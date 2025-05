Design da vivere, cinque poltrone che riscrivono il comfort

Fonte: Pan di Frigerio Dettaglio della struttura in giunco curvato di Pan, Frigerio

Non più semplici complementi d’arredo, le poltrone oggi rappresentano un nuovo modo di intendere il comfort domestico, all’incrocio tra design, benessere e artigianato. In una stagione che celebra la riscoperta degli oggetti capaci di trasformare gli spazi in luoghi narrativi – come dimostra anche questo approfondimento sugli oggetti vintage – alcune poltrone si distinguono per creatività, uso di materiali sostenibili e spirito sartoriale.

Ecco cinque modelli che hanno catturato l’attenzione nel 2025, perfetti per chi desidera portare a casa un’esperienza sensoriale fatta di stile, accoglienza e carattere.

Il giunco che accoglie, Pan di Frigerio

Un omaggio ai classici anni ’50 e ’60, Pan reinterpreta la lavorazione del giunco in chiave contemporanea. La sua struttura a U avvolgente è composta da archi di giunco curvati a vapore, ciascuno con una curvatura unica che crea un ritmo visivo dinamico. Il materiale naturale, tinto in una tonalità scura, conferisce un’allure moderna al gusto vintage.

Seduta e schienale sono generosamente imbottiti e rivestiti in tessuto bouclé color senape, offrendo un contrasto morbido con la struttura esterna rigorosa. Il risultato è una scultura domestica: audace nella forma ma accogliente nell’uso. Sprofondare in Pan significa sperimentare un abbraccio solido e soffice insieme, dando vita a un’esperienza sensoriale che dialoga con i nuovi scenari dell’abitare sostenibile.

Questa poltrona incarna infatti il ritorno ai materiali naturali e ai processi manuali, inserendoli in contesti living contemporanei con un twist inaspettato. Viene facile immaginarsi a fine giornata, adagiati in Pan con un libro, sentendosi coccolati da un pezzo di design che porta in casa il sapore della tradizione artigianale italiana rivisitata in chiave moderna.

Eleganza sartoriale, Quadrotta di Calligaris x Borbonese

Fonte: Calligaris

Dall’incontro tra il design d’interni e la moda nasce Quadrotta, rivisitazione di un modello Calligaris disegnato da Archirivolto. In questa edizione speciale, l’iconico camoscio OP di Borbonese riveste l’intero schienale, donandole un tocco sartoriale e sofisticato.

La parte frontale della poltrona, con scocca imbottita, è rivestita in pelle color cioccolato, mentre la struttura metallica color bronzo mette in risalto le curve sinuose della seduta. Il contrasto tra la morbidezza del cuscino posteriore e la solidità elegante del basamento crea un equilibrio perfetto.

Quadrotta appare così lussuosa ma accogliente: lo schienale alto e curvo sostiene dolcemente, invitando a rilassarsi con stile. Immaginatela in salotto: impossibile resistere alla tentazione di accarezzare il velluto scamosciato e lasciarsi avvolgere dal suo comfort regale, dove ogni dettaglio parla di qualità e di un’eleganza tutta italiana.

Comfort in movimento, Softy di Potocco

Fonte: Potocco

Alla sua prima collaborazione con Potocco, il designer ucraino Vladislav Tolochko firma Softy: una poltrona che racconta una storia di libertà, movimento e unicita. Ispirata all’immagine di animali selvaggi che corrono nei prati sconfinati, Softy ne riflette la grazia, la forza e l’individualità attraverso un design che fonde estetica e comfort.

Le sue gambe cilindriche tracciano una linea continua che avvolge la seduta circolare e prosegue lungo i lati dello schienale concavo, creando una forma fluida e al tempo stesso strutturata. Il contrasto tra le geometrie essenziali e le linee morbide dà vita a una silhouette equilibrata e contemporanea.

L’imbottitura generosa e il rivestimento in tessuto Potocco la rendono irresistibilmente soffice e accogliente, senza rinunciare alla solidità. Basta uno sguardo per immaginarsi seduti su Softy, magari con un calice in mano, godendo di un momento di relax disinvolto e chic. È una seduta che sa adattarsi con disinvoltura a ogni contesto, aggiungendo carattere e personalità allo spazio, come un piccolo manifesto di eleganza informale.

Lusso floreale, Reed di Etro Home Interiors

Fonte: Etro Home Interiors

Reed è la poltrona firmata Etro Home Interiors che porta con sé tutto il fascino decorativo della celebre maison. La sua struttura in metallo sagomato a forma di canna di bambù, con finitura ottone anticato, richiama atmosfere coloniali e vintage.

A rivestirla troviamo un tessuto storico di Etro, il velluto “Nimphea” dall’intenso colore ottanio con ricco pattern floreale rétro. Dettagli come il piping in seta rosa a contrasto lungo i bordi dei cuscini e il logo Etro ricamato sui fianchi aggiungono un ulteriore livello di raffinatezza, quasi fossero dettagli di alta moda applicati all’arredo.

La forma della poltrona è generosa e avvolgente, ispirata alle bergère del passato ma alleggerita da tagli contemporanei. Sedersi su Reed è come accomodarsi su un pezzo di storia reinterpretato: i cuscini soffici abbracciano dolcemente, mentre gli occhi si perdono nei motivi del tessuto pregiato. È una seduta che invita alla contemplazione e al relax, magari davanti a un camino acceso, facendoci sentire avvolti da un lusso caldo e senza tempo.

Design sostenibile e informale, Tender di Connubia x Jaked

Fonte: Connubia

Tra le novità più innovative spicca Tender, la poltrona nata dalla collaborazione tra il brand young di Calligaris, Connubia, e l’azienda di sportswear Jaked. Tender rivoluziona il concetto di seduta lounge unendo design e sostenibilità: è infatti realizzata interamente in poliestere riciclato al 100%.

La sua forma organica e priva di spigoli sembra essersi plasmata da sola per gravità, come un morbido cuscino che si adagia sul pavimento. Senza una struttura rigida interna, Tender offre un’esperienza di seduta libera e avvolgente: ci si siede e ci si sente immediatamente coccolati dall’ergonomia spontanea della sua imbottitura.

Una pratica maniglia “su misura” sul retro permette di spostarla facilmente, sottolineando la sua vocazione informale e dinamica. Immaginiamo questa poltrona in un angolo lettura o in una stanza dei giochi: con le sue curve accoglienti e il tessuto caldo al tatto invita a rilassarsi in modo casual, consapevoli di stare usufruendo di un prodotto eco-friendly. Tender dimostra che il comfort può andare a braccetto con il rispetto per l’ambiente, senza rinunciare a uno stile giovane e fresco.