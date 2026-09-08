Dalla Valle dei Templi al terrazzo, il segreto per un mini-agrumeto

Ispirandosi al Giardino della Kolymbetra, nella Valle dei Templi di Agrigento, ecco come ricreare un piccolo agrumeto mediterraneo anche su un terrazzo in città

Foto di Alessandra Vigna

Alessandra Vigna

Esperta in architettura

Ora al Politecnico di Milano per la magistrale in Architettura, porta nei suoi pezzi la curiosità di chi guarda gli spazi non solo per come sono, ma per come potrebbero essere.

4 min di lettura

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Dalla Valle dei Templi al terrazzo, il segreto per un mini-agrumeto
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Una fila di limoni in vaso, ciascuno con il proprio portamento e la propria stagionalità
Cosa sono le zagare? Dove si trova Agrigento? Come progettare un mini-agrumeto?

È il cuore della Valle dei Templi di Agrigento, un paradiso incastonato tra le antiche rovine: il Giardino della Kolymbetra è un paesaggio siciliano fatto di olivi secolari e, soprattutto, di un bellissimo agrumeto storico. Passeggiando sotto la chioma di aranci, limoni e mandarini, oltre a vivere un’esperienza sensoriale fatta di profumi intensi, zagare in fiore e colori vibranti, si può osservare il suo straordinario landscape design.

Colonne doriche del tempio nella Valle dei Templi di Agrigento tra i rami di un ulivo
Alessandra Vigna
Le colonne del tempio si stagliano tra gli olivi della Valle dei Templi, a due passi dal Giardino della Kolymbetra

Non serve avere a disposizione cinque ettari di terreno per ricreare questa magia: con un’attenta progettazione dello spazio, è possibile allestire un mini-agrumeto mediterraneo anche su un terrazzo in città o in un piccolo cortile privato.

Le piante giuste per un mini-agrumeto

La scelta delle piante conta molto per ottenere una composizione armoniosa e suggestiva. Come nel Giardino della Kolymbetra convivono antiche varietà che fioriscono e fruttificano in momenti diversi dell’anno, anche nello spazio domestico si può giocare con dimensioni e portamenti delle specie.

Il Kumquat (Mandarino Cinese) e il Calamondino sono perfetti per l’outdoor perché sono arbusti compatti, estremamente decorativi grazie alla grande quantità e densità dei loro piccoli frutti colorati, che rimangono a lungo sui rami. Il Finger Lime, crescendo lento e compatto, vive benissimo in contenitori di medie dimensioni che fanno risparmiare spazio. Ci sono poi il Limone Lunario e il Meyer, che presentano uno sviluppo contenuto e su cui compaiono contemporaneamente fiori in boccio, frutti acerbi e limoni maturi, creando un dinamismo visivo costante.

Kumquat in vaso di vimini accanto a un cesto di rosmarino
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Il Kumquat, compatto e decorativo, convive bene con le specie aromatiche mediterranee come il rosmarino

Vasi e materiali che fanno la differenza

Nel design degli spazi aperti, gli agrumi richiedono una scenografia che ne esalti forma e colori. I vasi non sono semplici contenitori, ma elementi d’arredo, un po’ come accade nel giardino mediterraneo pensato come architettura. Optare per orci e conche in terracotta, magari decorata con motivi geometrici tradizionali, aiuta a ricreare un’atmosfera autentica e senza tempo: la terracotta, tra l’altro, traspira e protegge le radici dagli sbalzi termici.

Il contrasto cromatico è la chiave: le foglie verde scuro e i frutti arancioni spiccano ancora di più su pavimenti in cotto chiaro, pietra calcarea o resina nei toni del sabbia. In un terrazzo, si possono usare alzate in ferro battuto o posizionare i vasi più grandi agli angoli, per giocare con la prospettiva, definire i confini visivi dell’ambiente e lasciare libero il centro per la zona living.

Limoni su un ramo dentro un vaso in terracotta decorata
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I motivi geometrici decorati sulla terracotta ricreano un’atmosfera autentica e senza tempo

Biodiversità, il segreto del profumo

Come si nota nel Giardino della Kolymbetra, la bellezza nasce dalla biodiversità. Un agrumeto, per quanto piccolo, non dovrebbe mai restare isolato, ma circondato da varietà aromatiche e cromatiche. Il gelsomino siciliano, utilizzato per amplificare il profumo agrumato, gli accenti di colore, dalla bougainvillea alla verbena, e le specie aromatiche mediterranee, come rosmarino, lavanda, timo e salvia, possono essere inseriti sotto le chiome degli agrumi o accostati in vasi adiacenti.

Cortile in stile mediterraneo con alberi di arance e architettura ad archi
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Gli agrumi in vaso incorniciano un cortile dal fascino mediterraneo, tra archi e balconate in ferro battuto

Luce e stagionalità

Luce, esposizione e protezione sono aspetti chiave per la crescita degli agrumi, che per prosperare hanno bisogno di almeno 6-8 ore di illuminazione naturale diretta al giorno. Se si sceglie di progettare un agrumeto sul proprio terrazzo, la flessibilità conta molto per poter adattare lo spazio a qualsiasi stagione: esistono, per esempio, portavasi con ruote a scomparsa, utili per spostare agevolmente i vasi più grandi in inverno. Negli outdoor coperti, nelle verande o nelle serre fredde vetrate, queste zone possono trasformarsi in giardini d’inverno in cui custodire le piante tra novembre e marzo.

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