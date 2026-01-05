Vasi decorativi, così il design diventa poesia per la casa

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Gio Ponti Objects Il vaso 7Tubi di Gio Ponti dialoga con arredi iconici e colori decisi in un interno contemporaneo.

Molto più di semplici contenitori per piante, i vasi decorativi sono autentici pezzi di design capaci di aggiungere personalità, profondità e carattere agli ambienti domestici. Posati su una mensola, al centro di un tavolo o in un angolo della casa, diventano dettagli capaci di attirare lo sguardo e definire lo stile dello spazio. Negli ultimi anni il loro ruolo nell’interior design si è fatto sempre più centrale: materiali innovativi, forme inaspettate e colori studiati con cura li hanno trasformati in veri protagonisti dell’arredo, oggetti da vivere e ammirare ogni giorno.

Unsplash

Ichendorf: design poetico in vetro borosilicato

Tra le creazioni più suggestive spicca il Vaso Foglia Verde di Ichendorf, un pezzo unico fatto a mano e modellato a lume. Parte della collezione Foglia, questo vaso gioca con la metafora dello stelo, un tema che Ichendorf riesce a esprimere con straordinaria delicatezza grazie all’utilizzo del vetro borosilicato.

Lina Obregón, designer della collezione, trasforma il vetro in un elemento organico, quasi vivo, in cui la trasparenza e le sfumature verdi richiamano la natura in modo elegante e raffinato. Il risultato è un oggetto che trascende la sua funzione: non solo un contenitore, ma un simbolo di armonia tra tradizione artigianale e poesia visiva.

Accanto alla dimensione poetica della collezione Foglia, Ichendorf firma anche vasi dal linguaggio più rigoroso e minimalista con la collezione Attesa di Denis Guidone. Qui il design si concentra sulla purezza delle forme geometriche, creando vasi che sembrano simulare un’apertura esatta, quasi matematica, nella superficie del vetro trasparente. La loro apparente semplicità è frutto di una ricerca estetica accurata, che punta a un equilibrio tra funzionalità e presenza scenica. Delicati ma autorevoli, questi vasi permettono al contenuto di emergere con discrezione, mantenendo una forte identità formale.

Il design di Gio Ponti

Sul versante più sperimentale e avanguardistico si collocano i vasi Gio Ponti per Molteni, in particolare i modelli La Pompei e La 7Tubi. Qui il design diventa gioco strutturale e dialogo tra materiali, con riferimenti che spaziano dall’architettura all’arte contemporanea.

La Pompei nasce dalla fusione tra creatività visionaria e abilità artigianale: fogli di metallo piegati e curvati danno forma a una composizione dinamica, definita da sette tubi di diverse lunghezze che si innalzano da una base comune. Un vaso-scultura pensato per diventare punto focale dello spazio.

Gio Ponti Objects

La 7Tubi, come suggerisce il nome, è composta da sette tubi metallici identici nel diametro ma sfalsati nel ritmo. La sua struttura la rende estremamente versatile: può essere utilizzata come vaso, candelabro o semplice elemento decorativo, portando negli ambienti un’eleganza industriale misurata e senza tempo.

Come i vasi trasformano gli spazi della casa

In tutte queste interpretazioni, il vaso diventa un microcosmo di idee, sperimentazioni e sensibilità. Che si scelga un pezzo poetico, minimalista o avanguardistico, il potere dei vasi rimane lo stesso: trasformare lo spazio e raccontare qualcosa di chi li sceglie. Un singolo vaso o una composizione ben studiata può rendere la casa più armoniosa, personale e ricca di stile.