dei crisantemi nei cimiteri, soprattutto in Italia e in altri Paesi europei. Nel tempo, un’abitudine legata alla disponibilità dei fiori si è trasformata in una tradizione dal forte valore affettivo. Ma c’è anche un’altra ragione che spiega la loro popolarità: i crisantemi sono fiori resistenti e, se conservati nelle condizioni adatte, mantengono a lungo la loro bellezza. Una qualità particolarmente apprezzata per le composizioni floreali lasciate sulle tombe, spesso esposte al freddo e alle intemperie.

Portare un mazzo di crisantemi al cimitero è diventato un gesto di memoria, un modo per esprimere affetto e mantenere vivo il legame con chi non c’è più, attraverso una tradizione che si rinnova ogni anno. Per molte famiglie italiane, acquistare crisantemi nei giorni che precedono il 2 novembre è un’abitudine che si tramanda da una generazione all’altra. C’è chi sceglie un grande vaso da sistemare accanto alla lapide e chi preferisce un piccolo mazzo, magari del colore che amava la persona scomparsa.

Il significato dei crisantemi nelle altre culture

Il nome crisantemo deriva dal greco chrysós, che significa oro, e ánthemon, fiore. Letteralmente il crisantemo è il “fiore d’oro”, un riferimento alle tonalità gialle delle forme originarie di questa pianta, e che sembra quasi in contrasto con il significato malinconico attribuitogli in Italia.

In realtà il crisantemo non nasce come simbolo della morte: la sua storia infatti è molto più antica e affonda le radici in Asia, dove viene coltivato da secoli ed è legato a valori positivi, scelto per celebrare la vita e augurare felicità. In Cina, il crisantemo è tradizionalmente associato alla longevità, alla nobiltà d’animo e alla capacità di affrontare le difficoltà. È uno dei quattro fiori nobili della cultura cinese, insieme al fiore di pruno, all’orchidea e al bambù.

In Giappone occupa un posto ancora più particolare: è legato alla Casa imperiale, il cui emblema raffigura un crisantemo stilizzato a sedici petali. È un fiore che richiama prestigio e continuità ed è celebrato anche durante il Kiku no Sekku, la tradizionale festa del crisantemo.

Crisantemi, come è nata la tradizione dei fiori sulle tombe

L’associazione tra crisantemi e commemorazione dei morti si è consolidata anche in Francia, dove questi fiori hanno assunto un ruolo particolare dopo la Prima guerra mondiale. Già nell’Ottocento venivano utilizzati per decorare le tombe in occasione di Ognissanti, ma fu dopo il conflitto che la consuetudine conobbe una diffusione ancora maggiore.

Nel 1919, durante le commemorazioni dei caduti, i crisantemi bianchi comparvero in gran numero nei cimiteri francesi: da allora il fiore è rimasto legato al ricordo dei defunti. Una tradizione che ha trovato terreno fertile anche in Italia, dove la ricorrenza del 2 novembre coincide con il periodo di maggiore disponibilità di molte varietà.

Perché i crisantemi fioriscono proprio a novembre

La fioritura dei crisantemi è legata a una caratteristica botanica particolare: molte varietà sono piante cosiddette a giorno corto. Questo significa che la formazione dei boccioli viene favorita dall’allungarsi delle ore di buio. Quando, alla fine dell’estate, le giornate cominciano ad accorciarsi, la pianta riceve il segnale che avvia il processo di fioritura.

È così che, mentre numerose altre specie concludono la loro stagione, i crisantemi iniziano a mostrare i loro colori. Le varietà autunnali raggiungono spesso il massimo splendore proprio tra ottobre e novembre. La coltivazione moderna permette di modificare il periodo di fioritura intervenendo sull’esposizione alla luce, ma il legame naturale con l’autunno rimane una delle caratteristiche più riconoscibili di questa pianta.