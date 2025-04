Come e perché devi mettere in sicurezza le fondamenta di casa?

Lo sappiamo bene: la parola casa può avere tanti significati. Il più immediato ci fa pensare al luogo fisico nel quale abbiamo scelto di vivere, dove ogni giorno ci prendiamo cura di noi stesse e della nostra famiglia. Ci fa pensare a quelle mura solide, di cui abbiamo scelto il colore e su cui abbiamo appeso foto e ricordi, che hanno accolto ogni momento della nostra esistenza. La casa è, in sostanza, un approdo accogliente, un nido, uno spazio protetto: un posto sicuro.

C’è però da sottolineare che la parola sicurezza non indica solo un concetto astratto: quando parliamo di casa come luogo fisico per noi e i nostri cari, le sue sfumature diventano concrete, perché nel calore domestico cerchiamo soprattutto il benessere nel quale la nostra famiglia merita di vivere. Per tutelare questo nostro diritto è bene fare caso a tutti i segnali d’allarme curando il consolidamento strutturale, una soluzione che garantisca proprio la sicurezza della nostra casa.

Sicurezza e consolidamento strutturale: perché sono importanti?

Ma quali sono questi segnali d’allarme? Ragionando in maniera tanto razionale quanto emozionale, potremmo dire che ogni cosa ha un suo equilibrio e tutti i problemi si manifestano proprio con dei sintomi: nel corpo umano, per esempio, una frattura ossea causa un cedimento strutturale e in questo caso i medici non intervengono subito con l’ingessatura, bensì cercano in primo luogo di ripristinare il giusto allineamento dell’osso per rimetterlo in sicurezza.

Ora, immaginiamo che la nostra casa sia un corpo: ogni singola parte ha bisogno di cura e ci “avvisa” mostrandoci quando qualcosa non va. Come? Con delle crepe, per esempio. Le crepe sono spesso il segnale che è fondamentale un consolidamento strutturale, perché il corpo della nostra casa si è in qualche modo fratturato, spezzato. Altri segnali possono essere, però, gli infissi che non si chiudono né si aprono come dovrebbero, o il pavimento che si fa irregolare.

La salute della casa e il benessere della famiglia funzionano proprio come il nostro corpo: per curare un’infezione interveniamo sulle cause assumendo un antibiotico, mentre per ovviare a un problema della nostra casa dobbiamo partire dalle fondamenta. Quindi, se vogliamo che la nostra famiglia viva nel benessere e nella sicurezza dobbiamo partire dalle fondamenta facendoci una prima domanda: a chi dobbiamo rivolgerci? La risposta è che Systab è in assoluto la soluzione che meritiamo di trovare.

L’azienda che protegge la tua casa e la tua famiglia

Come dicevamo, un cedimento strutturale richiede il lavoro di professionisti che sappiano individuare il problema e restituirci la nostra tranquillità in poco tempo. Systab è un’azienda che opera su tutto il territorio nazionale, proteggendo le nostre famiglie e rendendo sicure le nostre case. Con una distribuzione capillare in Italia, l’azienda interviene sempre alla base del dissesto, in tempi rapidi e con soluzioni su misura.

Uno dei loro punti di forza è che all’estrema competenza i professionisti coniugano cura e attenzione, rispondendo alle nostre prime preoccupazioni con un sopralluogo totalmente gratuito, dopo il quale arriva una valutazione tecnica con il tipo di intervento che gli esperti propongono. A questo punto, dopo aver risposto a tutte quelle domande che hanno sollevato in noi dubbi e preoccupazioni, gli esperti di Systab compilano un preventivo dettagliato, senza impegno.

Come lavora Systab?

Le modalità di intervento di Systab sono due: i micropali precaricati e le resine espandenti, sistemi di ultimissima generazione particolarmente apprezzati anche all’estero. I micropali precaricati sono in acciaio e vengono fissati con dei martinetti idraulici. Questa soluzione viene impiegata generalmente per dissesti più estesi, quando è necessario che il carico si concentri su terreni più stabili. In questo modo il terreno sottostante la nostra casa viene stabilizzato e la nostra casa ritorna in perfetta sicurezza, al suo livello ottimale.

Le resine espandenti, invece, intervengono sul dettaglio. Si tratta di iniezioni praticate con dei fori nelle quali la resina chimica viene distribuita direttamente negli spazi vuoti causati dal dissesto ripristinando, in questo modo, l’integrità delle fondazioni. Tutti gli interventi sono discreti e non disturbano né chi occupa l’abitazione né i vicini di casa. Inoltre, tutti i lavori si svolgono generalmente in tempi brevi e nel pieno rispetto della nostra privacy, senza vibrazioni fastidiose. Sia per i micropali precaricati che per l’iniezione delle resine espandenti avremo una garanzia di 10 anni.

Case History

Se volete saperne di più sulla competenza dell’azienda, vi basterà conoscere alcuni dei suoi casi più indicativi: per esempio, Systab è intervenuta per alcuni segnali di cedimento strutturale in un’abitazione di Venezia. La struttura era stata costruita negli anni ’50 e il cemento delle fondazioni era poco armato e poggiava su pali di legno. L’azienda ha installato i micropali attivi facendo in modo che il peso della struttura si scaricasse sulle sabbie sottostanti e in soli 4 giorni la struttura è stata riportata in sicurezza.

Recentemente, a Sassari, due villette contigue registravano cedimenti strutturali a causa di ripetute infiltrazioni d’acqua: in questo caso Systab è intervenuta con iniezioni di resine espandenti che hanno interessato buona parte dell’area circostante. In soli 3 giorni l’intera struttura è stata riportata al suo completo appoggio sul terreno.