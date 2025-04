Fonte: Studio Dumbar, Demo Festival Graphic Days

Dall’8 al 18 maggio a Torino, nel Vitali Park, tornano i Graphic Days: un evento imperdibile per tutti gli appassionati o gli addetti ai lavori. Stiamo parlando del primo Festival dedicato al visual e al social design italiano e internazionale, che quest’anno taglia un traguardo importante festeggiando ben 10 anni. Ecco perché saranno numerosi gli eventi e gli appuntamenti da non perdere.

Graphic Days, il programma

Archiviata ormai la Milano Design Week, è tempo di concentrarci sugli altri eventi imperdibili, come i Graphic Days 2025. Siamo nella cornice del Vitali Park, e ben 1600 metri quadrati sono stati dedicati alle mostre, con ben 14 nuclei espositivi ad attenderci. Troviamo in particolar modo il dialogo tra Isidro Ferrer e Pep Carriò, due artisti spagnoli e icone storiche: una narrazione, la loro, che dà vita a un percorso in cui immergersi per scoprire il visual design, le illustrazioni, la materia.

Diverse le mostre e i progetti speciali, tra cui la presentazione del lavoro di Tereza Ruller, la mostra Eyes On Finland (Eyes On è un format sviluppato proprio da Graphic Days), e anche una mostra di poster curati da Lahti Poster Triennial. Ma questa è solo una minima parte degli appuntamenti imperdibili, considerando che non mancano workshop e incontri. Un Festival che è un vero e proprio punto di riferimento per scoprire gli art director contemporanei, ma anche la comunicazione visiva 360°: un incontro per appassionati, esperti, artisti e professionisti.

Non manca l’attenzione verso i giovani designer, tra le colonne portanti del festival: dal 2021, si tiene Neologia, che è dedicata proprio ai designer under 30 italiani (o anche coloro che vivono in Italia da almeno due anni). Un progetto ambizioso che mira a raccontare il lavoro dei giovani talenti, ma in un ambiente in continua evoluzione e soprattutto democrativo. Oltre la mostra, in ogni caso, non manca nemmeno in questo caso un calendario dedicato proprio ai giovani designer, con momenti performativi e musicali, talk o ancora portfolio review.

Cosa fare ai Graphic Days

Oltre alle mostre e ai progetti speciali, durante i Graphic Days, che si tengono a Torino dall’8 al 18 maggio negli spazi del Vitali Park, non manca un’offerta di attività in grado di mettere d’accordo tutti, poiché si segnala la presenza di numerosi ospiti. Come Tina Touli, direttrice creativa, designer, ma anche relatrice e docente con sede a Londra, il Due Studio, lo Studio Mistaker, R2, Marta Cerdà Alimbau, Dia Studio.

Oltre che attività per gli addetti ai lavori, Graphic Days propone un programma che non lascia indietro nessuno, nemmeno le famiglie, a cui sono rivolte diverse attività, tra cui momenti performativi e musicali, con un calendario di laboratori e iniziative per bambini. Inoltre, nel weekend del 10 e 11 maggio è prevista una mostra-mercato proprio nel cortile dell’edificio in cui sono esposti i lavori di studi, artisti e realtà indipendenti.

Tra mostre, eventi, workshop, il Festival è presente in città in più di 30 sedi: vengono infatti coinvolte ulteriori attività per offrire un programma completo e puntuale, innovativo, per dare a tutti la possibilità di immergersi nel mondo del visual design, come agenzie di comunicazione e studi di design che lavorano nell’ambito del visual e social design.