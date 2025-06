Pulizia della casa e design, quando la tecnologia diventa parte dell’arredamento

Freo Z10 Ultra Freo Z10 Ultra riconosce gli ostacoli con la doppia telecamera

La casa è più di un rifugio, è uno specchio della nostra identità. Oggi, sentirsi bene tra le proprie mura non passa solo da superfici igienizzate, ma da un’armonia visiva che rilassa e accoglie. L’ordine diventa estetica e la pulizia si fonde con il design. E così, anche gli strumenti che utilizziamo ogni giorno per prenderci cura degli spazi devono seguire questa logica: essere funzionali, sì, ma anche belli da vedere. È in questo equilibrio che il Freo Z10 Ultra si inserisce con grazia.

Una stazione che arreda

Guardare la base multifunzione del Freo Z10 Ultra non fa pensare a un elettrodomestico. Le sue linee sono morbide, geometriche ma mai fredde, con finiture opache e colori neutri che si sposano facilmente con ogni tipo di arredamento, dal minimalista al nordico, dal moderno all’eclettico.

Niente plastiche invadenti o dettagli tecnici esposti: tutto è racchiuso in un guscio discreto e sofisticato. È un oggetto che può stare in soggiorno o in camera senza stonare, anzi, aggiunge un tocco di contemporaneità. Quando il Freo Z10 Ultra entra in casa, è come se un designer avesse pensato anche alla tua routine di pulizia.

Freo Z10 Ultra

La tecnologia intelligente che lavora in silenzio

Quello che rende davvero speciale questo dispositivo è ciò che accade al suo interno. Il sistema NarMind™ Pro con doppia fotocamera con angolo di visione a 136° e chip AI è il cervello silenzioso del Freo Z10 Ultra: osserva, elabora e agisce. La casa viene mappata in tempo reale con precisione accurata, distinguendo oggetti grandi e piccoli, statici o in movimento, ed evitando ogni ostacolo con fluidità.

Un’intelligenza che si esprime in tutta la sua potenza tecnica, ma è pensata per convivere con la quotidianità. Il robot si muove con discrezione, riconosce animali domestici e bambini con cura millimetrica, aggira scarpe e cavi, e si adatta alle superfici trattandole con la stessa attenzione che useremmo noi. È tecnologia che lavora per noi, senza imporsi e senza disturbare la vita familiare che con l’utilizzo impara a riconoscere.

Freo Z10 Ultra

Bordi, angoli e superfici sempre impeccabili

Chiunque abbia provato a pulire davvero bene i bordi sa quanto sia difficile farlo con accuratezza. Il Freo Z10 Ultra è pensato proprio per questo. I suoi mop triangolari, ispirati alla forma di Reuleaux che evita il punto cieco, permettono una copertura completa anche nelle aree più complicate.

E quando intercetta un angolo, il panno si estende automaticamente per essere efficace anche nei punti difficili da pulire. Quando si avvicina a un bordo, si adatta per raggiungerlo con precisione. Il risultato è una pulizia continua, che non lascia zone grigie né aree scoperte in cui si annida la polvere. Persino gli spazi più angusti, sotto i mobili o vicino agli zoccolini, vengono trattati con cura.

Freo Z10 Ultra

Silenzioso, autonomo, efficiente: il vero lusso è dimenticarsene

Una casa sempre in ordine, senza doverci pensare ogni giorno. È questa la promessa della base 9-in-1 del Freo Z10 Ultra. Dopo ogni utilizzo, il robot torna da solo alla sua stazione, dove i panni vengono lavati con acqua calda (fino a 75°C), asciugati con precisione, e l’unità viene svuotata e igienizzata senza bisogno di intervento manuale.

La capienza del sacchetto per la polvere da 2,5 litri è tale da garantire 120 giorni di autonomia. In pratica, ci si dimentica della sua esistenza – e intanto, lui lavora. Il rumore? Appena percettibile perché rimane al di sotto dei 56 dB. E le sue prestazioni sono costanti. È il concetto stesso di lusso domestico che cambia: più tempo per sé e meno tempo impiegato per gestire l’ordine in casa.

Freo Z10 Ultra

Un alleato che impara dalle tue abitudini

Ogni abitazione è diversa, e ogni famiglia ha una propria routine. Il Freo Z10 Ultra lo capisce grazie alla sua modalità Freo Mind Mode 3.0 Pro, con il quale analizza le zone più frequentate, riconosce i livelli di sporco e regola le sue azioni in base alla zona da pulire.

Dopo le prime pulizie, il robot comincia ad adattarsi: sa dove passare più spesso, quali spazi evitare temporaneamente per prevenire contaminazioni, e quando è il momento di intensificare il lavaggio. L’intelligenza artificiale non è più solo un supporto, ma un partner domestico che si migliora col tempo e semplifica la gestione quotidiana.

Il momento giusto per dire sì alla casa che desideri

Con il Prime Day, scegliere il Freo Z10 Ultra diventa ancora più conveniente. Basta iscriversi alla newsletter ufficiale per ricevere subito un codice sconto esclusivo, utilizzabile insieme alle promozioni attive per avere il massimo del risparmio. Ma c’è di più. L’iscrizione dà accesso all’estrazione premi, con in palio il rimborso completo dell’acquisto. Un gesto semplice – un clic – per trasformare il comfort quotidiano in un affare da non lasciarsi sfuggire.