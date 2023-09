Design curvy, come arredare casa all’insegna della morbidezza

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Che cosa vuol dire curvy design? Lasciati trasportare dalla sensazione evocata dall’unione di queste due parole e indovinerai da sola quali sono le caratteristiche dello stile che accende l’attenzione di professionisti e non. La moda tutte curve che ha sedotto i designer nordici contemporanei sta conquistando il mondo della decorazione di interni.

Le tendenze arredo sono cicliche ma, tra mode che passano e mode che tornano, da qualche anno assistiamo al successo del curvy interior design. Anche tu puoi aggiungere curve in casa, qualunque sia il tuo budget. Dal soggiorno alla camera da letto, gli accessori e i mobili curvy di indubbio effetto scenografico smussano e addolciscono gli interni delle case chic.

L’anima eco-vintage del curvy interior design

Per parafrasare il principio di Lavoisier, potremmo dire che nulla si inventa, niente si dimentica e tutto ritorna, anche nelle tendenze arredo. Pensa che il primo impatto del curvy design è avvenuto durante gli anni del dopoguerra nel secolo scorso. A quell’epoca i designer erano alla ricerca di una risposta addolcente alle geometrie dure, sobrie ed essenziali che dominavano gli interni delle abitazioni. I pezzi morbidi dalle linee sinuose sono comparsi per ammorbidire l’atmosfera con un tocco femminile e positivo riuscendo ad arredare spazi che risultarono più accoglienti, invitanti e avvolgenti.

Le coordinate dell’estetica variano ciclicamente, soprattutto per rispondere ai mutamenti sociali. Così, nel nuovo millennio segnato dalle incertezze, si torna alla presenza rassicurante delle sagome arrotondate, protettive come un amorevole abbraccio. Questa è una tendenza che piace anche perché parla di positività e perché ci ricollega alla perfezione della natura e dell’universo, i volumi morbidi delle onde del mare, la sinuosità degli alberi che ondeggiano al vento, la perfezione curva di astri e pianeti…

Vuoi sapere come arredare casa aggiungendo piccole o grandi incursioni di pezzi ispirati dal curvy design? Questo è il posto giusto per trovare nuove idee.

A chi piace il curvy design?

L’effetto bombato del design tutte curve piace perché invita all’incontro e alla condivisione. Non ci sono più solo le barriere dettate dalla rigidità di linee geometriche e angoli vivi: divani e poltrone, tavoli e sedie, armadi e librerie, letti e cucine si addolciscono, modellati da sagome tornite che regalano un senso di armonia e di ritrovata connessione con la natura. Una rivoluzione soft ammorbidisce l’aspetto delle case di persone di ogni età.

Boomer, generazione X, millennials, tutti cedono al richiamo delle forme levigate che emanano un fascino semplice ed elegante. Il curvy design trasforma tutto ciò che incontra in superfici che invitano ad essere sfiorate e accarezzate, non solo i tessili o gli imbottiti, ma anche piccoli e grandi elettrodomestici, lampade e complementi di arredo. Senza dimenticare le pareti interne curve che si innalzano come divisori parziali, in vetro o in cartongesso, nelle abitazioni open space per creare soluzioni divisorie innovative dal coté avveniristico.

Mobili curvy design, da dove cominciare?

Vuoi dire addio o per lo meno provare a ridurre la grande quantità di spigoli che affollano il tuo appartamento? Non è necessario trasformare completamente gli interni per portare un pizzico di curvy design nelle stanze. I dati raccontano che quando si deve decidere come arredare casa includendo pezzi curvy nell’interior design, la preferenza va a divani, muri interni, elementi per realizzare il mobile bar, penisole per la cucina.

Per dare incisione a questa rivoluzione morbida ci si ispira a elementi di arredo iconici come i divani modulari anni Sessanta, dalle linee morbide e i colori fluo della mitica Sofo Poltronova disegnata nel 1968 da Superstudio ai sinuosi serpentoni componibili dell’intramontabile Divano Bellini del 1970, senza dimenticare lo storico Soriana del 1969 di Tobia e Afra Scarpa che ha rivoluzionato la storia degli imbottiti, offrendo una seduta che, senza bisogno di sostegno interno, accoglie e rilassa in un tripudio di rotondità e morbidezza.

C’è chi nel curvy design scorge il connubio con le forme sinuose e burrose del corpo femminile e chi avverte un richiamo alla serenità coccolosa e spensierata degli anni dell’infanzia. Comunque la si voglia vedere, pare evidente che suggestioni e sensazioni regalate da una casa arredata con mobili curvi emanino vibrazioni riposanti per il corpo e per la psiche.

Lampade, divano o pouf: arredi a piccole curve

Un altro aspetto positivo di arredare casa con lo stile curvy è che non devi per forza stravolgere i tuoi ambienti. I mobili curvy non sono morbidi solo nell’aspetto, la loro malleabilità si legge anche nella facilità con cui riesci a integrarli anche tra arredi dalle geometrie più spinte. Anzi, dal gioco degli accostamenti a forti contrasti ne escono valorizzati entrambi: mobili curvy e design geometrico.

Se vuoi andare per gradi, l’illuminazione ti offre una grande opportunità per introdurre pezzi curvy e mescolarli ai tuoi arredi in un’alternanza scomposta di angoli e curve. Puoi approfittare del momento di cambiare divano, per mettere al centro della stanza un modello dal design curvy: il nuovo elemento sinuoso e imponente catturerà l’attenzione, trasformando completamente l’aspetto della stanza senza bisogno di altri grandi interventi.

Una curiosità: sai che i mobili dal design curvy si abbinano bene alla tendenza velluto? Prendi in considerazione questa possibilità quando devi scegliere il rivestimento del divano curvy.

Se non vuoi comprare un nuovo divano di design curvy ma ti piace la tendenza, puoi puntare sui pouf da terra: rotondi e di grandi dimensioni catturano l’attenzione e ammorbidiscono l’atmosfera con la loro presenza soffice e invitante.

Design curvy all’ora di pranzo

Dal soggiorno ci si sposta in cucina o sala da pranzo. Qui, oltre alle geometrie bombate di ante e cassetti, si fa in fretta a introdurre il concetto di curvy interior designer con una scelta accurata degli elettrodomestici. Basta riavvolgere le lancette dell’orologio e fare un’incursione nelle cucine americane del dopoguerra, per prendere ispirazione da iconici frigoriferi arrotondati, tostapane bombati, bollitori a cupola, sospensioni a scodella capovolta e altri complementi, in un’esplosione allegra e colorata di sagome arrotondate, angoli smussati e curve eleganti.

Anche le sedie da cucina e da sala da pranzo, rubate allo stile di quegli anni, celebrano il curvy design. Strutture tubolari cromate, rivestite di sedute e spalliere dalle sagome arrotondate e morbidamente imbottite, assicurano l’effetto rétro dei comodi mobili curvy.

Quando la decorazione segue l’effetto curvy design

Ci sono tanti modi per arredare casa con lo stile curvy. Una delle possibilità è inserire le decorazioni arrotondate tra le geometrie essenziali degli arredi. Le forme tornite dei piccoli complementi di arredo possono assolvere il compito di offrire equilibrio e armonia, come un elemento calmante che si contrappone alla struttura tradizionalmente solida e spigolosa di una casa.

Ci sono sagome morbide perfette per portare questo mood in ogni stanza. Specchi bombati, candelabri sinuosi, vasi scultorei e tappeti dal cerchio perfetto. Non sono oggetti e complementi grandi come i mobili curvy, ma disseminati per la casa possono aiutarti a introdurre l’elemento ondulato che ti connette alla natura.

Lo specchio rotondo anche quello dalle linee pulite ed essenziali è l’oggetto più semplice da inserire per ammorbidire uno spazio. Sempre elegante e pratico, ha pure il pregio di fare apparire una stanza più grande e molto più luminosa. Il tavolino da caffè è un altro di quei mobili curvy che, senza essere imponente e invadente, riesce a rendere l’atmosfera del salotto maggiormente friendly e rilassata rispetto a quanto non riesca a fare un tavolo rettangolare posto nello stesso spazio. Di vetro, di legno, di pietra o di vimini intrecciato, sono tante le possibilità tra le quali puoi trovare il materiale e il design adatto per portare questo mobile curvy nel tuo salotto.

Che dire poi delle piccole librerie o della testata del letto? Quando si sviluppano seguendo le direzioni sinuose di curve e spirali offrono la soluzione per rendere originali due pezzi di arredo che spesso sono molto prevedibili.

In cucina, invece, puoi stupire tutti con una scelta decorativa, e funzionale, davvero chic. Perché non interrompere la monotonia schematica dei pensili con una modernissima cappa cilindrica. Tra gli angoli e rettangoli della stanza, questo è l’elemento che ti serve per portare un pizzico di curvy design, leggero e di classe.

Curvy interior design tra le pareti di casa

Da sempre siamo abituati alle linee pulite e agli angoli retti, ma portare l’effetto rotondo in una stanza con l’ausilio del curvy design aggiunge interesse e originalità. Il motivo è semplice: le curve stupiscono con l’effetto sorpresa, colpiscono come una rivelazione inaspettata.

Se devi dare carattere a un ambiente che ti sembra anonimo e senza personalità, attingere al curvy design può essere la soluzione che cercavi. Oltre ai mobili e agli elementi decorativi, ci sono anche pareti e porte che possono rendere l’atmosfera più morbida e avvolgente.

Ovviamente le pareti curve richiedono una progettazione accurata e una grande attenzione a ogni dettaglio. Ma i benefici di una realizzazione simile si vedono a colpo d’occhio, che si tratti di pareti vetrate, di muri di cartongesso, di pareti intere o di tramezzi parziali, queste soluzioni architettoniche riescono comunque a valorizzare casa, trasformandola in un luogo straordinario, dal design curvy innovativo ma funzionale.

Anche gli archi al posto delle porte possono essere un elemento di impatto che colpisce e caratterizza una stanza, e come le pareti curve aggiungere morbidezza e una piacevole sensazione di intimità. Ricordati che gli elementi curvi possono creare un interessante punto focale e, con il loro impatto visivo, dare l’illusione di maggiore lunghezza a una superficie che ad angolo sarebbe risultata più contenuta. Regalando all’intera stanza una sensazione di movimento e fluidità, la muratura dal design curvy interrompe la monotonia di uno spazio che altrimenti potrebbe risultare banale e prevedibile.