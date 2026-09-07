Come portare lo stile veneziano in casa

Nel mese dei festival e dei vernissage, il lessico decorativo della città continua a dettare regole a chi progetta interni contemporanei con pavimenti terrazzo, velluti e vetri soffiati

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Specchiere e dorature moltiplicano la luce, il principio che l'interior design contemporaneo riprende in dosi minime

Ogni anno il mese di settembre trasforma Venezia nel centro gravitazionale della cultura internazionale. La città si anima grazie alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, alle esposizioni della Biennale d’Arte, alla Regata Storica e alle iniziative dedicate all’alto artigianato e al collezionismo. In questo palcoscenico a cielo aperto il patrimonio estetico veneziano torna protagonista, e attira creativi, designer e collezionisti da ogni angolo del globo. Venezia è un linguaggio visivo, una scuola di pensiero architettonico e decorativo che, nata nei secoli della Serenissima, continua a influenzare l’interior design contemporaneo.

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L’eredità storica, l’architettura del potere, della luce e dell’acqua

Per comprendere le radici dello stile veneziano occorre considerare la natura della città: una potenza marittima sospesa sull’acqua, proiettata verso l’Oriente e baciata da una luce riflessa e cangiante. L’architettura veneziana ha sviluppato un carattere inconfondibile integrando l’eredità bizantina, la decorazione gotica e il rigore rinascimentale, fino alle forme opulente e teatrali del Barocco.

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Edifici come Palazzo Ducale e le dimore affacciate sul Canal Grande mostrano come qui l’architettura abbia sempre giocato sulla smaterializzazione della materia. Le facciate non sono murature cieche, ma merletti di pietra d’Istria spezzati da quadrifore, logge e archi a sesto acuto che lasciano penetrare la luce del bacino. All’interno, la pittura di Tiziano, Veronese e Tintoretto ha consacrato il trionfo del colore e della drammaticità scenografica, mentre Andrea Palladio e Baldassarre Longhena hanno dato forma a chiese e palazzi capaci di dialogare con la fluidità del paesaggio lagunare. L’elemento chiave resta la stratificazione: il dialogo costante tra l’esotismo delle merci importate dall’Oriente, dalle sete alle spezie ai pigmenti rari, e la maestria artigianale locale.

L’eleganza decadente riletta in chiave moderna

Rileggere lo stile veneziano oggi non significa trasformare una casa in un museo barocco. L’interior design contemporaneo ne estrae l’anima drammatica e materica per reinterpretarla in chiave essenziale e sofisticata. È un equilibrio tra opulenza e sottrazione, un’estetica che celebra la bellezza dell’imperfezione, il fascino della patina del tempo e la ricchezza delle lavorazioni d’arte.

Il terrazzo alla veneziana, il dominatore delle superfici contemporanee

Tra le caratteristiche distintive dello stile veneziano, il pavimento in terrazzo (o battuto alla veneziana) è quello che ha conquistato con più forza il design globale. Nato come soluzione di riciclo che univa frammenti di marmo inutilizzati e graniglia legati con calce, oggi è un rivestimento di lusso e un manifesto estetico.

Nelle case moderne non si limita ai pavimenti: risale sulle pareti dei bagni, compone top per le cucine, definisce piani di tavoli da pranzo. La versione contemporanea utilizza leganti cementiferi o resine ad alte prestazioni, con granulometrie oversize e accostamenti cromatici audaci, dai toni naturali della terracotta e del rosa cipria fino ai contrasti grafici in nero e verde alpi.

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Il vetro di Murano, sculture di luce tra tradizione e avanguardia

Non si può parlare di interior veneziano senza l’arte vetraia di Murano. Dimenticate i lampadari a bracci finemente decorati e i ninnoli turistici: l’uso contemporaneo del vetro muranese punta sulla monumentalità e sulla purezza delle forme. I designer di oggi collaborano con le storiche fornaci per creare sospensioni dalle linee geometriche, vasi soffiati a canne cromatiche e sculture luminose opache o trasparenti.

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Il vetro veneziano moderno agisce come punto focale della stanza. Quando viene investito dalla luce riflette bagliori cangianti che ricordano le increspature della laguna, e porta un tocco di poesia tangibile negli ambienti minimalisti.

Tessuti preziosi e velature d’atmosfera, velluti, damaschi e stucchi

L’aspetto tattile ha un peso primario. Le dimore veneziane contemporanee fanno un uso sapiente dei tessuti di alta sartoria, primi fra tutti i velluti di seta, i broccati e i damaschi rivisitati, ispirati alle storiche tessiture come Rubelli e Bevilacqua. Per evitare un effetto pesante o antiquato, questi tessuti ricchi vengono accostati ad arredi dalle linee rigorose e geometriche.

Sulle pareti la finitura d’eccellenza resta lo stucco veneziano, o marmorino. La tecnica dona alle murature una superficie liscia, quasi specchiante, percorsa da lievi sfumature che cambiano al variare dell’illuminazione naturale durante la giornata, e che evocano la sensazione di pareti accarezzate dall’umidità e dalla nebbia lagunare.

Dettagli inconfondibili e specchi invecchiati

Per completare un interno in stile veneziano moderno servono elementi iconici e colpi di scena decorativi: specchi veneziani invecchiati, toni cromatici speziati e accostamenti materici.

L’impiego di specchi con molature artigianali, specchiature brunite, ossidate o incise a mano crea punti di luce drammatici e amplifica la percezione dello spazio, mentre la palette prende spunto dai dipinti rinascimentali: rosso Tiziano, ocra, verde laguna, blu oltremare e dettagli in foglia d’oro brunita o bronzo cerato.

Nello stile veneziano la materia ha un ruolo decisivo, perché dà forma sia alla manualità locale sia agli scambi del mercato lagunare. Il legno di briccola, recuperato dalle paline della laguna, viene ripulito e resinato per diventare il piano di tavoli scenografici, abbinato a strutture in metallo nero opaco.

E proprio mentre la città vive il suo fermento settembrino tra red carpet, vernissage e rievocazioni storiche, lo stile veneziano dimostra di essere lontano dal declino. Trasformato in una filosofia dell’abitare, continua a insegnare al mondo dell’interior design come fondere la storia monumentale con la sensibilità contemporanea.